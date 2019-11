Őrülten rohamoz a szexi csapat. Nem lesz ebből baj? De!

Soha nem látott hullámban épülnek a szállodák. Főleg Budapesten nagy a harci kedv a szakmában, de a Balatonnál és még pár kiemelt üdülőhelyen is beruházások sorozata zajlik. A szakértők azonban már látják a korlátokat. El is mondták a Portfolio konferenciáján.

A Portfolio által megrendezett Property Investment Forum 2019 szakmai eseményen kiemelt helyen szerepelt a mostanában egyre szexibbnek tartott hotelpiac. A legfrissebb trendeket Németh Richárd, a BDO partnerének moderálásával vitattak meg a vezető szakemberek.

Ötéves távlatban 78 százalékkal nőtt az egy kiadható szobára jutó átlagos bevétel (revpar), ezzel térségünkben szorosan Prága mögött a harmadik helyre került Budapest, vagyis ledolgoztuk a sokéves hátrányt, míg a kihasználtság 10 százalékkal emelkedett. Tavaly a fővárosban 220 milliárd forintnyi bevételt értek el a szállodák.

Őrült változás van a piacon - mondta a trendekről szóló előadásában Erdei Bálint, a Redwood Holding vezérigazgatója, aki éppen egy új hotel, a Hard Rock első magyarországi egységének projektjét vezeti. Az adatokat sorolva utalt arra, hogy egyrészt ütemesen emelkedik a ferihegyi repülőtér forgalma, idén már 17 millió utast várnak, pár éven belül elérhetjük a 20 milliót. Másrészt a négycsillagos hotelek 26 százalékkal tudták emelni a kihasználtságukat az elmúlt pár évben. Ugyanakkor az ötcsillagosok az öt évvel ezelőtti 110 euróról 155 euróra tudták hizlalni az egy szobára jutó átlagos bevételt.

Azt is hozzáfűzte azonban, hogy nem minden megy egyértelműen felfelé, vannak veszélyek: eddig a november és a január volt gyenge és még az október is, de idén már az üzleti vagy hivatásturizmusban (MICE) érintett szervezetek a drága szeptember helyett a kissé olcsóbb októberre tették rendezvényeiket. A szakember megjegyezte még: örvendetes, hogy a vendégéjszakák és a szobai árbevételek nőnek, dinamikusan, ám közben átrendeződnek a küldő piacok és növekszik a nem besorolt hotelek aránya (ez jelenleg 56 százalék). Végül emlékeztetett, hogy 2020 kimondottan erős év lesz, sok a nemzetközi sport és kulturális esemény és konferenciából is jó pár.

Takács Ernő, a WING vezérigazgató-helyettese azzal kapcsolódott ehhez, hogy elmondta: cégüknél is felértékelődött a turizmus, ezért ötéves hotelfejlesztési programot indítottak. „Üzemeltetési tapasztalatunk is van, szexi lett a hotel a fejlesztési palettán általában is. A limitált szolgáltatásokat nyújtó közép kategória felé mozdulnánk el, de diverzifikáljuk a későbbi hotelkínálatot is (többféle kategória egyszerre)” – fejtette ki, majd bejelentette: saját üzemeltetési egységbe is belevágnának, ami nem csak a saját szállodában működne.

A befektetési piacot azonban egyelőre gyengének tartja. A hozamok kb.6-7 százalék között mozognak, ez még távol van az irodapiacétól. Több és másfajta a kockázat, viszont a hotelpiac gyorsabban követi a keresletet – érvelt.

Erdei kitért saját beruházásukra is, mint mondta: a magas telekár miatt csak a luxus jöhetett szóba a Nagymező utcában, de szerinte nagyon el lehet rontani egy koncepciót. A sikerhez kell vízió, piacismeret, tudás (ezért kellett egy eddig nem jelen lévő szegmensben fejleszteni), s ezek együttese egy telített piacon is meghozza a pénzt. Elismerte ugyanakkor, hogy az átadások folyamatosan csúsznak, ez átírja a költségvetést, hiába van például jobb turisztikai és finanszírozási környezet.

Hirt László, az OTP Bank Finanszírozási Főosztályának főosztályvezetője azért óva intett: tapasztalata szerint a bankok óvatosak a projekthitelezésben, a kínálati nyomás és a gazdasági ciklus lassulása is indokolja ezt. „Nem valószínű, hogy jelentősen nőne a finanszírozási étvágy. Az lenne az egészséges, ha több bérleti szerződés lenne, a menedzsmentszerződés most az elterjedtebb.”

Minden hozzászóló sürgette, hogy korszerűsítsék a ferihegyi repülőérre való kijutást, magát a légikikötőt és ott a gyors kapacitásbővítést pedig kulcsfontosságúnak nevezték a turizmus jövője szempontjából. „Egy megfelelő, nagy konferenciaközpont felépítése elengedhetetlen, mint ahogy abban is egyetértünk, hogy szabályozni kellene már a rövid távú szálláshely szolgáltatást” – sürgette Flesch Tamás, a Continental Group ügyvezetője és a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke.

Flesch szerint történelmi pillanat van a budapesti turizmusban: sok az új nyitás, és a 2018-ig megnyitottaknál kijön a matek, nem voltak kivitelezési gondok. Ugyanakkor a régi hoteleknek is kötelező lesz megújulni, három éven belül új lesz a kínálati paletta. Úgy látja, hogy a rövidtávú bérbeadás a vendégeket választás elé állította, s ezt megérzik a hotelek is. Januártól 5 százalékra esik 18-ról a szálláshelyeket érintő áfa, ez pozitív, de sok dolgokra kell költeni a megspórolt áfából. „A következő évek költségstruktúráját még nem ismerjük, jó, hogy bejönnek a nagy nemzetközi üzemeltetők, ez üzenet a piacnak” – fűzte hozzá.

Takács a WING fejlesztési terveivel összefüggésben megerősítette, hogy a lengyel Echo Investment cég felvásárlásával hét lengyelországi városban jutottak jelentős projektekhez, s ezek között hotelprojekt is van. Ezen kívül befektetőként is megjelennek majd, vagyis vásárolni is fognak ilyen ingatlanokat.