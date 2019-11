Fűtésbajnok lehet a távhő Budapesten

A Főtáv legújabb beruházásai nyomán sokkal tisztább lehet a levegő Budapesten. Egyre több irodaház és középület tér át erre, mert gazdaságilag megéri és segít enyhíteni a klímaváltozás negatív hatásait - mondta a cég vezetője a Portfolio konferenciáján.

"Nehéz ma olyan munkagödröt találni a fővárosban, ahol ne távhő beruházás történne éppen" - adta meg a felütést Dr. Mitnyan György, a Főtáv vezérigazgatója abban az előadásában, amit a Portfolio által szervezett Property Investment Forum 2019 rendezvényen osztott meg az egyik szekció közönségével.

A klímakatasztrófa elkerülése a tét - mondta a szakember, aki hadüzenetet hirdetett a szmognak. Mint utalt rá, sok ezer honfitársunk korai halála részben a helytelen, korszerűtlen fűtés miatt következik be.

„A tiszta jövő megoldása a távhő, mert környezetbarát, kényelmes, biztonságos és még versenyképes is, hiszen jó az ár-érték aránya." - érvelt. Beszámolója szerint egyre több középület, irodaház, sportközpont, plaza használ távhőt és a hűtést is a Főtáv segítségével oldják meg. Többször előfordul, hogy hőközpontokat is szállítanak a közületi vagy nagy magán megrendelőknek.

A társaság folyamatosan bővíti ügyfelei számát, évente kb. másfél Kaposvárnyi fogyasztót kapcsol rá a hálózatra, ez 45 megawattnyi új kapacitást jelent. Itt többé-kevésbé piaci fogyasztóról van szó, nem is a rezsicsökkentett lakosságról - fejtegette.

Az általa vezetett cég jelenleg a pesti belvárost ostromolja, folytatódik a távhő hálózat bővítése és egy egységes budapesti hőgyűrű kialakítása, erre kb. 40 milliárd forintot fordítanak.

Mitnyan elismerte, hogy nagy gond a vállalatnál az utánpótlás, növekszik az átlagéletkor, de a felvételnél szigorúan járnak el. Azzal toldotta meg ezt, hogy ő minden leendő kollégával beszélget, és hiába jó az önéletrajza, ha nem látja benne a motivációt, nem veszik fel. A Főtáv évek óta nyereségesen működik, osztalékfizetést tesz lehetővé a tulajdonos fővárosi önkormányzat számára - közölte a vezérigazgató.