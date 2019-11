Átadták a főváros első okos zebráját

A főváros első okos zebrájának közelében több iskola, sportpálya és napközis tábor is található. A Zuglói Közbiztonsági Nonprofit Kft. a Generali a Biztonságért Alapítvány támogatásával nemrég egy úgynevezett SafeCross intelligens gyalogátkelő rendszerrel szerelte fel az Egressy úti átkelőt. A projekt azért is indokolt, mert tavaly egy autós ennél a kereszteződésnél ütött el két diákot.

"Az okos zebra programot részben az alapítvány támogatásából finanszíroztuk, részben pedig abból a pénzjutalomból, amit a ZKNP nyert el tavaly decemberben a „Szomszédom a rendőr” programmal az európai bűnmegelőzési díj harmadik helyezettjeként." – mondta az átadáson Horváth Csaba polgármester. – A jövőben szeretnénk még több hasonló gyalogátkelőhely támogatására pályázni az alapítványnál.

A SafeCross rendszer alapvetően egy messziről is jól látható LED-világítást jelent, amely gyalogosmozgásra kapcsol be. Az úttest mindkét oldalán egy-egy kamera figyeli, hogy érkezik-e valaki a zebrához, és ha igen, akkor mindkét irányból azonnal hat LED-lámpa lép működésbe. Ezen kívül az úttest mindkét oldalán egy-egy reflektor is megvilágítja az átkelőhöz érkező gyalogost, így a járművezetők már messziről észlelhetik az átkelési szándékot. Jelenleg a LED-lámpák tesztüzemmódban vannak, azaz folyamatosan villognak, hogy az arra közlekedő autósok hozzászokjanak az újdonsághoz. Amennyiben a Budapesti Közút Zrt. engedélyt ad, a rendszer átáll aktív üzemmódba.

