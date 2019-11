Hogyan működik a gyakorlatban a wellbeing és a homeoffice?

Egy kérdőíves felmérés eredménye szerint a munkavállalók az automatizált frisslevegő-befúvást és a természetes fényt tartják a legfontosabbnak az irodában, ami jól mutatja, hogy a dizájnt csak akkor értékelik, ha a komfort is megvan mögötte. A WELL minősítésről, mint az egészséges és átgondolt irodák kialakításához szükséges eszközről a Big Office Day 2019 konferencián Kovács Emese , az MN6 Energiaügynökség energetikai és WELL AP tanácsadója beszélt.

A közelmúltban HuGBC munkacsoport jött létre a magyarországi WELL minősítés tapasztalatainak megbeszélésére. A WELL, a LEAD minősítést kiegészítve, kifejezetten az egészséges, élhető belső terekre helyezi a hangsúlyt. Olyan területek tartoznak hozzá, mint a víz, az étkezés, a fény, a mozgás, a hőkomfort, az akusztika vagy zaj, az anyaghasználat, a tudatosítás, és az irodai közösség ereje. Fontos kritérium, hogy ennél a minősítésnél a belső kritériumokat nem elég teljesíteni, hanem meg is kell tartani azokat - hangsúlyozta a szakértő.

Miért éri meg?

Egy átlagos cég életében a bérköltség 90 százalékot, bérleti és üzemeltetési díjak 9 százalékot, míg az energiaköltség 1 százalékot tesz ki. Ebből is adódik, hogy a munkavállalók környezettel való elégedettségének növelése nem igényel akkora ráfordítást, mint a bérköltség emelése. Ha tehát elégedettebbek, egészségesebbek a munkavállalók, az hatékonyságban és végső soron a vállalat pénzügyi eredményeiben is megmutatkozik. A világban főként az olyan fejlett országokban látunk erre példát, mint Hollandia, Egyesült-Királyság, USA, Ausztrália vagy Kanada. A WELL Standardhoz 58 ország, 3595 beregisztrált projektje tartozik, melyből 232 szerezte meg a minősítést. A regisztrációt követően két év van arra, hogy valaki ezt bevezesse - tette hozzá Kovács Emese.

Magyarországon két kategóriában vannak regisztrált épületek – belső terek és új irodaházak, utóbbinál: az Agora Tower, Agora Hub, Corvin 5, Advance Tower 1-2., Budapest ONE, Nordic Light Offices Trio, és a Scandinavian Gardens 1. említhető.

Szabadság és biztonság a munkahelyen - Lehetséges?

Évente 90 ezer órát töltünk munkával az irodában, de a munkavállalók mindössze 15 százaléka elégedett csak a munkahelyével – nyitotta meg előadását Szabó Viktória, a Coaching Team Kft. munka- és szervezetpszichológusa.

A cégek egyre több pénzt áldoznak az elégedettség növelésére, az mégis lassan növekszik csak, aminek oka, hogy gyakran ad hoc módon orvosolják a problémákat, hiányzik a keretrendszer és a stratégia. A keretrendszer a munkavállalói élmény, ami a munkavállaló és a szervezet kapcsolata, ha erre nem figyelnek, előbb utóbb a munkavállaló ki fog törni, fel fog mondani. A munkavállalók és a munkáltatók elképzelése és elvárásai nem mindig találkoznak: meg kell nézni, hogy az új munkaformákban mi a vonzó - tette hozzá a szakértő.

Hogyan lehet mindezt teljesíteni? (három faktor által)

Fizikai

Rugalmasság, ami az alkalmankénti home office-t, a rugalmas munkaidőt, vagy az olyan elsőre extrémnek tűnő megoldásokat tartalmazza, mint a korlátlan szabadság, a 4 napos munkahét, vagy csak a meetingek hosszának vagy számának csökkentése, de lehet ez egy-egy extra szabadnap is. Fontos azonban a kölcsönösség, hogy ne csak a munkaadó, hanem a munkavállalói is legyen rugalmas.

Kuturális és szervezeti értékek

Fontos, hogy ezek az értékek külsőleg is megjelenjenek például változatos terek által. Ennek a költségvetés szab leginkább határt, de nagyon fontos megkérdezni a munkavállalót, hogy ő mit szeretne. Az irodai szolgáltatások is ide sorolhatók, de ezeknél figyelni kell, hogy ne menjen a munka-magánélet rovására.

Technológiai

A technológia legyen mindenkinek elérhető felhasználói igények szerint, vagy ha nem mindenkinek elérhető, akkor azt indokoljuk meg, hogy miért. Ahogy azt is, hogy miért fontos az ő munkája. A munkavállaló általában a szervezethez megy, de a vezetőt hagyja ott. Nagyon fontos a vezető szerepe, és az, hogy meghallgassák, megbecsüljék a munkavállalókat, be legyenek vonva a folyamatokba, fejlődési lehetőségek támogatása, csapatérzés, egészség program, amibe a mentális jóllét is beletartozik.

Kinél és hogyan tud igazán jól működni a home office?

Az IT szektorban a home office már alapszolgáltatás, de persze itt is munkakörtől függ ennek lehetősége. A rugalmas munkaidő nem egyenlő a home office-szal. Ellenőrizhetjük ugyan 0-24 órában az alkalmazottakat, de nincs értelme, mert a lényeg úgyis az output, az eredmény. Nem jó az, ha a home office negatív élménybe megy át. A cél az, hogy a szabályok előtt inkább az elvárásokat fektessük le, ne a home office-t monitorozzuk, hanem érjük el, hogy minden rendben működjön – mondta el Baráth Barbara, CEO, Green Fox Academy Kft.

Nem életkortól függ, hogy ki szereti a home office-t. Bár minden szervezetben vannak potyautasok, de ez nem a home office miatt van.Fel kell tenni a kérdést, hogy miért fizetjük az embereket, hogy bent legyenek, vagy hogy elkészüljön a munka? Lehet, hogy valaki nem adja vissza ezt a fajta rugalmasságot a cégnek, de ez nem home office kérdése, hanem, hogy az embereid akarnak-e veled együtt, a te vízióddal haladni. Egy vezetőnek tudnia kell, hogy mi a siker, ellenőrzés helyett eredményeket kell meghatározni. Olyan embereket vegyünk fel home officera, akik ezzel tudnak is élni, de a legfontosabb a párbeszéd – világított rá Gál Balázs, közép-európai toborzási és kiválasztási vezető, Citi.

Nálunk nincs homeoffice, törzsidő van, hogy bizonyos időtartamon belül találkozzanak egymással az emberek, de azon felül rugalmasak vagyunk. A home office inkább életszakasz, élethelyzet kérdése. Például egy kisgyerekes anyának ideális lehet. A vezető feladata, hogy a projektalapú munkavégzés során néha ránézzen a feladatra, hogy tudja-e tartani az ütemet. A vezető feladata, hogy a home office terén is példát mutasson és segítse azt, akinek a home office kevésbé megy. A lényeg, hogy a munkavállalónak legyen motivációja – mondta el Hermann Kamilla, partner, Indotek Group.

Van, aki nem tudja a saját idejét beosztani, őket meg kell rá tanítani, hogy élni tudjanak a home office lehetőségével. Nem ellenőrzés kell, hanem bizalom. Akár workshopok keretben is meg lehet beszélni, hogy kinek mit jelent a home office, és azt hogyan használják ki. Nem a vezetőnek kell szólni, hanem akár a kollégák egymástól is tanulhatnak, hogy hatékonyabb legyen a munka – hívta fel a figyelmet Szabó Viktória, munka- és szervezetpszichológus, Coaching Team Kft.

A K&H mind a 4000 dolgozója számára elérhető home office, de nem a kevesebb asztal miatt vezettük be. Természetesen van olyan munka, amit nem lehet otthonról végezni, például a banki ügyféltanácsadók ilyenek. További szabály nálunk, hogy a dolgozók legfeljebb 30 százaléka lehet egyszerre otthon, egy dolgozónak egy héten csak egyszer lehet home office, ez nem lehet egy péntek, majd egy azt követő hétfő és mindezt előre jelezni kell, de valójában nem is a munkavégzés helye a fontos, hanem hogy elkészül-e a munka. Tény, hogy nem minden vezető egyforma, de ha már a technológia adott, a vezetőknek is meg lehet magyarázni, hogy mi miért jó. Először érdemes a vezetőknek tisztázni, hogy akarnak-e home office-t és ha igen, azt hogyan akarják megvalósítani – mondta el Végh József, HR igazgató, K&H Csoport.