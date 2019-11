Ez most az irodafejlesztések aranykora - A mostani döntések évtizedekre szólnak

Irodát fejleszteni már közel sem arról szól, hogy hogyan oldjuk meg költséghatékonyan a megrendelő által igényelt létszám elhelyezését. Új szakmák, új készségek kellenek már ahhoz, hogy sikeres fejlesztéseket, újrapozicionálásokat, bérbeadásokat, tranzakciókat, és üzemeltetési struktúrát alakítsunk ki. A munkavégzés formája rengeteg helyen átalakulóban van, a „zöld”, a digitális, az aktív, csoportos munkavégzést segítő megoldások és kialakítások előtérbe kerülnek. A Property Investment Forum 2019 konferencia irodapiaci szekciójában ezeket vitatták meg a szakértők.

Miért fontos a kereskedelmi ingatlanpiac?

Bár mind a szálloda-, mind az ipari logisztikai szektor meglehetősen nagy volumenű állománnyal rendelkezik, a meglévő állományhoz képest mérsékelten indulnak új fejlesztések. Az ingatlanpiac nagyon koncentrált, szinte minden Budapesten történik, a szállodai szobák háromnegyede a belvárosban van. A lakáspiac szintén koncentrált, mintegy 20 ezer lakást adnak át a ciklusban, ami a régió fővárosaihoz képest nagyon kevés, a prágainak például csak a negyede. Az állami beruházások az építőipari kapacitások 50%-át lefoglalják, a kereskedelmi ingatlanok 30%-ot, míg a lakásfejlesztések 15%-ot tesznek ki. Egy olyan piacon zajlik a kapacitás elszívás, ahol a munkaerő, illetve alapanyag hiánya amúgy is nagy probléma. A lakáspiacon 5 év alatt több mint kétszeresére nőttek az árak (750 ezer forint / négyzetméter), ezzel az ötödik legdrágábbak az EU-ban a bérleti és lakásárak. A belvárosban sok lakást irodának használnak – mondta el Fábián Gergely, ügyvezető igazgató, Magyar Nemzeti Bank.

Irodapiac - Újraosztott lapok

A fejlesztői lokációs gyűrű kezd kitágulni, egyre kijjebb lépünk a komfortzónánkon. Melyik ma Budapesten a legerősebben feltörekvő alpiac? – tette fel a kérdést Kovács András, Sales Director, Indotek Group a Property Investment Forum 2019 konferencia irodapiaci panelbeszélgetésén, melyben a szakértők olyan kérdéseket vitattak meg, hogy mit érdemes és mit lehet kezdeni a használt, 15-20 éves irodaházakkal, beszélhetünk-e vidéki irodapiacról, vagy, hogy a bérlői vagy a tulajdonosi oldal dominálja a hazai irodapiacot.

Az aranykort egy nagyon kemény időszak előzi meg, így nem véletlen, hogy idáig jutottunk el. A bérlők olyan csapatokkal dolgoznak, akik kimondottan irodakialakítással foglalkoznak, ezáltal nő a hozzáértésük, ugyanakkor sok szereplő lassítani is tudja a folyamatokat. Nagyon fontos a használt irodaházak újrapozicionálása, felújítása, a megnövekedett bérlői igényekhez történő igazítása. A régi irodaházak hasznosítása a fejlesztők felelőssége, de a bérlőknek is jó opciót nyújtanak az alacsonyabb bérleti díjak miatt – mondta el Gedai Bori, Deputy Country Manager, GTC.

Soha ilyen színvonalon és ilyen gyorsan ennyi fejlesztés nem történt még Budapesten mit most. Az Atenor fejlesztésénél, a Hős utca környékén kiváló a tömegközlekedés, vannak szolgáltatások a környéken, és az épületen belül még több szolgáltatás lesz. A Corvin negyednél sem volt probléma a Szigony utca korábbi rossz hírneve. A bérlők egyre nagyobb tudással és ismeretekkel rendelkeznek, a tanácsadók felkészítik őket, sőt projektmenedzsereket, belsőépítészeket alkalmaznak. – mondta el Püschl Nikolett, Development & Leasing Manager, Atenor Hungary.

Van egy minőségi upgrade a bérlői igények terén, melyeket az új fejlesztések kiszolgálnak. Általában mire átadásra kerülnek az épületek már megvannak a core bérlők. A régi épületek, ha jó helyen vannak, akkor átalakíthatók és nem gond, hogy felújítást igényelnek. EU-s támogatások vidékre is érkeznek ezek mértéke azonban mégsem hasonlítható össze a többi kelet-közép-európai ország vidéki városaival, ugyanis Magyarország jóval centralizáltabb, minden a fővárosban kulminálódik. A fővároson belül Dél-Budán jelentős infrastrukturális fejlődések figyelhetők meg, amiknek a kereslet miatt van létjogosultságuk: IT cégek jelenléte, sok munkavállaló, sokan közülük nem csak Budapesten vannak jelen. – hívta fel a figyelmet Mazsaroff Kata, Director, Head of Occupier Services, Colliers International.

Egy szóval összefoglalva most zajlik az irodafejlesztések aranykora: ezeket az épületeket 10-20-50 évre építik a fejlesztők. Azért is ennyire értékes ez a fázis, mert készülünk a válságra, a kereslet a sokszorosa annak, amit a piacra hoznak a fejlesztők. Az 5,9%-os átlagos üresedési ráta rekordalacsony szintet jelent, miközben a Váci úton ez szám csupán 2,3%. Mindez azt jelenti, hogy nem lehet elhelyezni senkit, a területek 40-50 %-a előre elkel és egyelőre nem látni a trend végét. Ugyanakkor a bérlőket sem kell sajnálni: a HR által vezetett bérlői igényvilág és az új projektek sokkal többet nyújtanak, mint 2008 előtt, de a bérleti és építési díjak is növekedtek. A budapesti piac telítettsége miatt a vidék is elkezdett kinyílni, de még nem a nemzetközi fejlesztők által. Főleg Debrecen és Szeged halad az egyetemek és az SSC-k kapcsán. Az építési költségek azonban nem alacsonyabbak vidéken sem, de a minőség is ugyanaz. A régi irodaházak tekintetében a lokáció kiemelten fontos – hangsúlyozta Dr. Würsching Péter MRICS, bérbeadási igazgató, Jones Lang Lasalle Kft.

Címlapkép forrása: Stiller Ákos