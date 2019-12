Robotokkal ontják a tipliket Európa egyik speciális gyárában

A globális építőipari kereslet felfutása több alap-és segédanyag gyártónak és szolgáltatónak ad hosszú időre megrendelést. Például a piacvezető német családi vállalkozásnak is, amelyik betekintést engedett a Portfolionak Európa egyik legnagyobb tipli üzemébe.

Az építőipari konjunktúra folytatódóban van a vezető ipari országokban, ezért növekvő kereslet van az alapanyagokra és szolgáltatásokra. Az ágazat növekedése Európában folytatódik a következő két-három évben, de az ütem kissé lassul. A visegrádi országok (Magyarország, Csehország, Lengyelország, Szlovákia) építési piaca változatlan áron, 7 százalék körül növekedhet idén az Euroconstruct szervezet előrejelzése szerint. Együttesen 17 százalék kumulált reál növekedésre számítanak a régiós tagállamok 2021-ig, és arra, hogy a mélyépítési részpiac nagyobb ütemben fog növekedni, mint a magasépítés. A csoportból Magyarország és Lengyelország előrejelzései a legoptimistábbak, ezzel szemben Szlovákia nem számít növekedésre a 2019-2021 időszakban.

A tömegtermelésben előállított alapanyagokon kívül egyre inkább teret nyernek a minőségi segédanyagok és az ezek alkotta rendszerek, ahogy ez elhangzott a Portfolio által rendezett minapi Property Investment Forum 2019 című konferencián is. Ezeket a segédanyagokat és rendszereket főleg középületek, sport-és, infrastrukturális létesítmények, irodaházak, üzemépületek kivitelezésekor alkalmazzák, de a magáncélú építkezések, családi házak, lakóparkok egy részénél is előtérbe kerülnek.

fotó: Mester Nándor

Az egyik nálunk is közismert segédanyag a dübel, köznyelven tipli, ami a faéket váltotta fel még a múlt század ötvenes éveinek végén. Feltalálója Artur Fischer, aki több mint ezer egyéb szabadalommal is rendelkezett (többel, mint annak idején Edison). Évtizedekkel ezelőtt, 1948-ban szülőfalujában (Tumlingen) hozta létre vállalkozását, majd több német cég felvásárlásával bővítette. Később három másik üzletágat is beindított, de a fókusz továbbra is a rögzítéstechnikai anyagok és eszközök fejlesztésén, gyártásán, kereskedelmén és az ehhez kapcsolódó mérnöki szolgáltatásokon volt és van most is.

Manapság külső cégtől vásárolt és saját fejlesztésű robotokkal és gépsorokon állítják elő a különféle tipliket, csavarokat és rendszereket a Stuttgarttól nem messze létesített üzemközpontban. Több ilyen robot gyakorlatilag távirányítással működik, felügyeletüket egyebek mellett tabletekről végzik a szakmunkások. A gépsorokon különösen a precíziós menetkialakításhoz és az összeállításhoz kell tűpontos munka, ezt hagyják a robotokra.

A tavalyi 864 millió eurós forgalmat világszerte 47 tagvállalat hozta 35 országból, a legnagyobb növekedést a Fischer Hungária érte el. A három műszakban előállított tiplikből naponta 1,5 milliót adnak el világszerte.

A bevételből jelentős összeget fordítanak kutatás-fejlesztésre – mondta a Portfolio kérdésére Christian Hasenest, a cég nem régen hivatalba lépett új európai ügyvezető igazgatója, de üzleti titokra hivatkozva nem közölt pontos adatot. Ágazati források szerint ez a bevétel 6-8 százaléka lehet, ami tetemes összeg és biztosítja, hogy a vállalat továbbra is masszív megrendelésekhez jusson. Saját laboratóriumot működtetnek, ott nem csupán fejlesztenek, de tesztelnek is, így nem kell külső partnerekre hagyatkozni.

Magyarországon az elmúlt években több sportlétesítmény és középület kivitelezésénél jutottak üzlethez. Egyebek között a Groupama Aréna, a Duna Aréna, a Puskás stadion, a 4-es metró és a szegedi lézerközpont építkezésénél.

Arra a felvetésünkre, hogy van-e munkahelyi feszültség amiatt, hogy felgyorsult a robotizáció és a digitalizáció, Szalai Sándor, a magyar leányvállalat ügyvezetője azt mondta: ezt inkább lehetőségként élik meg, az oktatás és továbbképzés az egyik legfontosabb tevékenység a gyártás mellett. A robotokra hatékonyságnövelőként tekintenek. Magyarországon a kereskedelmet kiegészíti a mérnöki tanácsadás, ezt leginkább az építőipari beruházási projektek tervezési szakaszában tudják leghatékonyabban elvégezni. Elismerte ugyanakkor, hogy egyelőre kevés olyan projekt van, ahol ez megtörténik.

Címlapkép forrása: fischerwerke GmbH&Co.KG