Felújították a szegedi és a debreceni plázát

Befejeződött a szegedi és a debreceni plázák rekonstrukciójának első fázisa. Az augusztus végén megkezdett modernizáció első ütemében az eddig ráfordított mintegy egymilliárd forintból a bevásárlóközpontok belső terei újultak meg, így a létesítmények új burkolatokkal és bútorokkal, valamint megújult szolgáltatásokkal és üzletekkel várják a vásárlókat. A befektető Indotek Group a felújítás következő szakaszát 2020-ban tervezi befejezni, ebben a fázisban az épületek a gépészeti rendszerek modernizálása mellett új homlokzatot is kapnak - szerepel a cégcsoport közleményében.

Lezárult a szegedi és a debreceni plázák felújításának első szakasza – jelentették be az Indotek Group képviselői. Az augusztus végén megkezdett teljes rekonstrukció első ütemében a bevásárlóközpontok belső terei kaptak új formát. A megújult design mellett új padlóburkolattal, új bútorokkal, felújított mellékhelységekkel, új szolgáltatásokkal, valamint új üzletekkel és bérlőkkel várják a vásárlókat. A belső rekonstrukció augusztus végén kezdődött el, amelyre eddig együttesen mintegy egymilliárd forintot fordított az ingatlanfejlesztő vállalat.

A korszerűsítés részeként a mintegy 20 ezer négyzetméter alapterületű, kétszintes Debrecen Plaza épületében kicserélték a padlóburkolatot, modernizálták a belső terek burkolatait, megújult az épület alagsorában működő garázs is. A 18 ezer négyzetmétereres Szeged Plaza belső tereit ugyancsak augusztus folyamán kezdték megújítani.

A tervek szerint jövőre folytatódnak a munkálatok, ugyanis az épületeket nemcsak belülről, hanem kívülről is modernizálják, ennek keretében megújul külső homlokzatuk is. A szegedi bevásárlóközpont külső felújításához szükséges kivitelezési tartalom és hatósági engedélyek is rendelkezésre állnak, így ott a munkálatok akár már a jövő év első felében elkészülhetnek. A debreceni pláza homlokzatának felújítása ennél valamivel több időt fog igénybe venni, a munkálatokat finanszírozó Indotek Group azonban szeretné még 2020-ban lezárni mindkét projektet.

„Eredeti terveinkkel összhangban sikeresen lezárult a szegedi és a debreceni plázák felújításának első szakasza, így a nagyközönség az ünnepi bevásárlásokat már egy megújult környezetben, a korábbinál is szélesebb üzlet- és szolgáltatáskínálat mellett tudja lebonyolítani. A külső felújítást követően pedig 2020 közepén két olyan épületkomplexumot kaphat vissza a vásárlóközönség, ami nemcsak a legújabb fogyasztói elvárásoknak megfelelő környezetet, hanem fiatalos hangulatot, élményközpontú szolgáltatásokat is nyújt számukra” – mondta el Lelkes László, az Indotek Group pláza fejlesztési igazgatója.

Az Indotek Group 2014-ben kezdte el portfóliója bővítését a kereskedelmi ingatlanok megvásárlásával, jelenleg több mint 20 bevásárlóközpont működtetnek Magyarországon. Emellett nyitottak a külföldi kiskereskedelmi ingatlanok piaca felé is egy marosvásárhelyi bevásárlóközpont felvásárlásával.