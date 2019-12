Ábrán a kerületenkénti lakásárak változása

Számos cikkben foglalkoztunk vele és mutattuk be már az elmúlt hónapokban is, hogy a jelenlegi környezetben mivel indokolható, hogy csekélyebb mértékben, de a lakásárak növekedésére, vagy legfejebb stagnálására lehet számítani, annak ellenére, hogy már sokan érzik főleg Budapesten, hogy kevesebb tranzakció megy végbe. Most megérkeztek a legfrissebb OTP Értéktérkép adatok, ami alapján az elmúlt egy évben csak Budapesten 23 százalékos volt a drágulás, a legmagasabb értékek a város peremkerületeiben láthatóak, a legkisebb változás pedig nem meglepő módon a belvárosi, már így is magas árszinttel rendelkező részeken volt. Lássuk, melyik kerületben mennyit változtak az árak!