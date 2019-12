Hiába pörög a magyar gazdaság, takaréklángon van a plazapiac

Valós irodai piac híján az ország jelentősebb vidéki városaiban főleg a kiskereskedelmi infrastruktúra fejlődik, bár nem túl nagy ütemben. Megy utána az ipari ingatlanpiac is, de jobbára csak az ipari parkokban van mozgás, logisztikai központokat saját maguk számára és nem kiadási céllal építenek a nagyvállalatok.

Továbbra is csak fékezett habzású a Budapesten kívüli kiskereskedelmi ingatlanpiac fejlődése. Új bevásárlóközpontok már évek óta nem épülnek, a teljes kiskereskedelmi ingatlanállomány legfeljebb a diszkont áruházak terjeszkedése miatt bővül.

Nem lehet nem észrevenni ugyanakkor, hogy a plaza nevű bevásárlóközpontok többségét birtokló új tulajdonos, az Indotek Group egy átfogó program keretében sorra szabja át ezeket kívül és belül, de nem hagyja érintetlenül a bérlői mixet sem. Általában feljebb pozicionálja ezeket a központokat, több helyütt is megtörtént, hogy a kisebb boltokat ismert hazai és nemzetközi üzletláncok nagyobb alapterületű üzletei váltották fel.

Ráncfelvarrás vagy teljes megújulás?

Legfrissebb 2019-es akciójuk a nyár végére esett, a Debrecen Plaza és a Szeged Plaza modernizálását indították el. Először mindkét helyszínen a belső tereket és a gépészetet frissítették fel, majd ezt követi 2020-ban a külső homlokzat, illetve a környezet felújítása és átalakítása. A vendéglátó részt jelentősen bővítették, új bútorzattal, padlóburkolattal és világítással látták el, megújulnak az alagsorban működő garázsok is. Az akciókra 2019-ben mintegy 4 milliárd forintot fordít a társaság.

A csoport már 20 bevásárlóközpont működtet Magyarországon, ezek kivétel nélkül Budapesten vagy megyei jogú vidéki városokban található több ezer vagy tízezer négyzetméter alapterületű kereskedelmi létesítmények.

Hol vásárolnak az irodisták?

Az irodaépületbe menet vagy onnan jövet a dolgozók körülbelül kétötöde ejt útba valamilyen üzletet vagy szolgáltatót a környéken. Főleg étkezőhelyre vagy élelmiszerboltba ugranak be. Hazafelé is leginkább élelmiszerboltokat keresnek fel, ekkor a legmagasabb a nem-élelmiszerjellegű üzletek látogatása is – összegezte a GfK Hungária kutatása. Az idén nyáron közölt tanulmány szerint kevéssé jellemző, hogy az irodaházi dolgozók a munkahelyük környékén végezzék a nagyobb léptékű beszerzéseiket: saját becslésük szerint az élelmiszer- és napi fogyasztási cikkre havonta kifizetett pénz 55%-át az otthonuk közelében található boltokban költik el, s csak 17% jut el a munkahelyükhöz közeli üzletekbe. Az irodaház környékén jellemzően gyógyszertárakban, drogériákban, dohányboltokban, újságosnál és postán vásárolnak az irodai dolgozók.

A megyeszékhelyek mellett egy-két ígéretes kisváros is új kiskereskedelmi központhoz jut - más beruházók vállalkozásaként. Mosonmagyaróváron most ősszel adták át az APC Invest tulajdonában álló 4500 négyzetméteres Galéria Centert, Gyálon a központi piac mellett novemberben nyitották meg az ennél kisebb, 1200 négyzetméteres Ady Centert, a Rubók Kft. fejlesztését.

A kiskereskedelem gyökeres átalakulása az online és az offline térben is folytatódik. Egyrészt minden jelentős hipermarket hálózat elindította az internetes vásárlást és házhoz szállítást, egyes szupermarketek is próbálkoznak ezzel. Ugyanakkor számos jelentős online kiskereskedő, mint például a Notino, a Mall.hu és az ALZA.hu is megjelentek a hazai piacon az elmúlt két évben, utóbbi nagy fizikai áruházat is nyitott a fővárosban.

Kényszerű váltás a hipermarketeknél

Különösen a hipermarketek mindennapjai változtak meg: a tulajdonosok egymás után szűkítik saját területüket egy adott nagy épületen belül, helyet adva más, kiegészítő szolgáltatást nyújtó, általában szakáruháznak. A TESCO élen jár ebben, a Media Markt-tal szövetkezve shop-in-shop megoldással operál immár nyolc egységében. Csak egy példa: Budaörsön a korábban 16 ezer négyzetméteres áruház tescós eladótere 6300 négyzetméterre zsugorodott, a felszabaduló négyzetmétereket több divatmárka, posta, gyógyszertár, pénzváltó, éttermek, butikok foglalta el.

Fontos fejlemény volt, hogy a Metro AG eladta 11 közép-európai áruházát a francia LFPI Group leányvállalatának és visszabérli azokat. Nálunk három egységet érintett a tranzakció. Az ügylet 2019 augusztusában vált véglegessé, teljes értéke meghaladja a 250 millió eurót. A Metro Properties Lengyelországban és Csehországban számos teleknek tulajdonosa maradt, melyeken vegyes funkciójú projekteket fog fejleszteni a jövőben.

Pop-up boltok reneszánsza

A legjobban menő 7-8 budapesti plazában pár éve jelentek meg az első pop-up boltok. Többnyire csak időszakosan, pár hétig vagy hónapig léteznek, de elég jól pörgő forgalmat bonyolítanak le. Az egyik legutóbbi nagy akció a kínai Huaweihez kötődik, a márka az Aréna Mallban nyomult felső kategóriás csúcstelefonjaival és más kütyüjeivel.

Szakáruházi fronton a plaza-piachoz hasonló felújítási hullám tanúi vagyunk. Új egységek nem nyílnak, de egyre több átalakul. A Praktiker például Székesfehérváron és Szegeden alakította át áruházát. Előbbi város azért is érdekes, mert ott korábban két egysége működött, 2011-ben összevonták ezeket. A Praktiker 2023-ig az összes üzletét szeretné felújítani a minél hatékonyabban működés érdekében. Ez összesen mintegy 130 000 négyzetméternyi értékesítési területet jelent. Új kézbe került 2019-ben a Kika, tulajdonosa, az osztrák Signa Csoport eladta magyarországi, csehországi, szlovákiai és romániai üzleteit az XXXLutz osztrák cégnek. Az új tulajdonos Magyarországon a Mömax hálózatot is birtokolja.

Mindent visz a logisztika

Bólyon mintegy 800 millió forintból fejlesztették a helyi ipari parkot, az összeg 90 százaléka uniós forrásból jött. A közel 60 hektáros területen 31 vállalkozás működik, ezek együtt több mint 1300 embernek adnak munkahelyet az alig 4000 lelket számláló Pécstől 30, Budapesttől 200 kilométerre fekvő, autópályán könnyen megközelíthető kisvárosba. Sokat mondó, hogy a helyi fiatalok 85 százaléka a parkban működő vállalatoknál képzeli el jövőjét.

Gyálon 2020 tavaszán adják át a ruházati és háztartási cikkeket forgalmazó PEPCO 100 000 négyzetméteres óriás elosztó központját. A 85 millió eurós projekt költségéből 11,5 millió eurót átvállalt a kormány. Az új létesítmény 140 magyarországi, valamint több mint 500 csehországi, szlovákiai, romániai és bulgáriai PEPCO üzletet szolgál majd ki. A hatalmas épületben ikertálcás szortírozó, hangvezérelt árumozgatási és kiszedési rendszer és vezető nélküli raklapemelők is lesznek.

A 2019-es év nagy bejelentése volt, hogy Hegyeshalom és Bezenye határán egy teljesen új település bontakozhat ki a tervezett gyümölcsfeldolgozó és kertészet mellett.

Egymilliárd euróból - a mezőgazdasági beruházást is beszámítva - hotel, konferenciaközpont, üzletek, iskola is épülhet.

Egy 300 ezer négyzetméteres üvegházi központot, 200 ezer négyzetméteres függőleges kertet, egy 160 ezer négyzetméteres hűtőházat, feldolgozó üzemet és raktárt, valamint egy 145 ezer négyzetméteres logisztikai központot hoznak létre. Ezeken kívül ezer lakást építenek, hogy ne kelljen ingáznia a dolgozóknak.

Természetesen lesznek éttermek, szolgáltató egységek, bevásárlási lehetőség is és különféle szabadidős létesítmények. A beruházó német FAKT AG júliusban lezárta a 330 hektáros telek megvételét, 2020 tavaszára ígérte a kivitelezés megkezdését.

Békéscsabán befejeződtek a 27 hektáros ipari park előkészítő munkálatai. A NIPÜF Csoport kialakította a közúti összeköttetést és a szükséges közmű csatlakozásokat, így azonnali fejlesztésre alkalmassá vált a terület, amelynek több mint egyharmadát már korábban értékesítették. A fennmaradó 16 hektáron összesen több mint 80 ezer négyzetméternyi új létesítmény épülhet.

Jelenleg mintegy 34 ezer négyzetméter ipari csarnok tervezése zajlik, ezekre várhatóan 2019 végéig kiadják az építési engedélyt, így igény esetén egy új betelepülő vállalkozás számára azonnal megkezdhetők a kivitelezési munkák. A NIPÜF Csoport mostanáig 270 hektárnyi területet értékesített, emellett több mint 150 ezer négyzetméternyi ipari csarnokra kötött bérleti szerződést.

Miskolcon százhúsz hektárnyi területtel bővítik a déli ipari parkot, a fejlesztéshez az önkormányzat csaknem kétmilliárd forintot nyert uniós pályázaton. A Budapest-Miskolc autópályáról a város felé bevezető, 304-es úttól délre eső, mintegy 120 hektáron kezdődött meg a zöldmezős beruházás, melynek részeként megteremtik a terület ivóvízellátását és szennyvíz elvezetését, építenek egy záportározót, amely a terület csapadékvíz-elvezetésére alkalmas. Sor kerül a Hejő-malomárok mederrendezésére és egy 10 megawatt teljesítményű villamosenergia-hálózat kiépítésére.

A vidéki ipari ingatlanpiac legnagyobb 2019-es dobása mégsem egy fejlesztés, hanem egy óriás tranzakció volt. Az M7 Real Estate páneurópai befektető és vagyonkezelő lezárta az M7 Central European Real Estate Fund I (“CEREF I” vagy “Alap”) Magyarországon található öt logisztikai parkból álló portfóliójának értékesítését. Három budapesti, egy egri és egy pécsi ingatlant adott el, ezek összes területe 84 ezer négyzetméter. A portfólió átlagos bérbeadottsága az akvizíció idején mért 63%-ról 94%-ra nőtt, míg a teljes bérleti díjból származó bevétel 60%-kal emelkedett.

Hiába azonban az ilyesféle tranzakció, a vidéki ipari és logisztikai piac egyelőre még mindig ellentmondásosan fejlődik. Igaz ugyanakkor, hogy több régió is egyre komolyabb alpiacot jelent, s így csökkenőben van a Budapest-központúság. Ez a tendencia különösen jól látható a gyártó, összeszerelő tevékenységet végző cégek preferenciájából, ezek elsősorban az országban jelen lévő autóipari összeszerelő üzemek vonzáskörzetét részesítik előnyben.

Egyre több munkásszálló épül

A kormány 5 milliárd forintos programot indított a munkásszállások elterjedése érdekében. Eddig 24 ilyen ingatlan építéséhez és felújításához járult hozzá több mint 10 milliárd forinttal, amellyel napi mintegy 3700 fő elszállásolása vált lehetővé. Egy újonnan épített ingatlan esetében egy férőhelyre legfeljebb 3,73 millió, felújítás során létrehozott helynél legfeljebb 2,67 millió forintot kaphat a pályázó. A telek árába nem száll be a kormány, az ingatlant az üzembe helyezés időpontjától számított legalább 10 évig kell ilyen céllal működtetni. Ősztől már nemcsak önkormányzatok, hanem magánvállalkozások is pályázhatnak munkásszállás építésére. Nézzünk két példát! A pécsi önkormányzat: több mint 370 millió forintos kormányzati támogatással, összesen 485 millió forintból egy közel száz főt befogadó munkásszállót alakít ki a városban, kezdés 2020 tavaszán lehet. A tervezett háromszintes, 1100 négyzetméteres alapterületű munkásszálló az önkormányzat saját tulajdonú több mint 6000 négyzetméteres telkén valósul meg zöldmezős beruházásban. Kilencven lakót befogadó munkásszállót alakít ki az önkormányzat Hajdúböszörményben egy régi iskolából. A projekt 300 millió forintba kerül. A szálló létrehozását a Tungsram cégcsoport hajdúböszörményi gyárának közelsége, a vállalat jövőben várható fejlesztései, továbbá a debreceni beruházások, például a BMW-gyár építésének munkaerő igénye indokolja. A kivitelezés a közbeszerzési eljárás után, várhatóan 2020 tavaszán kezdődhet el.

A Colliers háttér anyaga ugyanakkor arra is felhívja a figyelmet, hogy ezek a régiók egyre telítettebbek, amihez egy komoly munkaerőhiány társul. Ennek eredményeképpen egyre nagyobb támogatást élveznek a déli (például Pécs, vagy Szeged környéki) régiók. Ezen területek esetében azonban nehézséget jelent, hogy nincs a régióban jelentős ipari, autóipari tevékenység, elérhető modern logisztikai/gyártó épület, valamint hiányzik a megfelelő munkaerő-utánpótlást biztosító, műszaki szakirányú oktatási intézmény.