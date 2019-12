Jelentős összefonódás a hazai építőiparban

A Colas-Bayer Zrt.-t még 2015-ben Bayer-CFE néven jegyezték be a Bayer Construct és a CFE Hungária 50-50 százalékos vegyesvállalataként. 2017 december végén a CFE-t kivásárolva szállt be a Colas, összesen 52 százalékos tulajdonrészt vett. A Colas-Bayer 2017-ben 3,5 milliárd forintos bevételt ért el, 2018-ban már 6,6 milliárdra nőtt a forgalma, ami mellett 256 milliós adózott eredményt könyvelt el.

Építőipar 2020 A hazai építőipar jövőjéről fognak beszélni a szakértők a február 27-én megrendezésre kerülő Építőipar 2020 konferencián.

A generálkivitelezéssel foglalkozó cég referenciái között gyárépületek, irodák és lakóházak is szerepelnek: dolgoztak a Continental gyárán, a Hyundai K+F központján, a Váci Greens Irodaház A épületén és az Arena Corner irodaházon is. A Colas francia központú építőipari óriásvállalat: a magyar leányvállalat leggyakrabban út- és autópályaépítések közbeszerzésein tűnt fel, jelenleg az M4 és M30 autópályákon is dolgozik.

Címlapkép forrása: Getty Images