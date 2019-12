Összeszedtük a legizgalmasabb képeket és videót Budapest 120 méteres mini felhőkarcolójáról

Portfolio Cikk mentése Megosztás

A Mol Campus építése a legizgalmasabb dolog lesz Budapesten a következő 2 évben a magasépítés szerelmeseinek. Napokkal korábban még az épülő óriásdaruról mutattunk be képket, majd magáról az építkezés állapotáról, most pedig a hétvégi vasbeton alap megépítéséről készült videót is megmutatjuk. 4000 köbméter beton és 48 órás folyamatos munka az, amit hétvégén a Mol Campus építésénél a szakemberek átéltek.