Az MFB ad kölcsönt a BDPST Group belvárosi fejlesztésére

Jelentős kölcsönt kap a Magyar Fejlesztési Banktól az esztergomi székhelyű Dorottya Investment Zrt., a cég szavazati jogainak többségét a BDPST Ingatlanforgalmazó és Beruházó Zrt. birtokolja.

A Dorottya Investment Zrt. 2019. december 2-án írt alá hitelszerződést az MFB-vel 8 424 048 398, azaz nyolcmilliárd-négyszázhuszonnégymillió-negyvennyolcezer-háromszázkilencvennyolc forint összegben. A hitelt a Dorottya Investment Zrt. a Budapest belvárosában folyamatban lévő komplex nagyberuházásának finanszírozására fordítja

- válaszolta a BDPST Group a 24.hu megkeresésére.

A cégcsoport még áprilisban kapta meg az építési engedélyt egy komplex felújításra, ami a belváros három épületére vonatkozik: az Apáczai Csere János-Wekerle Sándor utca sarkán található, a Pesti Hazai Első Takarékpénztár központjaként funkcionáló palotára, a mellette, a Vigadó utca-Dorottya utca sarkánál elhelyezkedő, Münnich Aladár-féle Futura házra, valamint az Apáczai Csere János utca 11. szám alatti épületre.

Egy korábbi interjúban Tiborcz István, a BDPST Group meghatározó tulajdonosa, arról számolt be, hogy az egykori MAHART-székházat is magában foglaló, három épületből álló tömb a felújítást követően design hotelként, illetve lakóépületként funkcionál majd. Az új, 220 szobás hotelhez több tucat, hosszú távra bérelhető lakás is kapcsolódik majd, az üzemeltetést a cégcsoport a Marriottra bízza.