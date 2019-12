Csökkenő hozamok, emelkedő bérleti díjak, erős bérbeadói piac, komplex fejlesztések és olyan befektetők, akik eddig még nem merészkedtek be a magyar piacra. Többek között ezek jellemzik most az hazai irodapiacot, mindezekről Salamon Adorjánnal, az ESTON International vezérigazgatójával beszélgettünk.

A tavalyi év egyértelműen a hazai ingatlanpiac csúcsévei közé tartozott. Hogyan látja az idei évet?

Folyamatosan a csúcson vagyunk, csak mindig másik csúcson. Tavaly nagyon erős volt a befektetési volumen, közel 2 milliárd euró, idén ez a rekord nem fog megdőlni, leginkább a termékhiányból fakadóan. Az első fél év alatt félmilliárd eurónál kevesebb volt ez az összeg, ami a harmadik negyedévre 900 millióra növekedhet, de nem gondolom, hogy az év végi hajrával ezt meg lehetne duplázni. Ebben az évben inkább a hozamokban vagyunk a csúcson, a korábbi évekhez képest egyelőre legalábbis. Jövőre ez még változhat, regionális kitekintésben még van tere a hozamok enyhe csökkenésének. A CBD jelenti a bázist, amihez képest mindennek van egy 5-150 bázispontos felára.

Itthon nagyon dominánsak a hazai befektetők. A nemzetközi befektetők részéről van azért kereslet ezen az árszinten?

Most árulunk egy portfóliót 100 millió euró feletti értéken, ami alapvetően irodaházakból áll, és azt látjuk, hogy nagyon sok olyan befektető vizsgálja, akik eddig nem voltak a magyar piacon. Többen érdeklődnek, mint ahányan vásárolnak, de nagyon sok olyan cégnél már rajta van Magyarország a befektetési radaron, akik eddig csak megfigyeltek. A magyar alapoknál az lesz a nagy kérdés, hogy a szuper állampapír miatt mennyi tőke fog kiáramlani, és az általuk kínált mostani piaci hozamszint mennyire lesz vonzó a befektetőknek. A Váci úti irodafolyosó ma már láthatóan 6 százalék alatt van, a korábbi tranzakciók, mint az Advance Tower, vagy a White House körülbelül ezen a szinten cseréltek gazdát, azóta viszont folyamatos volt a hozamnyomás, így ebben a lokációban is már biztosan 5-össel kezdődnek a hozamok.

Bérlői szempontból az egyik legfontosabb különbség az egyes irodaházak között, hogy az alkalmazottak hogyan tudják megközelíteni tömegközlekedéssel az épületet. Ebben Dél-Buda bizonyos részei hátrányosabb helyzetben lehetnek, azokon a részeken, ahol például nincs metró. Ez mekkora árkülönbséget jelenthet?

Ha újépítésű-projektről van szó, akkor a kivitelezési költség egy olyan erős szemponttá kezd válni, ami a telekárban és a lokációban lévő különbségeket kezdi eltüntetni. A 14,5-15 eurós bérleti díj az alapszint, ha ennél kevesebb lenne, nem jönne ki a matek, attól függetlenül, hogy hol van az épület. Dél-Budán jelen pillanatban két jól tervezett nagy fejlesztés van, ezek között nem látunk szignifikáns árazási különbséget. Az egyiknek van metrója, a másiknak nincs, de az utóbbi is tud az épített környezetében olyan extrát nyújtani a bérlőnek, ami indokolja a hasonló árazást. Viszont, ha egy dél-budai, kevésbé koncepcionális területre építene valaki egy irodaházat, például egy beékelődő telekre, azt vélhetően akkor lehetne bérbe adni, amikor a nagyoknak már nincs szignifikáns kínálata arra az átadási időszakra. Azt is látjuk, hogy a városközpont jellegű projektek egyre sikeresebbek, a fejlesztők is inkább ebbe az irányba mennek, próbálnak minél nagyobb telket vásárolni. Sőt, egyre több irodafejlesztő épít már lakásokat is.

Ez miért alakult így? Ez a társadalom részéről történő nyomás, ez maga az urbanizáció, vagy a fejlesztő érdeke, hogy minden egy helyen legyen?

Ez alapvetően a fejlesztők jól felfogott érdekéből fakad. Egy nagyobb területen a beépített szolgáltatásnak egy sokkal intenzívebb használatára lehet építeni, hiszen vannak a lakók, akik onnan indulnak dolgozni és az irodisták, akik ide érkeznek. Nagyon nem mindegy, hogy milyen a terület autó-, és tömegközlekedési terhelése, a be- és kifelé jövő mozgások kiegyenlítődése miatt, sokkal könnyebb az infrastrukturális fejlesztéseket végig vinni, mert nem lesz az a probléma, hogy a tömegközlekedési járatok csak az egyik irányba terheltek. Az önkormányzatok oldaláról egy limitet látunk a lakóprojektekre, mert ezekhez óvodát, iskolát, egészségügyi intézményt kell kialakítani, amire nagyon sokszor nem képesek. Emiatt bizonyos területeken nem engednek lakást építeni, vagy csak egy meghatározott százalékban engedik a beépítést, még akkor is, ha az a piac logika alapján teljesen racionális lenne.

Salamon Adorján

Nem mondja az önkormányzat a fejlesztőnek, hogy ha lakóparkot akar, akkor építsen infrastruktúrát is hozzá?

Az önkormányzatok próbálják ezeket a kötelezettségeket ráterhelni a fejlesztőkre, de egy 50 lakásos projektnél nem fér bele az oktatási és az egészségügyi intézmény kiépítése. Ha akkora volumenű a beruházás, hogy ezt bevállalja a fejlesztő, akkor a következő akadály, hogy ezeket utána fenn is kell tartani. Egy önkormányzat könnyen mondja azt, hogy legyen új útburkolat, vagy járuljanak hozzá a közmű-gerincvezeték bővítéséhez, de arra nem lehet rávenni a fejlesztőket, hogy 30 évig kifizessék a dolgozók bérét az iskolában. Ideális esetben ennek úgy kellene működnie, hogy van egy erre a célra létrehozott alap, amiből ezeket a közösségi beruházásokat finanszírozza az önkormányzat, akár fejlesztői hozzájárulással.

Visszatérve az irodapiacra, a bérlők egy jelentős részének forintalapú a bevétele, de euróban fizeti a bérleti díjat. Lehet számítani esetleg változásra, mozgásra a bérleti díjak, vagy a finanszírozás forintosodására?

Nem. A befektetők szerződése és a bérleti díjak is euróban vannak megállapítva, most az euró kamatkörnyezete is nagyon alacsony, 200-250 bázisponttal lehet finanszírozást kapni. Az ingatlanpiacnak az egyik legfontosabb mondása, hogy a bevétel és a finanszírozás egy pénznemben legyen. Ami még érdekes, hogy a válság alatt, amikor elkezdett gyengülni a forint, minden bérlő azonnal rohant a bérbeadóhoz, hogy fixálják az árfolyamot, most ilyet nem látunk. Bárki, aki ezzel bepróbálkozik, nem fog sikert elérni, mert jön a helyére a következő bérlő. Olyan időszakot élünk, amikor a bérlőnek szinte örülnie kell, hogy kap irodát.

Van egy listájuk azokról a cégekről, amelyek nagy alapterületen bármikor költöznének?

Nagyon sok olyan ügyfelünk van, akik egy meglévő irodaházban bérelnek, pár éven belül lejár a bérleti szerződésük, de már előre gondolkoznak, megkeresik a bérbeadójukat, aki azt mondja, hogy nem ad ajánlatot, mert a házban van olyan bérlő, aki növekedni szeretne, és annak már odaadta az ő területét. Volt olyan ügyfelünk, ahol annyira lassú volt a döntéshozatali mechanizmus, hogy mire az általa kiválasztott irodát az anyacégével jóvá tudta hagyatni, ahol egyébként a kereskedelmi feltételekben már megállapodtak, kiadták másnak. Aki 2-3 évre előre gondolkodik, és jövőbeli épülő házra is szerződne, az értelemszerűen nincs ekkora bajban. Ma egy székháztendernél a bérleti díjak különbségei alacsonyabbak, és a kivitelezési költség mindenkinek ugyanannyi, ha a feje tetejére áll, akkor is. A fejlesztés drágább, másfelől a kapacitáshiány miatt a kivitelezési időszak is hosszabb. Korábban egy bérleti szerződésben teljesen rendben volt, hogy amennyiben a bérbeadó hibájából van csúszás, akkor kártérítést fizet a bérlőnek. Egy bizonyos időszak után jelenleg is van ilyen, de most már van egy átmeneti időszak, amire a bérlő nem tud érvényesíteni semmilyen kártérítést, vagy kötbért.

A lakásprojekteknél nem ritka jelenség, hogy az építőipari költségek növekedése miatt a fejlesztő nem tud a meglévő összegből gazdálkodni, így a vásárló kénytelen többet fizetni, különben felbontják a szerződést. Az irodafejlesztéseknél előfordul ilyen?

Ilyen nincs, az viszont egyre általánosabb, hogy a bérlő is hozzájárul a kialakítási költséghez. Amikor megvan az alaprajz, annak van egy költségbecslése, van egy összeg, amit a bérbeadó erre szánt, és ha a bérlőnek extrább műszaki igényei vannak, azt minden további nélkül a bérlőre hárítja, de a legjobb esetben is elfelezik. Márpedig ma mindenki próbál a munkaerőnek egyre jobb környezetet biztosítani, és ez egyre magasabb kivitelezési költségekkel párosul.

És ez még mindig olcsóbb, mint 5 százalékkal megemelni a dolgozók fizetését.

Ez így igaz.

Minden szektorban érzékelhető, hogy ez kiemelt szempont lett?

Igen. Nem biztos, hogy mindenkiben tudatosan megfogalmazódik a wellbeing, de a 15-20 éves, B kategóriás irodaházak bérlőinél is szempont, hogy a bérlemény hogyan néz ki. Ha erre nem figyelnének, nem tudnák megtartani a munkaerőt. Sőt, azt is látjuk, hogy akik régen lakásirodában dolgoztak, azok is elkezdtek átjönni a minőségi irodapiacra.

Mire számít a jövőben? Csúcson vagyunk? Maradunk? Elkezdődik a visszaesés/korrigálás?

Azt látom, hogy a magyarok nincsenek hozzászokva ahhoz, hogy sokáig jó időszak van, automatikusan az a feltételezés, hogy nem tarthat ennyi ideig. A 2008-as egy nagyon extrém visszaesés volt, ezen szocializálódott az ingatlanpiac szenior menedzsmentje. Egy gazdasági ciklus általában 20-40 éves, így ilyen rövid időn belül még egy ekkora visszaesés statisztikailag nem várható. Ami a 2008 utáni 4-5 évből következik, hogy aki ma aktív és vezető szerepben van az ingatlanpiacon, az átélte ezt az időszakot, tehát megvan a tudása és tapasztalata az alkalmazkodásra. Van olyan ügyfelünk, ahol létezik A és B szcenárió, vagyis hogy mi történik akkor, ha helyzet van. Vizsgálják, hogy mennyivel alacsonyabb bérbeadottságon vagy bérleti díjon fenntartható a portfólió, illetve a finanszírozást és a befektetői kapcsolatokat.

Budapesten hol fogjuk először látni a válság jeleit, ha lesz?

Szerintem Magyarországon a baj kívülről fog jönni, ha a német gazdaság recesszióba kerülne az nagyon hamar begyűrűzne hozzánk is. Szerintem egyértelműen a keresleti oldal gyengülésében láthatnák az első jeleket. Bérlői oldalról nem lenne annyi iroda-, raktárigény, ezt követően nem akarnánk, vagy nem tudnánk olyan bérleti díjakat fizetni, mint korábban, amitől az épületek kihasználtsága, cash-flow-ja elkezdene zsugorodni és ez változatlan hozamszint mellett is már egy értékcsökkenést eredményezne. Ha a befektetői bizalom csökkenne Európában, akkor kevesebb befektető lenne, vagy magasabb hozamelvárásokkal jönnének, ami szintén egy árcsökkentő tényező, ezek alapvetően összeadódnak. A fő probléma az, ha nincs használója egy épületnek. Felmehetnek a hozamszintek, ami árcsökkenést eredményez, de amíg bent van a bérlő, és fizeti a bérleti díjat, addig a banki adósságszolgálatot bírja az épület.