Jövőre dőlhet el a plázastop sorsa

Szükséges és eredményes intézkedés a plázastop, amely a valós igényeken alapuló fejlesztések megvalósítását eddig sem akadályozta, de a nyakló nélküli beruházásoknak észszerű gátat szabott - mondta el Cseresnyés Péter.

Indokolt esetekben az illetékes bizottság most is támogatja az építést, a bővítést vagy az átalakítást, amit az is mutat, hogy tíz benyújtott kérelemből kilenc kedvező elbírálásban részesült. A szabályozás azonban a a 2000-es évek túltervezett és fenntarthatatlan beruházási hulláma miatt indokolt volt. Míg 2002 és 2010 között 45-ről 114-re emelkedett a hazai bevásárlóközpontok száma, addig az azt követő nyolc évben mindössze 7-tel bővült az állomány - tette hozzá.

Az államtitkár szerint sokszor szakpolitikai szempontból is nehéz különbséget tenni a valóban szükséges és a kihasználatlan túlkínálathoz vezető beruházások között. Az érintettek véleményének figyelembevételével a plázastop jövőjéről legkorábban januárban tárgyalhatnak.