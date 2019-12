Itt épül ma a legtöbb új lakás - Vajon melyik kerület áll az élen?

Ősszel a nyárinál lényegesen több eladó új lakás jelent meg a piacon. A hirdetési árak emelkedtek, azonban a fizetési konstrukciókhoz kötött kedvezmények általánossá váltak. Az őszi piac így némi élénkülést hozott a nyárhoz képest, de összességében mindez a lassuló lakáspiaci trendbe illeszkedik - derül ki a legfrissebb Budapesti Lakáspiaci Riport elemzéséből.

A korábbi évekhez hasonlóan a legtöbb új lakás most is a XIII. kerületben épül, ami a teljes budapesti kínálat 30 százalékát teszi ki. A második helyen bő 15 százalékos részesedéssel a XI. kerület áll, ami egyben Buda legnépszerűbb kerülete a lakásfejlesztők körében. Kiemelkedik még a VIII. és a IX. kerület, de meg kell említeni a III., a IV. és a X. kerületet is. Továbbra is igaz, hogy a peremkerületeket kevésbé szeretik a fejlesztők, feltehetően amiatt, mert az emelkedő kivitelezési költségek miatt az ottani árszinteken kevésbé éri meg új projektet indítani.

Forrás: Budapesti Lakáspiaci Riport

A Budapesti Lakáspiaci Riport főbb megállapításai

Az adatbázis jelenleg 24 ezernél is több lakást tartalmaz. Ezek olyan fejlesztésekben találhatók, amelyek 2019 harmadik vagy 2019 negyedik negyedévében legalább egy szabad lakást tartalmaztak.

A kínálat szinte pontosan az egy évvel ezelőttivel és a nyárival egyezik meg: nagyjából 7000 eladó új lakás van Budapesten. A nyárinál némileg magasabb számot 1800 darab új lakás megjelenése segítette. Az őszi új kínálat 84%-a 27%-os áfával értékesíthető januártól, így vélelmezhető, hogy a fejlesztők jó része az őszi 5%-os áfakulcs kínálta végső lehetőséget akarta megragadni. A három legnagyobb új projekt, a Waterfront City második üteme, a Duna Pearl és a Westside Residence, ennek megfelelően komoly promócióval igyekezett elérni vevőit.

1800 körüli új lakás talált gazdára az ősszel, ami bár az utóbbi évek átlaga alatt maradt, lényegesen nagyobb a nyáron megtorpanó számhoz képest. Kiemelkedő volt az értékesítés a 40 négyzetméternél kisebb alapterületű lakások szegmenségben. A kerület után a dobogó képzeletbeli fokain ezúttal a IX. és a XI. kerületek álltak, és kiemelhető a XIV. kerületi új lakások értékesítési lendülete is.

A lakások kínálati ára tovább emelkedett. Az egy évvel ezelőttihez képest 16%-kal több pénzt kell költeniük átlagosan az új lakást vásárlóknak. Az általános áremelkedés megtorpanására azonban több jel is utal: több projekt akciókat hirdetett a vállalt fizetési ütemezéstől függően az árra, esetleg garázsra vagy konyhabútorra. Árcsökkentés egyelőre ritkán, a januártól 27%-os áfakulccsal értékesíthető lakások esetében volt megfigyelhető.

Az elmúlt pár hónapban több olyan társasház építése kezdődött el, amelynek az értékesítése még nem indult el. Az Építési Engedély Figyelő adatai alapján Budapesten 1500 lakás épül jelenleg olyan projektekben, ahol az értékesítés még nem kezdődött el.

