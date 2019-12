Mohóság vagy üzleti logika? Itt szakítanak nagyot külföldön a magyar ingatlanos cégek (TOP 10 sztori - 9.)

Mindenben jók a magyarországi ingatlanpiaci mutatók, sokban jobbak is, mint sok más, térségbeli országé. Akkor miért mennek külföldre magyar ingatlanos cégek? Megnéztük a külpiacra lépésüket befolyásoló fontosabb tényezőket.

Dübörög a magyar ingatlanpiac, de egyesek kinőtték vagy vonzóbbnak vélik Közép-Európát és kontinensünk más térségeit is, esetleg még távolabb próbálkoznak, mondjuk az Egyesült Államokban.

Az elmúlt jó pár évben a két legfontosabb célpiac a lengyel és a román lett, később egy-egy nyugat-európai, majd néhány balkáni ország csatlakozhat. Feltűnhet egy-két egzotikusabb ország is, ahol nincsenek uniós kötöttségek, kiemelkedő a megtérülés és projekt alapon lehet kezelni mindent, meghagyva a rugalmas visszavonulás lehetőségét is.

A Nightingale Park nevű bukaresti Cordia-fejlesztés látványterve. forrás: Cordia

Lengyelország vonzereje annak ellenére töretlen, hogy a Világbank legutóbbi, az üzleti feltételrendszert vizsgáló rangsorában 190 ország között már csak a 33-dik volt. Tavalyelőtt még a 27-dik, 2016-ban pedig a 24-dik helyen állt. Románia még többet rontott, 2015-ben még a 35-dik, tavaly csupán az 52-dik helyre sorolták. A versenyképesség tekintetében a lengyelek már három éve a 37-dik helyen táboroznak, a románok enyhén javultak, az 53-dikról feljöttek az 51-dik helyre.

Összehasonlításul: Magyarország a két mutató közül az üzleti feltételrendszert nézve a maga 53-dik helyével messze elmarad a lengyeltől (2015-ben még a 40-dikek voltunk!), a versenyképességben pedig 47-dik lett, három éve ezen a szinten stabilizálódott, vagyis nem javult.

Nagy étvágyú fejlesztők

A külpiacra lépés okai igen szerteágazóak. Talán a legmeghatározóbb, hogy az eddig próbálkozó cégek diverzifikálni akarják a bizniszt, vagyis több lábon akarnak állni, s ezzel terítik a kockázatot. Döntő az is, hogy a magyar piac mérete korlátos, a fejlesztések Budapestre összpontosulnak, a legtöbb nagy fejlesztő túl kockázatosnak véli a megyeszékhelyeket vagy más körzeteket. Egyelőre nehéz megjósolni, hogy a várható európai lassulás miként hatna a külpiaci terjeszkedésük sebességére. Ez nagyban függ attól, hogy a célpiacok mennyire sérülékenyek, illetve mennyire maradnak még mindig vonzóak a magyarhoz képest, ahol szintén romolhatnak a cégek pozíciói. (csökkenhetnek a profit marzsok, leállhatnak vagy elmaradhatnak projektek, nehezedhet a finanszírozás)

Így néz ki a Bonarka 4 Business irodapark Krakkóban, a TriGranit fejlesztésében. forrás: TriGranit

Igen fontos különbség ugyanakkor, hogy a nálunk négyszer több lakost számláló Lengyelország a magyarral ellentétben úgynevezett több központú piac, sok, nagyobb népességű régióközponttal és főleg irodai és logisztikai alpiaccal, termékhiányos lakáspiaccal. Romániában is nagyobb a népes városok aránya a magyarnál. Ugyancsak fontos, hogy egyes ingatlanpiaci szegmensek éretlenebbek, mint Magyarországon, így van bennük fejlődési potenciál, érdemes beszállni.

A Buildecon szerint Románia építési piaca 2019-ben várhatóan 6%-kal fog bővülni. A lakásépítést a 2016-2018 közötti jelentős növekedést követően jogi változások tarthatják majd vissza, az aggodalmak ellenére viszont a lakásépítés a jövőben is a román építési piac egyik fő mozgatórugója marad, legalábbis 2020-ig. A nem-lakóépületek többsége iránti kereslet most is magas, de a munkaerőhiány és a magasabb működési költségek korlátozzák a szektor növekedését.

Stabil lengyel, túlfűtött román piac

A két fő célpiac makrogazdasági pályáját is bizonyosan vizsgálják a magyar ingatlanos vállalkozások, mielőtt befektetési/beruházási döntést hoznak. Itt egyértelmű, hogy Lengyelország stabil és dinamikus úton halad, megelőzi Romániát: egészségesebb a lengyel gazdaság szerkezete, kissé elmarad a GDP-növekedés a magyartól, de az ország mérete miatt az éves 2,5-3,5 százalékos bővülés sokkal nagyobb teret ad a beruházásoknak, köztük az ingatlanfejlesztéseknek. Az infláció kisebb (2,3%), mint a magyar (2,8%) és a román (4,6%), a munkaerőhiányt pedig sikerült jelentősen enyhíteni azzal, hogy félmillió ukrán munkást beengedtek, illetve a brit szigetekről is több ezer szakmunkás tért haza a Brexit miatt.

A román gazdaság viszont túlfűtött, növekszik a költségvetési hiány, nem kizárt, hogy ezt a hevült állapotot csak egy kiigazítási program tudja mérsékelni, ami bedönthet egyes ingatlan projekteket, de legalábbis lefékezheti azokat. Jóval magasabb az infláció, mint nálunk és Lengyelországban és a munkaerőhiányt sem tudják kezelni, sok román szakmunkás még mindig Dél-Európában dolgozik. Részben ezek miatt a faktorok miatt is látjuk, hogy a magyar ingatlanos cégek első sorban a lengyel piacra törekednek, noha egy-egy jól felépített projekt keleti szomszédunk egyes városaiban is sikeres lehet.

A külföldön megjelent magyar cégek több évtizedes hazai tapasztalattal, javuló közép-európai piacismerettel, bővülő partneri hálózattal és több, nemzetközi sztenderdeknek megfelelő referenciával bírnak. A Futureal Csoport és a WING Csoport külön lakáspiaci ernyőmárkát (Cordia, Living) hozott létre és ezekre a jól hangzó, találó nevekre építi fel marketing kampányát Magyarországon és a Cordia esetében külföldön is. Mindkét vállalat európai nagy játékos szeretne lenni, egyelőre a Futureal Csoport vezet, minthogy jóval előbb lépte át a magyar határokat: a Futureallal a kereskedelmi ingatlanpiacon és a Cordia Zrt-vel a lakáspiacon.

A magyarok a két célországban a kisebb helyi versenytársak egy részét üzemi méretük miatt is könnyen lenyomhatják, ha megmarad mostani terjeszkedési ütemük. A Cordiának nem titkolt célja például Lengyelországban, hogy a 10 legnagyobb szereplő közé küzdje fel magát, ehhez azt tervezi, hogy évente 1500-2000 lakást fog átadni.

A vállalat szerint Lengyelország vezető városait az teszi vonzóvá, hogy a gazdaság és az újlakás piac a válság évei alatt is stabil maradt. Hozzátesszük, hogy az 1000 főre jutó lakásépítések száma négyszer magasabb, mint a miénk (4,64 illetve 1,47), a lakásépítések aránya a lakásállományhoz ugyancsak jóval magasabb: nálunk 0,82, a lengyeléknél 1,25 százalék, vagyis ennyivel gyorsabban újul meg ott az állomány.

A Cordiának kisebb a lendülete Romániában, ahol azonban jóval rosszabb színvonalú a lakásállomány, így ott nagy a növekedési potenciál, miközben folyamatos a bérek és a kereslet növekedése és még viszonylag alacsony az új építésű lakások ára. Bukaresten jelenleg 500 lakást épít a cég és további 800 előkészítését végzi.

Nominális lakásárak alakulása több európai fővárosban. forrás: BIS, MNB

A külpiaci beruházásoknál alaposan elemzett helyi piaci adatokból kitűnik, hogy az európai fővárosok többségében 2009 óta dinamikusan növekednek a nominális lakásárak. A legnagyobb ütem Budapesten volt megfigyelhető, a leglassabb árdinamika továbbra is Bukarestben volt ugyanebben az időszakban; a román fővárosban a válság előtti árszint mindössze 78 százalékát érték el az ingatlanárak. Szintén lassabb a tempó Varsóban és Zágrábban is, azonban 2019 első negyedévében már a lengyel és a horvát fővárosban is meghaladták a 2009-es árszintet.

Az ingatlanárak jövedelmekhez viszonyított aránya alapján Budapest a drágább fővárosok közé tartozik Európában: tizenöt évnyi átlagjövedelem szükséges egy 90 négyzetméteres fővárosi lakóingatlan megvásárlásához. Varsóban 13, Bukarestben 10, Prágában 17 év kell ugyanehhez. Vagyis a magyar lakásfejlesztőknek igenis van keresnivalója a lengyel és a román fővárosban, továbbá több lengyel nagyvárosban.

Apadó hozamok, erősödő irodai kereslet

A legjobb ingatlanokért folytatott verseny gyors hozamcsökkenést okozott a régióban az elmúlt néhány negyedévben. Az öt országra jellemző, átlagos prémium CBD hozam 5,26%-ra csökkent az idei harmadik negyedévben. A prémium CBD irodapiaci hozam Prágában a legalacsonyabb, 3,9%-kal, majd Varsóban (4,5%) és Budapesten (4,9%); míg Pozsonyban és Bukarestben továbbra is magasabb hozamokat (5,75% és 7%) lehet elérni. Régiónkban az irodapiaci kereslet átlagosan 9%-kal emelkedett az elmúlt öt évben, ezzel az átlagos kihasználatlansági rátát Prágában, Budapesten, Bukarestben és Varsóban 6,9%-ra lökte – összehasonlításképpen 2014-ben ez a szám 13,8% volt, tavaly pedig csupán fél százalékponttal alacsonyabb. Prágában a legalacsonyabb ez a mutató, mindössze 4,6%, ezt követi fővárosunk 5,9%-kal, majd Bukarest 8%, és Varsó 8,2%-kal – emlékeztetett november elején az Eston.

Pár szereplő, több szerepben

Változatos piacra lépési formákkal találkozunk: a TriGranit és a Cordia leányvállalatokat alapított, de felvásárlásra is vannak példák: a WING 2019-ben megvette az egyik jelentős ingatlanfejlesztőt, az Echo Investmentet tulajdonló cég többségét, a Duna House pedig 2016-ban megszerezte a legnagyobb lengyel ingatlanközvetítő hálózatnak számító Metro House-t. A Futureal 2019-ben két irodaházat is vett (Varsó, Glasgow), utóbbi a nyugat-európai terjeszkedés első állomása. A jövőben cégek és projektek felvásárlása egyaránt várható.

Érdekes a Futureal példája azért is, mert az ír Caelummal partnerségben fejlesztette az egyik lengyelországi plazát. A partnerkapcsolatokban a Futureal maga is többféle szerepben jelenik meg: nagyszabású befektetéseknél operatív partnerként, közös vállalkozások társtulajdonosaként, beruházásoknál befektetőként, elsődleges vagy köztes (mezzanine) tőkebefektetőként, de akár betéti partnerként is. A társaság az évtized elején masszív lakás-és telek portfóliót (kb.1400 lakás) vásárolt az USA több államában és egy ottani város nagy vegyes funkciójú központjához is hozzájutott.

Nagy játékosok és potenciális külpiacra lépők

Futureal/Cordia

WING

TriGranit

Indotek

Appeninn

OTP

A TriGranit több tucat projektet valósított meg 7 különböző térségi országban. Ezek többsége város a városban koncepció, irodaházakkal, plazával, hotellel és lakásokkal, több helyütt infrastrukturális beruházásokkal megtűzdelve. A cég két tulajdonosváltáson is átesett az elmúlt négy évben: először az amerikai TPG Real Estate-hez került, majd utóbbi 2018-ban eladta a sok európai országban aktív Revetas Capitalnak. A magyar és a lengyel fókusz azonban megmaradt, az új tulajdonos is nagy fantáziát lát mindkét piacban.

A WING hasonlóan fontosnak tartja a lengyel lehetőségek kiaknázását. Ezt az Echo megszerzésével könnyen megteheti, úgy tudjuk, hogy a lengyel vállalat 90 projektet visz, ingatlanjaitól azonban megvált, egy alapba kiszervezték azokat, ez nem volt része a tranzakciónak. A magyar cég első embere lapunknak megerősítette, hogy főleg irodaházakat, lakásokat és hoteleket fognak építeni.

Könnyű a forrásszerzés

Magyarországon visszalépünk a múltba: 2020 januárjától 27 százalékra emelkedik az új lakások áfája, ez hihetetlenül messze van a romániai 9 százaléktól és a lengyelországi 8 százaléktól (Lengyelországban a 150 négyzetméternél nagyobb lakásokra 23 százalékot számolnak.) Az egyéb költségek azonossága vagy közelítő mérete esetén ez romániai lakásprojektek beindítására ösztönözhet magyar ingatlanfejlesztőket. Egyelőre nincs sorban állás, főleg a makrogazdasági kockázatok és a feszítő munkaerőhiány miatt.

A projektek külső hitelezése leginkább banki forrásokból történik a magyar vállalatok esetében, de a cégek forrásait növelhetik a kötvénykibocsátásból származó bevételek (lásd keretes cikkünket!) A banki hitelezést erősen befolyásolja, hogy mennyire beágyazott az adott magyar fejlesztő a regionális banki piacon, itt a két nagy csoport (Futureal/Cordia, WING) és a speciális helyzetű TriGranit is jól áll, mindegyiknek hosszú évekre visszanyúló finanszírozói kapcsolatrendszere van, így a nagy közép-európai banki szereplők romániai vagy lengyelországi egységeitől is fölvehetnek hitelt.

Bejöhet a kötvény-biznisz

Eddig hat jelentősebb ingatlanos cég kapcsolódott be az MNB júniusban indított programjába, aminek keretében a jegybank összesen 450 milliárd forint keretösszegig vásárol hazai székhelyű vállalatok által kibocsátott, legalább B+ minősítéssel rendelkező vállalati kötvényeket. A hat cég összesen 100 milliárd forintot meghaladó összegű kibocsátást hajtott végre, közülük egyelőre kettő (Cordia, WING) aktív külföldön. A Cordia 44,4 milliárd forintos bevonást hajthat végre, a WING nem közölt erre vonatkozó adatokat. A programban részt vevő cégek általában beruházásra, korábbi, rosszabb feltételekkel felvett hiteleik kiváltására vagy akvizícióra használják a bevételt. A WING már 2016-ban is indított kötvényprogramot, akkor 40 millió eurós csomagot értékesített. Akkor azt közölték, hogy a futó és tervezett projektekre fordítják a pénzt, ez most sincs másképp. A Scope hitelminősítő mindkét vállalatot jóra értékelte, ugyanakkor negatívumokat is felsorolt. Például azt, hogy a WING földrajzi diverzifikáltsága gyenge, az eszközök Budapesten koncentrálódnak. De ebben jöhet némi javulás a következő két pénzügyi évben, miután a vállalat igyekszik erősíteni a Magyarországon kívüli jelenlétét. A Cordiáról pedig azt, hogy nyugati társaihoz képest kisebb, s ezért nagyon érzékeny az előre nem látható sokkokra. A minősítő kiemeli még a cég folyamatos portfólióbővítése által vezérelt negatív free operating cash flow-t és azt is, hogy a társaságnak Budapesten kívül más helyszíneken is szükséges a piaci részesedését növelni.

Mindkét fő célországban inkább a jövedelemtermelő ingatlanokra, és csak másodsorban a fejlesztési projektekre adnak szívesen hitelt a bankok – derül ki a KPMG Property Lending Barometer 2019 című összefoglalójából. A kiadvány szerint a fejlesztési projekteknél mindkét országban magasabb kamatokat számítanak fel, mint nálunk, tehát itt nincs előny a magyar vállalatok számára. Míg Magyarországon 2,4-2,9 százalékot, addig Romániában 3,3-4,4, Lengyelországban 2,4-3,1 százalékot kell fizetni.

A költségekhez viszonyított hitelarányt tekintve is jobbak a mutatók nálunk, magasabb összeget lehet felvenni, mint Lengyelországban vagy Romániában, tehát kevesebb önerő szükséges. Egyedül az elvárt előbérletnél látható eltérés: keleti szomszédunkban a kiskereskedelmi és az ipari/logisztikai szektorban, míg Lengyelországban az irodáknál kisebb a bankok által megkövetelt előbérleti mutató.

