Proptech: nem mind arany, ami fénylik

Míg 2008-ban globálisan 20 millió dollárt fektettek a befektetők proptech cégekbe, addig 2018-ra volt olyan cég, amibe önmagában 12 milliárd dollárt. A proptech mostanra olyan méretű cégeket hívott életre, mint az Airbnb vagy a kezdetben ígéretesnek tűnő, de mára a túlélésért küzdő Wework. Ez utóbbi kapcsán felmerül a kérdés: attól, hogy egy cég a proptech iparágba pozicionálja magát, valóban végez-e olyan tevékenységet, és az oda áramló, egyre nagyobb mértékű befektetési tőke mekkora kockázatot hordoz magában?

Annak ellenére, hogy az ingatlanszektor 200 000 milliárd dollárral a világ legnagyobb és legértékesebb eszközosztálya, mindig is későn alkalmazta a legújabb technológiákat. A proptech kapcsán ez valamelyest változóban van, de beletelt egy kis időbe, amíg a technológia adta lehetőségek az ingatlanpicon is elkezdtek megjelenni. Kezdetben ezek az olyan újításokat jelentették, mint például az online ingatlankereső portálok, amelyek segítségével hatalmas mennyiségű adat állt hirtelen a lakásvásárlók rendelkezésére, ráadásul a kínálati listák mellett jelentős mennyiségű kutatást és egyéb tartalmat is közzétettek. Ezt követték a közvetítőket támogató újfajta technológiai megoldások, amelyek számos folyamatot automatizálva tették hatékonyabbá az értékesítést. Az értékesítés mellett a legtöbb proptech cég az ingatlanüzemeltetésben érdekelt, míg például az építőiparban kevésbé vannak jelen. Mostanában viszont a proptechnek már egy olyan hullámáról beszélhetünk, ami az ingatlanokkal kapcsolatos alapelveket kérdőjelezi meg.

Nincs elég pénzed? Vedd meg a lakás egy részét!

A jelzálog-hitelezés eddig meglehetősen idő- és papírigényes termék volt, de a technológia segítségével a 30-45 napos kifizetési ciklusok akár néhány órára rövidülhetnek. Egy olyan közös platform, ahol a vevők, az eladók, az értékesítők, az értékbecslők és a hitelintézetek együtt vannak jelen, lehetővé teszi az együttes adatkezelést és a digitális hitelesítést, ennek köszönhetően pedig felgyorsítható a ma még sokszor nehézkes folyamat.

Hasonló újítás lehet, hogy nem a ház egészét, hanem csak egy bizonyos részét vásárolja meg valaki, a fennmaradó összeget bérleti díj formájában fizeti tovább. A technológia megkönnyíti a tulajdonjog átláthatóságát és az automatizált értékbecslést.

Ennek továbbgondolása az ingatlan tokenizálása, ami egy valós eszköz digitálisan történő továbbosztását teszi lehetővé, ezzel növelve az egyébként nehezen eladható termék likviditását. Ennek segítségével olyan befektetők is piacra léphetnek, akiknek egyébként nem lenne pénzük egy egész lakás megvásárlására, ráadásul a blockchain technológiának köszönhetően a tranzakciós költségek is alacsonyabbak lehetnek. Ha mindez létrejön, az egy rendkívül likvid, sokszereplős ingatlanpiac kialakulását eredményezheti.

Lakás mint szolgáltatás

Az Airbnb és a Wework új, technológiai alapú platformokat hozott létre, amelyek lényegét az együttműködések adják, aminek következtében lehetővé válik az ingatlan szolgáltatásként történő hasznosítása. Mindez a lakó- és munkaterületek hatékonyabb kihasználását teszi lehetővé.

A fogyasztók világszerte elmozdulnak az eszköztulajdonosoktól a „lekérhető” gazdaság felé, ami olyan tendencia, amely már uralja az autóipart, a nehézgépeket és sok más iparágat. Kérdés, hogy ez a lakóingatlanoknál mennyire érvényesülhet. Az biztos, hogy egy technológiai változás közepén vagyunk, ami nemcsak a tranzakciók folyamatát, de az ingatlanok tulajdonviszonyait is jelentősen átalakíthatja. Nincs messze az az elképzelés, hogy a technológiai cégek legyenek a legnagyobb ingatlantulajdonosok, és lehetővé tegyék, hogy az ezzel kapcsolatos szolgáltatások – például a lakásbérlés, -vásárlás – egyetlen gombnyomással megvalósuljanak.

A technológiai fejlődés viszont más módon is hatással lehet a lakáspiacra. Egy nemzetközi felmérés szerint az új otthont vásárlók körülbelül 30 százaléka legalább heti egy napot távmunkában dolgozik. Bár a távmunkában dolgozók továbbra is a munkaerő kisebb részét teszik ki, a felsőfokú végzettségűek körében egyértelműen nő azok aránya, akik legalább részben – a hét egy-két napján – otthonról végeznek munkát. Ez egyrészt az otthoni irodák jellemzőinek fontosságát erősíti, aminek hatására a lakásban lévő irodahelyiség akár a konyhánál is fontosabb szerepet kaphat, másrészt a távmunka erősödése megváltoztatja az emberek lakásvásárlási preferenciáit is, ami újabb, élhető, de a központtól távolabbi, kevésbé drága városrészek iránt erősítheti a keresletet.

Sikersztori vagy a következő buborék?

A lehetőség fellendülő piacokat hoz létre, a félelem pedig buborékokat. A Wework kapcsán sokakban merült fel a kérdés, hogy vajon hány olyan proptech cég lehet, amelyeket a vonzó külső miatt túlértékelnek a befektetők, miközben a valós értékük a töredékét sem éri el. Vajon, ha ilyen ütemben áramlik a proptech cégekbe a befektetési tőke, szükségszerű-e, hogy buborék alakuljon ki?

A kezdeti évek vesztesége természetesen nem jelenti egy vállalat hosszú távú kudarcát, de előfordulhat, hogy egy proptech cég úgy hirdeti magát, mint valaki, aki gyökeresen új dolgot hozott létre, miközben az elnevezéseken kívül semmi innovatív ötlet nincs benne a már meglévő megoldásokhoz képest. Attól azonban, hogy ez lenne a következő dotcom lufi, egyelőre nem kell tartani, ahhoz ugyanis még mindig nincsenek akkora összegek az iparágban. A Weworktől eltekintve ez a piaci szegmens meglehetősen stabilan növekszik, a kérdés, hogy egy ilyen sztori mennyire hozza felszínre a befektetők kétségeit a többi céggel szemben.

A proptech egyik problémáját maguk az adatok jelentik, ugyanis túl sok különféle, gyakran egymásnak ellentmondó adatkészlet létezik, amelyek mindegyike hiányos információkat szolgáltat. Az adatok már a proptech cégek számának meghatározásakor sem pontosak. Míg egyesek szerint 2000, addig az Unissu szerint inkább 7000 cég működhet ezen a területen. Azok a szakemberek, akik kizárólag az adatokra hagyatkozva hozzák meg üzleti döntésüket, előbb-utóbb hibázni fognak, a kockázat pedig annál nagyobb, minél nagyobb a tőke az adott cégben és iparágban.

Ha viszont nem megbízhatók az adatok, és azokból a szakértők téves következtetéseket vonnak le, akkor azokat valami módon megbízhatóbbá kell tenni. Ezen segíthetne, ha az adatok forrását és minőségét sokkal átláthatóbbá tennék, továbbá a feltétlen elfogadás helyett előtérbe kell helyezni a kritikai gondolkodást. Az nem kérdés, hogy az ingatlanipar digitális átalakuláson megy keresztül, a folyamatnak a sikere azonban a technológiával kapcsolatos jó döntéshozataltól függ.

