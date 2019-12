Gyökeres változások a hazai ingatlanpiacon: íme az idei konferenciák legfontosabb kijelentései

A szakma legjelentősebb szereplőivel, több ezer résztvevővel, számos előadás és panelbeszélgetés keretében zajlottak idén is a Portfolio ingatlanszakmai konferenciái. Ezek sorozatát nyitotta március végén a Lakás 2019 Kiállításon megrendezett Lakás Klub Extra, ahol a szakértők olyan témákról beszélgettek, mint az új lakások áfaváltozásának kérdései vagy az akkor még csak tervezett, de július elejétől életbe lépett újfajta kormányzati támogatások piacra gyakorolt hatásai. A konferenciák sorában a következő az Építőipar 2019 és az FM & Office 2019 volt, melyek mindegyikét május 8-án rendezte meg a Portfolio. Kevesebb mint egy hónappal később pedig már a jövő városaival foglalkoztunk a Future City 2019 konferencián, ahol a szakértők az okos megoldásokban rejlő lehetőségekről beszéltek, külön kiemelve az 5 G hálózatok jövőben várható előnyeit. Az év legnagyobb és egyben záró konferenciájaként november 21-én rendeztük meg a Property Investment Forum 2019 konferenciát, ahol idén több mint 1000 résztvevő és több mint 120 előadó vitatta meg az ingatlanszakma különböző területeinek aktuális kérdéseit. Az alábbiakban néhány fotó és előadói idézet segítségével elevenítjük fel a legfontosabb pillanatokat.

Lakás Klub Extra 2019

„2014 eleje és 2018 harmadik negyedéve között 98 százalékos drágulás volt a lakáspiacon, ez az új lakások esetében 2012 és 2018 között 42 százalékot tett ki. A hozamok is jelentősen nőttek, sokan az ingatlanbefektetések felé fordultak, ami nem is csoda, hiszen legutoljára 1998 és 2001 között lehetett olyan hozamokat elérni, mint most, de akkor is csupán 3 éves időszakról lehetett beszélni, szemben a mostani eddig 5 éves időtartammal. Az, hogy megéri-e most beszállni a lakáspiacba, nagyon függ az árak jövőbeli emelkedésétől. A belvárosban rövid távú lakáskiadás esetén akár két számjegyű is lehet a hozam.”

Horváth Áron, az ELTINGA (Lakás Riport) kutatóközpont vezetője

„2018 harmadik negyedévében már elkezdett csökkenni a kiadott építési engedélyek száma. A magasabb áfa, illetve a folyamatos, körülbelül 10 százalékos emelkedés a kivitelezési költségekben 2022-23-ra 40-50 százalékkal fogja megdrágítani az új lakások árát a mostani szinthez képest. Ha még van is tartalék a keresletben, nehéz elképzelni, hogy a munkabérek annyira emelkednének, hogy ezek még elfogadható átlagárak legyenek. Emiatt jelentős visszaesés lesz a piacon, a kívánt kínálati árak olyan magasak lesznek, hogy nem fogják tudni eladni a lakásokat, emiatt a kínálat is csökkenni fog.”

Darida Pál, a Futureal finanszírozási és tranzakciós igazgatója

Építőipar 2019

„A túlkeresletben egyfajta hiánygazdaság figyelhető meg, egy ilyen helyzetben az államnak visszafogottabban kellene szerepelnie, kontraciklikus építőipari politikára van szükség. A megjelenő plusz finanszírozási és organizációs költségek féken tartása közös érdeke lenne a magánszférának és az államnak, amire orvosság a szétaprózott szerkezet megszüntetése. Ezt többek között úgy lehet elérni, hogy drasztikusan csökkentik a tb-járulékot vagy célzottabb lesz a cégek támogatása. A szétaprózottság miatt nem lehet megfelelő szervezettséget kialakítani, nem lehet odakötni a cégekhez a munkavállalókat, és nem állítható meg az elvándorlás.”

Nagygyörgy Tibor, a Biggeorge Property Zrt. vezérigazgatója

„Ha korszerű cég szeretnénk lenni és jó gondolkodású vállalatot létrehozni, akkor komoly változásokat kell tennünk, mert hiányzik az innováció, a fejlesztés. Ennek azonban meg kell adni a megfelelő rangot, a kellő pénzügyi hátteret és személyi feltételeket biztosítani. Az embereket alapvetően a számok érdeklik, a bizalom és a hit kicsit kiveszett az építőiparból, aminek a válság évei sem tettek jót. Az építőipar abban a szerencsés helyzetben van, hogy a körbetartozás minimális, normális a likviditás, kedvező a finanszírozási környezet, van munka, ami segíthet ezt a bizalmat visszaállítani.”

Scheer Sándor, a Market Építő Zrt. vezérigazgatója

FM & Office 2019

„A proptech kapcsán fel kell tenni a kérdést, hogy ki mit is ért ezalatt. Van, akinek már egy elektromos redőny is proptech, míg máshol már a recepción lehet látni az összes tárgyalót és azok foglaltságait. Ha valaki például egy hollandiai cégnél szocializálódott, az nem érti, hogy nálunk még miért nincsenek ilyen megoldások. A proptech megoldások sok európai városban azért terjedtek el, mert egyáltalán nem volt munkaerő és nem az volt a kérdés, hogy az esetlegesen mennyivel lesz drágább.”

Geng Szabolcs MRICS, az Ericsson Magyarország ingatlangazdálkodás és FM igazgatója

„A fejlesztők sokszor azért haladnak a gyors exit felé, mert a bankok és a finanszírozók efelé nyomják őket. Fontos lenne, hogy az egyes szereplők megértsék egymás motivációját. Ha egy épületnek nincs megfelelő funkciója és stratégiája, azt nagyon nehéz jól üzemeltetni. A retail és az office esetében a technológiák ma a munkaerőhiány kezelésére szolgálnak, az új technológiákhoz viszont kell a szakképzett munkaerő, ami Magyarországon még sok esetben hiányzik, ezért ehhez a szakképzésnek is alkalmazkodnia kell.”

Prosits Attila, Business Development Manager – Property Management, Gránit Pólus

Future City 2019

„Sikert elérni csak együttműködve lehet, és ez a fajta szemlélet ma már a szakpolitikában és a települések kapcsán is kezd megjelenni. A városfejlesztésben a vállalkozások bevonása a legfontosabb, de egyben a legnehezebb feladat, a sikerhez azonban elengedhetetlen a helyi piaci környezet megszólítása és tartós bevonása. A nemzetközi pályázatokon való indulással a kistelepülések stratégiai szemlélete is fejlődött. Ahol elindultak ilyen pályázatokon, ott a szemléletbeli kompetenciák is gyorsan kiépültek.”

Szemerey Samu, a Lechner Tudásközpont vezető településügyi szakértője

„A legfontosabb kérdés az 5G kapcsán, hogy hány eszközt tudunk késleltetés nélkül hálózatba kapcsolni, és ez milyen lehetőségeket teremt. Példaként említhetjük az egymással összeköttetésben lévő autók vagy kamionok kommunikációját vagy lakossági szempontból a crowd management-et, amire példa lehet egy koncert vagy fesztivál, ahol rengetegen kapcsolódnak egyszerre a hálózatra. A hálózat kiépítése költséges, de egy év múlva már van esély rá, hogy néhány esetről be tudjunk számolni az ipari felhasználásban, sőt Budapesten akár a lakossági felhasználás is elindulhat.”

Gelencsér Zoltán, a Vodafone Magyarország Pénzügyi vezérigazgató-helyettese

Property Investment Forum 2019

"A hazai ingatlanpiac nagyon izgalmas időket él át, rekordalacsony az üresedés, rekordalacsonyak a yieldek, soha nem látott minőséget tudunk létrehozni, amivel az egész város fejlődéséhez hozzájárulunk. Mindez nagy lehetőség, de nagy felelősség is egyben. A potenciális veszélyek mellett mégis minden azt mutatja, hogy lehetőségünk van nagy dolgokat létrehozni. A piac értéket teremt, de ehhez keményen és tisztességgel kell dolgozni, hiszen mindenkinek az érdeke, hogy egy jól működő piacon dolgozhasson."

Noah Steinberg FRICS, az RICS magyarországi elnöke, a WING elnök-vezérigazgatója

"A fenntarthatóság a finanszírozási lehetőségekre is hatással van. Aki eladásra fejleszt, azoknak a cégeknek sajnos a profitmaximalizálás az érdeke, így kevés olyan megoldást alkalmaznak, ami a fenntarthatóságot szolgálja. Aki saját magának fejleszt, ott sokkal több ilyen megoldást alkalmaznak. A cél, hogy egy egységes látásmód legyen, amihez valami szabályrendszert kell kialakítani. A finanszírozásban is vannak erre megoldások, például a CPI által is kibocsátott zöld kötvények, amit kimondottan fenntartható felújítások finanszírozására lehet felhasználni. Tény ugyanakkor, hogy a komfortérzet sokszor nem környezettudatos. Fontos, hogy a bérlőkben tudatosítsuk azt, hogyan használják az épületet akár a világítás, az indokolatlan légkondihasználat tekintetében. Az átadás után ugyanis az épület kibocsátása már a bérlőktől is nagyban függ."

Gereben Mátyás, a CPI Hungary országmenedzsere

A 2020-as szezont február 27-én az Építőipar 2020 konferencia fogja nyitni, ahol a szakmai legfontosabb képviselői vitatják majd meg az építőipar aktuális kérdéseit.