Itt durranthatják be igazán a budapesti ingatlanpiacot

Tomasz Lisiecki, a TriGranit vezérigazgatója a dél-pesti alpiac felívelését vetítette előre. Szerinte még több irodaház és lakásfejlesztés indulhat a Soroksári út mentén és tágabb környezetében.

Tudjuk, hogy rendkívül elfoglalt, mióta 2019 áprilisában a TriGranit vezérigazgatója lett. Ennek szerintem két oka lehet: vagy átgondolják a teljes magyarországi stratégiát vagy új projektet készítenek elő és ezért van „csend” mostanában a cég körül. Melyik megérzésem helyes?

A második, de csak részben, illetve van egy harmadik ok is, ez pedig a már futó nagy budapesti beruházásunk, a Millennium Gardens irodaház építése, de erről majd később. Ami a magyarországi stratégiánkat illeti, továbbra is ígéretesnek, és üzletileg is hosszú távon vonzónak tartjuk a magyar piacot, nagy potenciált látunk benne, tehát nincs szó stratégiai váltásról vagy hangsúly eltolódásról. Ami az új projekteket illeti, Magyarországon intenzíven keressük a nagyobb fejlesztésekre alkalmas területeket, míg a régióban több irodafejlesztésen is dolgozunk.

Talán már meg is vették a kiszemelt telket Budapesten?

Még nem, de folyamatosan keressük a megfelelőt, több opciót is vizsgálunk.

Külföldi fejlesztéseket is említett. Milyen projekteken dolgoznak jelenleg?

Ne feledjük, hogy a TriGranit régiós vállalat, első külföldi projektje 2000-ben készült el Pozsonyban, a Pólus Center bevásárlóközpont, és míg itthon a válságot követő években szinte teljesen leállt az építőipar, addig a régióban szinte minden évben átadunk egy fejlesztést. Az egyik aktuális projektünk, a krakkói Bonarka for Business irodakomplexum fejlesztése is a válságot követő években, 2011-ben indult el, ahol 2019-ben adtuk át a 8., H épületet, immár összesen 75 000 m2 bérbe adható irodaterületet kínálva bérlőinknek. Itt még két irodaépület, az I és a J, egyenként 10 000 nm-es irodaterület fejlesztésén dolgozunk.

A másik aktuális projektünk a katowicei Silesia for Business irodaház első, mintegy 26 000 m2 bérbe adható területet kínáló üteme, melynek munkálatait hamarosan kezdjük, és terveink szerint az első bérlők 2021-ben vehetik át az irodaházat. Mindkét projekt jól tükrözi a TriGranit több, mint két évtizedes gyakorlatát, miszerint általában nagyméretű telkeket vásárolunk, ahol több szakaszban multifunkcionális beruházásokat valósítunk meg. Ez a megoldás nem csupán azért jó, mert kvázi várost a városban építünk, hanem mert alkalmazkodni tudunk a piaci kereslethez, tehát akkor jelenünk meg a nagy irodapark újabb elemével, amikor arra igény mutatkozik a piacon.

Tegyük fel, hogy egy több ezer négyzetméternyi, egybefüggő irodaterületet kereső cég képviselője vagyok! Mi a legfőbb, valóban egyedi előny, amit felajánlana, például a Millennium Gardensben?

Bármilyen triviális, de magát a lokációt. Közvetlen Duna-part, kiváló közlekedési kapcsolat, nagy mélygarázs, számos szolgáltatás az épületben és a közvetlen közelben, és persze a jól variálható belső terek a 37 000 négyzetméternyi bérbe adható területen belül. Mindez kiegészülve a 21. századi irodakialakítási lehetőségekkel és a környezettudatos üzemeltetéssel. A projekt egyediségét adja maga a szintén a TriGranit által fejlesztett Millennium Városközpont is, mely az elmúlt 10 évben valódi város a városban-ná alakult, a több mint 100 ezer négyzetméternyi modern irodaépületekkel, mely számos szolgáltatást nyújtanak az itt dolgozóknak, a szomszédban a MÜPA és a Nemzeti Színház kulturális programkínálatával, a mintegy 1,5 km hosszú, parkszerű zöld promenáddal.

Az új fejlesztések pedig, mint például a miénk, szintén jó hír a bérlőknek, akik nagyobb, még modernebb területre vágynak, és szívesen maradnának a környéken. Ezért nem meglepő, hogy olyan nagy a dinamika a Soroksári út ezen szakaszán.

Csak nem egy újabb irodafolyosó születését látjuk? Ön szerint van erre esély?

Itt, vagyis a dél-pesti alpiacon már most is elég nagy a kínálati tömeg. Egy idei felmérés szerint a teljes budapesti irodapiaci állomány 15-20 százalékát itt találjuk és a tervezés alatt állóprojektek is azt jelzik, hogy felértékelődő régióról van szó, ami már most is nagyon kedvelt a bérlők körében.

A keresletet nézve nem zárom ki, hogy idővel még dominánsabb lesz a budapesti irodapiacon ez az alpiac, s benne maga a Soroksári út. Ne feledjük, hogy óriási területek várnak fejlesztésre a Rákóczi híd pesti oldalától délre. Nyilván az értékes folyóparti övezetekben inkább lakásokra lehet számítani, de bőven van még hely kereskedelmi ingatlanok számára is, főleg irodaházaknak.

Akárcsak Dél-Budán. Átlépi a folyót majd a TriGranit is?

Természetesen nyomon követjük az ottani fejleményeket, hiszen valamilyen mértékben a mi fejlesztésünkkel is versenyeznek az ott működő beruházók. Egyelőre azonban maradunk a Duna pesti oldalán - rengeteg új lakófejlesztés valósult meg és fog megvalósulni a közeljövőben itt. Ez mindig támogatja az irodapiacot is, hiszen a céges bérlők szívesen költöznek arra a környékre, ahol az alkalmazottak közül sokan laknak.

Jó, hogy említi a dolgozókat. Tud mondani példákat extrém irodabérlői igényekre a közelmúltból, pl. két szint egybenyitása, belső lépcsők stb. kialakítására? Illetve hogyan készültek fel az Y és Z generáció irodai igényeinek a kiszolgálására?

Ilyesfajta, nagyon különleges igényről nem tudok beszámolni az új irodaházunknál, de mi is tapasztaljuk az általános igényekben történő változásokat, és próbálunk a lehető legrugalmasabban állnia bérlői igényekhez. Teljesen természetes például, hogy ebben az irodaházban már jóval több lesz az együtt dolgozásra alkalmas nyitott tér és közösségi terek, mint bármely korábbi hazai projektjeinknél. Azt, hogy a dolgozói igények előtérbe kerültek, az is nagyon jól bizonyítja, hogy

míg korábban a bérlői tárgyalásokon a pénzügyi vezetők döntöttek általában kizárólag költségalapon, addig mára nem csak hogy bevonják a HR-eseket a tárgyalásokba, de gyakran ők is döntő szerepet játszanak a végső döntésnél.

Míg korábban gyakoriak voltak a szinte túlzsúfolt irodaterek, mára már sokkal barátságosabbak a dolgozói terek, és az sem ritka, hogy több száz négyzetméternyi területet csak és kizárólag chill-out zónaként alakítsanak ki.

A Millennium Gardens esetén fontos kihangsúlyozni, hogy mivel spekulatív épületről van szó és nem kifejezetten egyetlen bérlőre szabott ingatlanról, így a mostani szakaszban a közös területekre összpontosítunk, és persze megteremtjük az alapfeltételeket a későbbi bérlők számára, hogy igényeik szerint alakíthassák a tereket.

Ez azt jelenti, hogy még nem dőlt el, hogy milyen arányban lesznek alternatív irodaterület típusok? Egyáltalán, Ön szerint milyen gyorsan nyernek teret a szolgáltatott irodák és a coworking irodák a "hagyományos irodaházakban", miközben tudjuk, hogy befektetési szempontból az ilyen irodaházak kockázatosabbak?

Mi is látjuk, hogy gyorsan fejlődő részterülete ez az irodapiacnak, de nehéz megmondani, hogy 5, 7 vagy 20 százaléka lesz majd a teljes kínálatnak. Itt is kulcsfontosságú a lokáció. Ugyanakkor itt fontos szempont a cégek rugalmassága is, vagyis az, hogy egy nagyobb területet bérlő vállalat mennyire van rákényszerülve saját bérterületének rugalmasabb kezelésére.

Ez nyilvánvalóan erősen függ a vállalat profiljától is - egy nagybanknak nem feltétlenül kell ezzel számolni, de mondjuk egy telecom cégnek, akik call centert is üzemeltetnek, és előfordulhat, hogy rövid időn belül kell jelentős létszám módosítást megvalósítaniuk, és ezáltal módosítani az általuk bérelt terület méretét, számukra ez kötelező. Igaza van azonban abban, hogy befektetési szempontból kockázatos túl nagy coworking területet tartani, hiszen az ezt bérbe adó vállalkozások nem mindig állnak szilárd lábakon, és akkor is ki kell fizetniük a bérleti díjat, ha nincs elegendő bérlőjük.

Nem hagyhatom ki a kiskereskedelmi területet, hiszen többek között ez volt a fókuszban a TriGranitnál az elmúlt évtizedekben. Miért nem indítanak újabb projektet itt? Túlérettnek tartják a piacot, ez lehet e mögött?

Kitűnő jövőt látok a működő bevásárlóközpontok számára, hiszen minden mutatóban jól állnak - magas bérbeadottsági szintek, növekvő látógatószám és bevételek, a tulajdonosok zömmel bővítésben, felújításon gondolkodnak, néhány esetében új magyar tulajdonosok jelentek meg, mert fantáziát látnak ezen a téren.

Új budapesti központ építésére viszont korlátozottak a lehetőségek és látjuk, hogy két nagyobb fejlesztés (Mundo, Aquincum Center) is hosszú évek óta csúszik az engedélyeztetési nehézségek miatt önhibájukon kívül. A piac tehát még nem teljesen telített, de érettnek mondható. Európa egészére jellemző, hogy csak a tőzsdén jegyzett ingatlanos cégek fejlesztenek ilyeneket, a retail egyébként is sokkal kockázatosabb, mint az iroda és jelenleg a hozamok sem megfelelőek.