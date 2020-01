Hamarosan elkezdődik a Kőbánya-Kispest vasútállomás felújítása

Kőbánya-Kispest állomáson évente több mint 3,1 millió utas fordul meg, ezért az állomás elővárosi viszonylatban is kiemelt jelentőségű. A vasútállomás felújítási tervezésre irányuló közbeszerzési eljárás sikeresen lezárult, a tervezési munkák 2020. januárban elkezdődnek. A nagyberuházás, vagyis az állomás épülete és a gyalogos felüljáró teljes körű rekonstrukciójának megkezdéséig megújul a váróterem, a pénztár és a mosdó is. Biztonsági kamerarendszert, új peronbútorokat (padokat, szemeteseket) telepítenek, emellett a gyalogos felüljárón a burkolatokat és a világítótesteket is javítják. Az állomás karbantartása előreláthatólag 2020 első negyedében fejeződik be.

Kapcsolódó cikkünk 2019. 05. 31. Megújulhat a kőbánya-kispesti vasútállomás

Az évente közel félmilliós utasforgalmat lebonyolító Kőbánya alsón a felvételi épület, a perontető, a peronburkolat és a lépcső karbantartása valósult meg idén. Az épület homlokzatának a felülettisztítása, a perontető tartópilléreinek megerősítése és az utastájékoztatási piktogramok megújítása már befejeződött. A nyílászárók és a kőburkolat cseréje 2020 elején várható.

Az „50 megújuló állomás” elnevezésű program keretében több fővárosi és vidéki állomáson végez a MÁV felújítási munkálatokat, a tavalyi évben a Keleti pályaudvaron, a Miskolc-Tiszai pályaudvaron, Kecskeméten, és Újszászon is befejeződtek a nagyobb karbantartási munkálatok. A program előreláthatólag 2023-ig folytatódik, valamint a következőkben a P+R és B+R parkolók fejlesztése is napirenden van.

Az 50 megújuló állomás, forrás: MÁV

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Róka László