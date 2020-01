Tombol a tűzvész és hűl a lakáspiac

Hónapok óta tombol az Ausztrál tűzvész, a természeti katasztrófa jó pár emberéletet, több száz millió állat pusztulását, több mint ezer otthon leégését, komoly környezeti károkat okozott eddig is, a jelek szerint pedig még további hónapokba telhet mire sikerül megfékezni. Egy ilyen mértékű pusztítás természetesen az ország gazdasági helyzetét, és így a lakáspiacát sem fogja érintetlenül hagyni. Az ausztrál lakosságnak fel kell készülnie a gazdasági növekedés lehetsége lelassulására, az ingatlanárak további csökkenésére, de szerencsére talán arra is, hogy az ausztrál kormány eddigi silány klímaharc elleni törekvései mostantól megváltozhatnak.

Az elmúlt néhány hónapban Ausztrália-szerte mintegy 5 millió hektárnyi földterület égett le, 24 ember meghalt, fél milliárd állat pusztulhatott el, és a legóvatosabb becslések szerint is több mint ezer ház lett a lángok martaléka. A tűz már a legnagyobb városokig is elterjedt, Sydney és Melbourne külterületei is érintetté váltak, a felszálló füst pedig mindkét települést beborította. December elején olyan rossz volt a levegő minősége Sydney felett, hogy az 11-szeresen meghaladta a már veszélyesnek számító értéket, január elején pedig a fővárosban, Canberrában a légszennyezettség rekordmagas, a veszélyességi küszöbérték 21-szerese volt.

Az országban a jelenlegi szükségállapotban még mindenki a mentésekre koncentrál, ahogy azonban megkezdődnek a helyreállítási folyamatok, a tűz által okozott károk között a gazdaságra gyakorolt hatás is előtérbe kerül. Az erdőtüzek nem ritka jelenségek Ausztráliában, a mostani azonban a korábbiaknál is nagyobb méreteket öltött már eddig is, ami vélhetően az ország gazdasági helyzetére is befolyással lesz. A turizmus, illetve a fogyasztási szektorban várható leginkább a csökkenés, így az akár még hónapokig elhúzódó tűzvész után, a gazdasági növekedés lassulásával is szembe kell néznie az ausztrál lakosságnak.

A lakáspiac is megsínyli

Ami a lakáspiacot illeti, a globális trendeknek megfelelően Ausztráliában is több éves lakáspiaci árnövekedés ment végbe, ami azonban 2018-ban nagy fordulatot vett. A kormány a lakáspiacot hűtő intézkedéseket vezetett be, többek között például szigorúbb hitelezési feltételeket, valamint magasabb adókat vetett ki a külföldi befektetési célú lakásvásárlók számára. Ennek következtében a 8 legnagyobb városban 2019 elején már 7,7 százalékos csökkenés ment végbe a lakásárakban. Az ország legdrágább piacán, Sydneyben még többet, mintegy 11 százalékot estek a lakásárak a korább év elejéhez képest.

Ehhez az alaphelyzethez jön hozzá most a tűzvész hatása, amely egyfelől bizalmatlansághoz vezethet a vásárlók részéről, másfelől a politikai kockázat sem segít a helyzeten, ami az ausztrál államfő igencsak könnyeden kezelt klímasemlegességi hozzáállásából fakad. 2019 nyarán, Scott Morrison ausztrál kormányfő bejelentése alapján Ausztrália 2025-ig előreláthatólag 300 millió eurónak (mintegy 97,2 milliárd forint) megfelelő összeget fordít a klímaváltozás elleni küzdelemre, ami egy évre átlagosan 20 milliárd forintot jelent. Ez az összeg még a magyar költségvetésben is szinte kerekítési hibának számít (Magyarország együttes kiadásai 2020-ban várhatóan 21 793 milliárd forintot tesznek ki). Az enyhén szólva is szűk klímaharc elleni költségvetési keret mellett, év végén az ausztrál miniszterelnök a jövedelmező szénipar visszafogására vonatkozó felszólításokat is visszautasította, annak ellenére, hogy Ausztrália a világ legnagyobb szén- és cseppfolyós földgázexportőre, így bőven lenne hol elkezdeni a klímapolitikai törekvéseket.

A klímaváltozással járó kockázatok egyre inkább beépülni látszódnak az országok ingatlanpiacába, legelőször főként azokon a helyeken, ahol az extrém időjárás, vagy természeti katasztrófák sűrűbben fordulnak elő. Nagy veszélyt jelent például az amerikai partvidéken, hogy itt helyezkednek el a legdrágább nyaralók és házak, az óceánparti ingatlanok árába viszont nem épül be a klímaváltozás hatásának kockázata, vagyis hogy a vízszint jelentős megemelkedésével, több százezer otthon kerülhet víz alá. Az Ausztrál tűzvész szintén arra figyelmeztet, hogy a klímaharcot nem szabad félvállról venni, a szárazabb időjárás és egy bármelyik pillanatban megváltozó széljárás ugyanis otthonokat rombol le, jelentős pusztítást mér a környezetre és a vásárlói bizalmatlanság miatt vélhetően további csökkenést eredményez majd az ausztrál lakáspiacon.

Címlapkép forrása: Getty Images