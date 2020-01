Ilyen ingatlanokat tervez vásárolni az egyik legnagyobb magyar befektető

Idén nyáron vezették be a MÁP Pluszt, ami igencsak felkavarta a lakossági befektetések piacát, félő volt, hogy a közel 5 százalékos biztos hozamot ígérő állampapír nagy összegeket szívhat majd el az ingatlanalapok befektetett tőkéjéből. Az alapok vásárlási éhsége talán csökkent is valamelyest, illetve több hónap elteltével már a keresletre gyakorolt hatások is jobban láthatóak. Többek között ezekről kérdeztük Pázmány Balázst, az Erste Alapkezelő Zrt. igazgatósági elnökét.

Hogyan látja az elmúlt időszak eseményeit és a jövőt az ingatlanalapok tekintetében?

Az elmúlt 15 évben is versenyeztünk más termékekkel, hozzá vagyunk szokva az ilyen helyzetekhez. A MÁP Plusz megjelenése és az új szabályozás hatással volt az alapokra, de a forintos ingatlanalap eszközértéke továbbra is meghaladja az 500 milliárdot. Ha az alapból pénzt vesznek ki a befektetők, az a hozamra pozitív hatást gyakorol, hiszen a vagyon azon része, amely ingatlanokba van befektetve, jóval magasabb hozamot tud elérni, mint a likvid rész. Ezzel az alapban maradó ügyfelek fognak jól járni, hiszen részesülhetnek az emelkedő hozamból. Ezen túl az ingatlanalapjaink 580 ezer négyzetméter bérbe adható területet kezelnek, a portfólió egészére háromhavonta kapunk piaci értékbecslést, így ezen a csatornán akár negyedévente is érzékelhető a piaci áremelkedés.

Pázmány Balázs

A portfólióból azért kerülnek is ki ingatlanok.

Így van, döntően azokat a kevésbé hatékony ingatlanokat adjuk el, melyeket korábban vásároltunk, amikor az Alap még kisebb volt. Értékesítjük azokat a portfólió elemeket, amelyek hasznosítását nem tudjuk gazdaságosan megoldani vagy tartási időben/életciklusában kiszolgálták elvárásainkat. Egy ilyen nagy alapot már jóval magasabb értékű ingatlanokkal érdemes feltölteni, mint amikor 1-2 milliárdos volt a tőke. Az utóbbi években főként jelentős méretű, A+ kategóriás, kiváló minőségű irodaházakat vásároltunk Budapesten. A piac minket igazolt, hiszen nemcsak az árak emelkedtek, hanem a bérleti díjak is. Úgy érezzük, kiváló tárgyalási pozícióban vagyunk, amikor a közeljövőben lejáró szerződéseinket, melyek még 12-13 eurós bérleti díjakról szóltak, most sikeresen újítjuk meg az aktuális, magasabb piaci bérleti díjakat alapul véve.

Kapcsolódó cikkünk 2019. 11. 26. Ide teszik a pénzt a legnagyobb hazai ingatlanbefektetők

Mit vásárolnának szívesen?

A MÁP Plusz megjelenése arra ösztönöz minket, hogy enyhén megváltoztassuk befektetési stratégiánkat. Továbbra is tartjuk magunkat azonban ahhoz, hogy nem érdemes 6 százalék alatti hozamot termelő ingatlant vásárolnunk, hiszen ha ebből levonjuk a költségeket, nem maradnánk versenyképesek.

Ezért alternatív befektetési lehetőségeket is vizsgálunk, például szállodafejlesztéseket vagy budapesti irodaberuházásokat is. Emellett kiskereskedelmi egységek megvásárlásáról is tárgyalunk számos helyen, mert azt látjuk, hogy ezen a területen még olyan hozamtöbblet van, amely hosszú távon megtérülő befektetést jelenthet. Konkrétabban kiskereskedelmi parkokban gondolkodunk, ahol meglévő tudásunkra, illetve a portfólióink szinergiáira alapozva értéknövelési lehetőséget látunk.

Mitől lehet ma versenyképes egy 3-4 százalékon pörgő ingatlanalap?

Ha az ingatlanalapok hozamát egyetlen versenytermékkel, a MÁP Plusszal hasonlítjuk össze, az első fél évben az is csak 3,5 százalékot jelent, az 5 százalékos hozam eléréséig sokáig bent kell tartani a befektetett tőkét. Jelenleg azok az ügyfelek, akiknek van befektetési alapjuk, T+3-ban bármikor visszaválthatják, ami nagy érték. Ezen felül várható, hogy az ingatlanportfólióban is megjelenik az értéknövekedés, hiszen volt egy áremelkedés a piacon, amit folyamatosan realizálunk, ez szintén segíti, hogy az állampapíréhoz közelítő hozamot érjünk el.

Pázmány Balázs Erste Alapkezelő Zrt., igazgatóság elnöke 1998-ban végzett a Janus Pannonius Tudományegyetem Vállalkozásfinanszírozási szakán közgazdászként. 1997-ben az OTP Értékpapír Rt-ben vagyonkezelőként dolgozott, ezt követően 2000-től az Erste Alapkez Tovább … Tovább 1998-ban végzett a Janus Pannonius Tudományegyetem Vállalkozásfinanszírozási szakán közgazdászként. 1997-ben az OTP Értékpapír Rt-ben vagyonkezelőként dolgozott, ezt követően 2000-től az Erste Alapkez

A T+3 esetében milyen volt a likvidtőke és az ingatlan aránya?

A T+3-nál 50 százalék feletti likvid arányt tartottunk. Ennek az volt az oka, hogy 2008-ban, amikor beköszöntött a válság, ez bőven elég volt arra, hogy kifizessük azokat az ügyfeleket, akik ki akarták venni a pénzüket. Jelenlegi üzletpolitikánk alapján 60 százalék fölé nem szeretnénk menni ingatlan feltöltöttségben. Azt szoktam mondani, hogy egy jó ingatlanalaphoz két dolog kell: egy jó ingatlanportfólió és megfelelő likviditás, hogy ha az ügyfélnek pénzre van szüksége, akkor ki tudjuk fizetni.

Tavaly nyáron az alap portfóliójába került a Promenade Gardens. Ez egy speciálisabb ügylet volt.

Ez az irodaház jó példa arra, hogy milyen lehetőségeket keresünk most is. A projekt során a telket is mi vásároltuk meg, és az építkezésnél nemcsak finanszírozókként léptünk fel, hanem folyamatosan jelen voltunk műszaki ellenőrökkel is. A végeredmény önmagáért beszél: egy, a Váci úti iroda kínálatban is kimagasló minőségű, karakteres épületet hoztunk létre, amely nem utolsó sorban egy teljes feltöltöttséggel működő és az Erste környezettudatos, fenntarthatósági törekvéseit is jól szimbolizáló termékké vált. Ezt alátámasztja, hogy a Promenade Gardens irodaháznak ítélték a FIABCI Hungary Prix d’Excellence külön díját, a Magyarország Legjobb Irodafejlesztésének járó díjat a 26. European Property Awards gálán, illetve jelölték az Európa Legjobb Irodafejlesztését jutalmazó elismerésre is.

Építőipar 2020 A tavalyi év sikere után, 2020-ban már 2. alkalommal rendezzük meg - a fél napos után, immáron egész napos – az építőipar jelenéről és jövőjéről szóló konferenciánkat.

Elképzelhető olyan projekt, ahol a fejlesztő is az Erste Ingatlan Alap lenne?

Igen, vizsgáljuk az ilyen lehetőségeket. Hotel- és irodaház fejlesztési projektek kapcsán folytatunk előrehaladott egyeztetéseket és további opciók elemzésére és esetleges megvalósítására is nyitottak vagyunk. Már korábban is voltak hasonló példák, az említett Promenade Gardens irodaház mellett szálltunk be már Spar, vagy éppen OBI áruházak fejlesztésébe.

2013 óta nem volt olyan, hogy csökkent az ingatlanok értéke. Mikor állhat meg a lendület?

A magyarországi hozamszint befektetési ingatlanoknál még mindig magasabb, mint a környező országok esetében. Látszik, hogy hiába vásárolnak a magyar befektetési alapok kevesebbet az új szabályozás miatt, rögtön voltak helyettesítő befektetők, és elég komoly tranzakciókat jegyeztek. Azt gondolom, az árak további emelkedésével a jövőben is számolni kell.

Címlapkép forrása: Getty Images