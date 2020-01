Komoly állami lökést kapott a zuglói gigaprojekt

Bőven több mint 10 éves történet a Mundo Center és Zugló egy új városközpontjának kialakítása, néhány évente szólnak hírek arról, hogy eladták, megvették, vagy hogy éppen mégis elkezdik a fejlesztést a Rákospatak utca és a Bosnyák utca által határolt telken. Érdemi változás azonban nem igazán történt a telek beépítésének ügyében, egészen mostanáig: a decemberi Magyar Közlönyben ugyanis kiemelt jelentőségűvé nyilvánították a területet, ami arra enged következtetni, hogy minél gyorsabban be akarják fejezni az építési és egyéb engedélyeztetéseket. Nem mellesleg szintén egy december végi közlönyben a 4-es metró (Bosnyák térig való) meghosszabbításának mellékleteit is elővették és módosították.

December 23-án jelent meg a 215. Magyar Közlöny, amelyben plusz egy érdekes sorral egészül ki a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyek nyilvántartása:

Komplex ingatlanfejlesztésre, illetve az ahhoz kapcsolódó építmények, infrastrukturális fejlesztések megvalósítására irányuló beruházás a Budapest XIV. kerületben.

A zuglói beruházás helyszíne a Rákospatak utca és a Bosnyák utca által határolt terület, ahol korábban a Mundo Center megépítését tervezték, egészen pontosan már 2006-tól.

Piaci információink szerint a korábbiaktól eltérő elképzeléssel és funkciókkal, de valóban elindul egy új városközpont építése a területen, ezt támasztja alá a közlöny is, a kiemelt jelentőségű ügyek esetében ugyanis gyorsított és egyszerűbb eljárásban szerezhetőek meg a különböző engedélyek. Tavaly november végén Horváth Csaba, Zugló polgármestere egy Zuglóról szóló kerekasztalbeszélgetésen elmondta, hogy szeretnék felépíteni Zugló új városközpontját, amely a közösségi tér mellett szolgáltatásokat is biztosítana a lakosságnak.

A projekt előzményei, avagy az ex-Mundo

A lengyel Echo Investment (ami néhány hónapja a Wing többségi tulajdonába került) 2006 júniusában vásárolta meg a zuglói önkormányzattól a Bosnyák téren elhelyezkedő 6,8 hektáros területet, ahol az eredeti tervek szerint egy hatalmas pláza épült volna - Mundo Center/Központ néven. Az összesen 107 000 négyzetméteren elterülő Mundo Center bevásárlóközpont mellett sportcentrum, egy teljesen új park is helyett kapott volna, illetve a Bosnyák téri piacot is fel akarták újítani, a projektet 2008-ban mintegy 160 millió eurós költségvetéssel tervezték. A 2015-ös kezdés azonban elmaradt, majd később egy egy luxemburgi-amerikai befektető vette át a projektet.

2017-ben azonban újra felröppent a hír, hogy a Rákospatak utca és a Bosnyák utca által határolt területen a következő hónapokban mégis elkezdődhetnek a földmunkák, látványtervek is jelentek meg a pláza, illetve a városközpont lehetséges kinézetéről.

Tavaly a Portfolio Zugló főépítészével, Barta Ferenccel készített interjút, aki a Bosnyák téri városközpont tervei kapcsán elmondta, hogy:

A korábbi tulajdonos értékesítette a projektet és az új befektető egy teljesen más koncepcióval lépett fel. Most dolgozzák ki a telepítési tanulmánytervet, a mintegy 80 ezer négyzetméteres telekre. Azt az önkormányzat véleményezi, dönthet róla. A tervek alapján nem egy hatalmas bevásárlóközpontot akarnak létrehozni, hanem a MOM Parkhoz hasonló, egy vegyes funkciójú ingatlant, ahol lehet iroda, bevásárlóközpont, és kis arányban lakás is. Emellett a piac is adott, amit várhatóan átépítenek. Amint elkezdődik az építkezés egy 5-6 éves fejlesztésnek nézünk elébe. Hozzátenném, hogy ami a környékről nagyon hiányzik, az a metró, óránként ugyanis több mint 60 busz megy el itt. E nélkül nehéz lesz a jövője a központnak.

Mi lesz a 4-es metró meghosszabbításával?

Mindezzel szinte párhuzamosan a 220. Magyar Közlönyben megjelent egy módosítás a 4-es metró Bosnyák térig való meghosszabbításával kapcsolatban. Új időpontokat, illetve teendőket nem jelentettek be, de az látszik, hogy újra és újra előkerül a metró további négy megállóval való bővítése. Karácsony Gergely főpolgármester december elején a legfontosabb fővárosi feladatok között említette a 4-es metró elmaradt, zuglói és rákospalotai részének a befejezését.

A 3-as metró felújítási munkálatainak befejezéséig a főváros vélhetően nem fog elkezdeni foglalkozni egy újabb metróvonallal, ha azonban 5-6 év múlva most már tényleg megvalósul a XIV. kerületi városközpont beruházás, a 4-es metró kibővítése is nagyobb figyelmet kaphat.

