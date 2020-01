Lehetne-e gyaloghíd a Lánchídból? - Te mit gondolsz róla? Szavazz!

Korábban többször írtunk a Lánchíd tervezett felújításáról, legutóbb annak kapcsán, hogy nem hajthatnak fel rá az 5 tonnánál nehezebb járművek , ami a turistabuszokat és a teherautókat érinti. Emellett a felújítás finanszírozása is kulcskérdése a projektnek, de Karácsony Gergely nemrég a közösségi médiában azt is felvetette, hogy érdekelné például, mit gondol a miniszterelnök arról, hogy a Lánchídból gyaloghíd legyen.

A hídvizsgálati állapotjelentés megállapította, hogy az eddigieknél szigorúbban kell betartani a hídon meglévő súlykorlátozásokat, aminek kapcsán Karácsony Gergely főpolgármester úgy fogalmazott, hogy a Lánchíd állapota nem ad okot semmiféle pánikkeltésre, de a felújítás már nem húzható sokáig. A főpolgármester a híd felújításához hiányzó 20 milliárd forint kapcsán a kormánytól kért segítséget, azonban Orbán Viktor a múlt csütörtöki sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott, hogy:

A kormány annyi pénzt ad, amennyit Tarlós István főpolgármestersége idején adott volna. Nem azért nem adtunk több pénzt a fővárosnak, mert nem akartunk, hanem mert ennyi van.

A felújítás finanszírozása tehát egyelőre nem oldódott meg, amivel kapcsolatban Karácsony Gergely a közösségi oldalán az alábbi bejegyzést fogalmazta meg.

A Lánchíd ügyében a korábban elkülönített pénzről már az elődöm is elmondta, hogy kevés. Azóta sem lett több, csak a híd felújítása válik egyre inkább halaszthatatlanná. Mivel nemcsak Budapest, hanem az egész ország egyik legismertebb szimbólumáról van szó, a Lánchíd megóvása, felújítása közös ügy kell legyen. További funkciójáról is közösen, a budapestiek bevonásával kell dönteni, érdekelne például, mit gondol a miniszterelnök arról, hogy a Lánchídból gyaloghíd legyen.

Budapest jövője szempontjából a finanszírozás forrásán túl érdekes kérdés, hogy a felújítás műszaki tartalmán belül sor kerülhet-e egy olyan funkcióváltásra, melynek eredményeként a híd gyaloghídként működne tovább. Ennek lehetséges hatásait első körben közlekedési szempontból vizsgáltuk meg.

Budapesti hidak forgalma

A budapesti városfejlesztés kapcsán sokszor felmerült már egy Duna felett átívelő gyaloghíd ötlete, amit leggyakrabban a Vigadó tér és a Várkert Bazár összekötéseként képzelnek el. Megvalósult gyaloghidakra Európa számos városában vannak jó példák, a kérdés viszont az, mennyire lehet reális ötlet egy meglévő híd autók és a buszok elől történő lezárása és egy funkcióváltás során gyaloghíddá történő átalakítása.

A híd átalakítása elsősorban a fővárosi közlekedést érintené, aminek mértékét az egyes hidak tömegközlekedési és autóforgalmának számaival lehet megállapítani. Erre vonatkozóan 2011-ből találtunk nyilvánosan elérhető adatokat, azóta viszont több jelentős változás is történt a budapesti tömegközlekedésben, így az összehasonlításnál érdemes a nagyságrendeket figyelembe venni a pontos számok helyett.

A felmérés óta átadták a 4-es metrót és Kelenföld felé meghosszabbították az 1-es villamost, ami a hidak tömegközlekedési forgalmát is befolyásolta. A metró hatására feltehetően csökkent az Erzsébet híd és a Szabadság híd tömegközlekedési forgalma, míg az 1-es villamos vonalának meghosszabbításaként növekedett a Rákóczi híd tömegközlekedési forgalma.

A felmérés pillanatában tömegközlekedési szempontból a két legfontosabb híd Budapesten a Margit híd és az Erzsébet híd volt, a felszíni tömegközlekedést használó utasok több mint fele a két híd valamelyikén jutott el Pestről Budára és fordítva. Ezzel szemben az autóforgalom számára az Árpád híd a legjelentősebb, ott egységjárműre vetítve az átkelések valamivel több, mint negyede valósult meg. Az átkelések tekintetében a második helyért a Rákóczi híd és az Erzsébet híd verseng, így a vizsgált évben ez a három híd szolgálta ki a város két oldala közti autóforgalom 60 százalékát. Az M0 autópályához kapcsolódó hidakat ezúttal nem vettük bele az elemzésbe, jóllehet azokon is nagyon jelentős autóforgalom zajlik.

Noha az arányok nem feltétlenül változtak, a fővárosi utakat használó autók száma az elmúlt évtizedben jelentősen emelkedett. Vitézy Dávid, a BKK egykori vezérigazgatója a közelmúltban osztotta meg a közösségi oldalán a számokat. Ezek alapján míg 2010-ben 991 ezer autó volt forgalomban Budapesten és Pest megyében, ma 1,2 millió. Ez +200 ezer autó az utakon. 2019-ben Budapesten 4%-kal, míg Pest megyében 5%-kal nőtt a gépjárműállomány, mindössze egyetlen év alatt. A mi szempontunkból viszont a Lánchíd számai az érdekesek.

A felmérés idején a hét híd teljes autóforgalmának 6 százaléka használta a Lánchidat, míg a tömegközlekedésből mindössze 2 százalék volt a részesedése. A tömegközlekedést és az autós közlekedést is figyelembe véve az állapítható meg, hogy a vizsgálatba bevont hidak közül a legtöbb átkelés az Erzsébet hídon, a legkevesebb a Lánchídon valósult meg.

Az ugyanakkor tény, hogy a Lánchíd autós és tömegközlekedési forgalom elől történő lezárása nehezítené a Várba való eljutást, bizonyos buszjáratoknak módosítani kellene az útvonalát, míg romlana a belvárosba történő autós eljutás Krisztinavárosból és a XII. kerületből. Egy gyaloghíd azonban erősíthetné a lakosság és a Duna kapcsolatát, közösségi programoknak adhatna helyet, miközben idegenforgalmi szempontból is vonzóbb célponttá válhatna. Az érvek és ellenérvek sorát hosszasan lehetne folytatni és valószínűleg az eltérő szempontok miatt nem lehet mindenki számára ideális megoldást találni, a lenti szavazás segítségével viszont most te is elmondhatod, mit gondolsz a kérdésről.

Jó ötlet-e - a várható előnyök és hátrányok figyelembevételével - gyaloghíddá alakítani a Lánchidat?

Címlapkép forrása: Getty Images