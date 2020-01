Új feszültségi pont alakul Matolcsy György és Varga Mihály között

Miközben más területeken (például magyar euróbevezetés) úgy tűnt, csillapodott az ellentét a Pénzügyminisztérium és a Magyar Nemzeti Bank között, addig új területen kezd kibontakozni egyfajta szembenállás, ez pedig nem más, mint a lakáspiac.

A gazdaságról szóló diskurzus újabb területén aktivizálta magát az MNB elnöke a növekedés.hu-n megjelent írásában, amikor a magyar gazdaságpolitika gyenge pontjának nevezte a lakáspolitikát. A Pénzügyminisztérium nem is hagyta szó nélkül Matolcsy György véleményét.

A Pénzügyminisztérium az ATV Híradójának küldött közleményében azt írja: a kormány legfontosabb politikai célja az otthonteremtés, azt támogatják, hogy minden családnak legyen saját otthona, az adatok pedig azt mutatják, hogy a kormány jó úton jár.

"Már 115 ezerrel több lakás szerepelt a nyilvántartásban 2019-ben, mint amennyi volt 2010-ben. A csoknak és egyéb kormányzati intézkedéseknek köszönhetően 2015 óta folyamatosan emelkedik az új építésű lakások száma is. Míg 2015-ben az egész év alatt 7.600 lakás épült, addig 2018-ban 17.700, és 2019-ben csak szeptemberig már 10.300-ra nőtt az épített lakások száma" - írta a tárca.

Hozzátették azt is, hogy a kormány egyébként minden hozzá érkező otthonteremtési javaslatot megvizsgál. A közlemény itt véget is ér, de a tárca mintha azt is kritizálná, hogy a jegybankelnök a lakáspolitikát előmozdító konkrét javaslatokat nem tett írásában.

