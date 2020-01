Lesz egy májusi hétvége, amikor eljön a káosz Budapestre

Révész Máriusz aktív Magyarországért felelős kormánybiztos szerdai közleményéből derült ki, hogy nem akármilyen hétvége lesz május 9-10-én.

A Kormányzati Tájékoztatási Központ által kiadott közlemény a Giro d'Italia rendezésével kapcsolatban adott tájékoztatást, de fontos információkat tartalmaz a május 9-10-i hétvégéről. A kormánybiztos hangsúlyozza, hogy a Giro d'Italia szervezői nem kértek pénzügyi támogatást a Fővárosi Önkormányzattól.

Május 9-10-én azonban komolyan végig kell gondolni a közlekedés szervezését, mert

a Giro-n kívül

ezen a hétvégén tartják Budapesten a női kézilabda Final Fourt,

a 16 év - 16 kilométer Európai Uniós futást, sőt

másnap kezdődik az úszó-Európa-bajnokság is.

2019-ben Brüsszelben a Tour de France nagy rajtjának hétvégéjén két napig ingyenessé tették a közösségi közlekedést, és ezért vetettük fel, hogy valószínűleg Budapesten is érdemes lenne ezt megfontolni, sőt érdemes lenne a belvárostól távolabb parkolóhelyeket kialakítani, és közösségi közlekedéssel behozni a szurkolókat a központba. Ennek vannak költségei, de ha nem sikerül erről megállapodni, akkor természetesen az ingyenes tömegközlekedés nélkül is meg lehet szervezni a Giro Nagy Rajtját - olvasható a közleményben. Révész Máriusz azzal is érvel, hogy a kerékpárversenynek köszönhetően gyakorlatilag egy turistafilm forog Budapestről órákon keresztül, amit sok millióan néznek világszerte, különösen a tehetősebbek, akik körében nagyobb az esélye annak, hogy az esemény után ellátogatnak Budapestre.

