Lezárhatják nyáron a pesti alsó rakpartot

Az első Budapest.komm sajtótájékoztatón az új főpolgármester, Karácsony Gergely több kérdésben is nyilatkozott, köztük például az önkormányzat egészségügyi fejlesztési elképzelélseiről, a budapesti parkolási helyzet lehetséges megoldásairól, valamint arról is, hogy a korábbi programtervében szerepelteknek megfelelően, továbbra is szó van a pesti alsórakpart időszakos lezárásáról - írja az index.