Az ipari forradalomban az izmokat helyettesítettük gépekkel, most az agyunkat fogjuk

Két évvel ezelőtt teljesen szétvált a Futureal és a Cordia működése, ezáltal a Futureal az irodapiaci és retail oldali fejlesztésekre és befektetésekre fókuszál, míg a Cordia a régiós lakásfejlesztési jelenlétét szilárdítja tovább. A legaktuálisabb, városrehabilitációs projektjük a Kelenföld és Őrmező határán megvalósuló Dél-Buda Városközpont az Etele Plaza bevásárlóközponttal és a Budapest ONE irodaparkkal. Az irodakomplexum első ütemét még idén átadják, de már a következő két fázis összesen 38 ezer négyzetméterének az építési munkálatai is megkezdődtek. Az új fejlesztési stratégiákról, illetve a jövőbeli várakozásokról Futó Gábort, a Futureal-csoport társalapítóját kérdeztük.

Hol tart most a Futureal-csoport?

A Futureal és a Cordia szétválásával a célunk, hogy a Cordia a régió vezető lakásfejlesztőjévé váljon. Ennek szellemében további expanzióra készülünk Lengyelországban, többek között Krakkóban, Varsóban, Gdanskban és hamarosan Poznanban, de elkezdtünk egy „belépő” projektet Spanyolországban is, így, ha az egyik piac lelassul, akkor sem kell egy helyen elkölteni minden forrást. A Cordia a bővülés finanszírozására kötvénykibocsátást is tervez Magyarországon a növekedési kötvényprogram keretében. A Futureal jövőre indítja a mintegy 30 ezer négyzetméteres Corvin 7 irodaház fejlesztését, amely egyben a Corvin Sétány utolsó, lezáró irodaprojektje lesz. A Corvin-negyed után a következő nagy, városrész léptékű projektünk a félmilliárd euró beruházással megvalósuló Dél-Buda Városközpont, amelynek üzleti és kereskedelmi hajtóereje az Etele Plaza bevásárló- és szórakoztatóközpont, valamint a Budapest One irodaház lesz. Az utóbbinak az első, 27 ezer négyzetméteres ütemét még az idén átadjuk, az összesen 38 ezer négyzetméter bérbeadható területű második és harmadik ütemet pedig elkezdtük párhuzamosan megépíteni.

Úgy döntöttünk, hogy folytatjuk ezeket a fejlesztéseket Magyarországon és a jövőben más országokban is, de emellett szeretnénk több „value add” tranzakciót is lebonyolítani. Most vettünk egy nagyon jó elhelyezkedésű irodaházat Varsóban és egy másikat Glasgow központjában. Mindkét esetben úgy érezzük, hogy a Futureal komoly értéket tud teremteni ezen épületek átpozicionálásával. Egy éve intézményi befektetőkkel közösen elindítottunk Németországban egy bérlakásokba beruházó vállalatot, amelynek portfóliójában mára már körülbelül 1500 ingatlan található, de hetente több akvizíciót is lebonyolít. Ez a cég jövőre léphet a tőzsdére.

Futó Gábor

Magyarországon is lát lehetőséget value-add befektetésekre?

Igen. Az erős fejlesztői fókuszról most átváltunk fejlesztési és újrafejlesztési oldalra, ami egy fontos változás lesz a működésünkben. Ezzel párhuzamosan azt is eldöntöttük, hogy nemcsak Közép-Európában nézelődünk, hanem azon túl is, elsődlegesen Németországban és Nagy-Britanniában. Kialakítunk egy-két nyugat-európai lábat, ami az egész cégcsoportot diverzifikálja, illetve az egy-egy piacból eredő rizikót csökkenti.

Nagy a kereslet és alacsony a kihasználatlanság a budapesti irodapiacon. Érzékel valamilyen veszélyt abban, hogy most így pörög az irodapiac?

Ilyen kivitelezési költségek mellett csak a nagyon jó lokációban lévő, metrókapcsolatos fejlesztéseket érdemes elindítani, ahol meg lehet indokolni a 16-17 eurós bérleti díjakat. Ilyen vonzó lokációnak tartjuk a Corvin Sétányt és a Dél-Buda Városközpontot is, amelyek versenyképesek a piacon, mert teljesítik az összes meghatározó igényt. A mai világban nem lehet alacsonyabb bérleti díjakban gondolkodni, különben a drasztikusan megemelkedett kivitelezési költségszint mellett nem érné meg fejleszteni. A munkakultúrában történő változás új tereket és igényeket is eredményez, ugyanakkor nagy veszélyfaktort jelent a munkaerőhiány, ami gátolja a bérlők növekedését és ezáltal a nagyobb irodaterek iránti igényüket is. Van ugyanakkor egy ellentétes trend, ami véleményem szerint az egyik legnagyobb változást eredményezheti, ez a mesterséges intelligencia. Az SSC-k egyes funkciói tízéves távlatban kiválthatóak lesznek, szuperszámítógépek végezhetik az emberek munkáit olyan területeken, mint a könyvelés, a back office, de akár az ügyvédek munkájának egy részét is ide lehet sorolni. Ez nem a következő két évben lesz égető kérdés, később viszont egy hirtelen változás jöhet, ami egyben az irodaterületek iránti keresletet is átalakíthatja.

Miből fog látszódni, hogy jön a problémás időszak?

A kamatok növekedése az egyik legnagyobb rizikó, ami például egy erős inflációs helyzetben következhet be, vagy a monetáris politika alapvető változásával. Ez azt eredményezheti, hogy búcsút mondunk a mai, egészen extrém árazásnak. A piaci hozamok emelkedésének rizikóját kétféleképpen lehet kezelni: vagy olyan befektetéseket csinálunk, ahol hihetünk a hosszú távú bérleti díj növekedésében (ezért fektetünk lipcsei és drezdai bérlakásokba), vagy jó áron szállunk be (mint amilyen az új irodaprojektünk Glasgowban).

Mik a várakozásai a következő 10 évre? Most a csúcs környékén vagyunk, ez a szint megmarad és stabilizálódik, vagy egy további folyamatos, de lassú növekedés várható?

Az érdekes kérdés, hogy a gazdaság lelassulása jó, vagy rossz hír az ingatlanpiacnak. Az az árnyoldala, hogy a headline bérleti díjak növekedését korlátozza, a pozitív része, hogy alacsonyan maradnak a kamatok hosszabb ideig, amihez alapvetően minden árazódik. Ez a „mocsárban” való haladás egy csapda helyzetet hozott létre, amiből nagyon nehéz kilépni. Lassulunk, kamatot csökkentünk, túlpörgetjük a monetáris politikát. Mindenki tudja - a központi bank is - hogy egy drasztikus kamatemelkedés, ingatlanpiaci összeomlást eredményezne. A központi bankok belenavigálták a világot egy példátlan kamatkörnyezetbe. Amíg ez fennmarad, az ingatlanbefektetések az aranykorukat élik. Véleményem szerint az árnövekedés nagy része egyébként már bekövetkezett. Ebben a környezetben nehéz befektetni és nehéz okosan cselekedni, mert nem lehet látni, hogy meddig ragadunk ebben a csapdában. Mi már vettünk fel úgy hitelt Németországban, hogy a hétéves kölcsön teljes költsége 1 százalék alatt van, ami egy abszolút példátlan helyzet. Természetesen a befektetési szegmensek is különböznek, vannak piacok, amit sokan nem szeretnek, ilyen például a retail, ami az online kereskedelem térnyerése miatt kevésbé népszerű a befektetőknél, de van olyan szegmens, amit túlságosan szeretnek ahhoz képest, amit szerintem ér, ilyen a logisztika. Franciaországban már 4 százalék alá becsúsztak a hozamok a külvárosi, amortizálódó létesítményekre. Úgy vélem alulárazzák a retailt, és túlárazzák a logisztikát.

A jelenlegi trendek mellett a plázáknak van létjogosultságuk?

Folyamatosan kapcsolatban vagyunk a bérlőkkel, látjuk a legújabb bérlői trendeket, és azt mondhatom, hogy az összes bérlőnek az az igazi kérdés, hogy ebben az omnichannel világban, ahol a fizikai és a virtuális csatornákat össze kell hangolni, mi lesz a működési modelljük. Itthon a forgalomnövekedésnek köszönhetően a bérlői oldalról abszolút megvan a kereslet, a befektetők részéről viszont az a félelem, hogy majd itt is az történik, mint Nyugat-Európában több helyen, és egy idő után csak a legnagyobb és legjobb bevásárlóközpontok maradnak életben. A kiskereskedelmi csődhullámban, ami Amerikán és most már Anglián is végigsöpört, rengeteg márka ment tönkre, bezártak bevásárlóközpontok, több területen beelőz az on-line kereskedelem, ami elveszi a befektetők kedvét. Most az általános bölcsesség az, hogy lesznek a nyertesek, ezek a domináns, nagy, jó helyen lévő és komplex élményt nyújtó központok, amelyek már nemcsak a vásárlásról, hanem a találkozásról, az élményekről is szólnak. A közepesek nem élik túl, mert azokat az internetes vásárlás kiváltja, a még kisebbek viszont megmaradhatnak, hiszen hasonló elven működnek, mint például egy sarki kisbolt, vagyis a fő erényük, hogy közel vannak a vásárlóhoz. Mi azt gondoljuk, hogy az Etele Plaza a domináns központok közé fog tartozni, mert unikális a tömegközlekedése, itt lesz a legnagyobb márkaválaszték Budán, és a szórakoztatási része is kiváló lesz.

A technológiai fejlődés itt is megjelent, és sokan attól tartanak, hogy ez a személyiségi jogokat is érinti. Ha például felpróbál valaki egy farmert, akkor a következő sarkon ilyen reklámot fog kapni a telefonjára. Erről a túlzott kontrolláltságról mit gondol?

Ez nem a szabadságról, hanem a magánéletről szól. Egyetemista koromban írtam egy dolgozatot arról, hogy milyen lenne egy olyan világ, amelyikben nincs ilyen személyes szabadság, magánélet. Akkor az egy utópia volt, most már majdnem itt tartunk. De ez nemcsak a fizikai retailben van így, hanem mindenhol, elképesztő információ áll rendelkezésre a fogyasztói szokásokról, teljesen jogszerűen. Én nagy ellenzője vagyok ennek, számomra lehangoló, hogy így alakul a világ, de úgy tűnik, hogy az embereket a kényelem és a személyre szabottság jobban érdekli, mint a magánélet.

A klímaváltozás egyre inkább megjelenik az építésben és a szabályozásban egyaránt.

Azt gondolom, hogy két nagy globális kérdéssel állunk szemben, az egyik a környezet, vagyis hogy tönkretesszük a bolygónkat a jelenlegi életvitelünkkel. Mi minden olyan szabályozást támogatunk, mely ez ellen megy és piaci alapon működik. Például a karbonkereskedés nagyon jó ötlet, de csak úgy lenne igazán hatásos, ha minden szennyezőre egyaránt érvényes lenne. A másik nagy globális kérdés a mesterséges intelligencia forradalma, amit kezelnie kellene a társadalomnak. Az ipari forradalomban az izmokat helyettesítettük gépekkel, most az agyunkat fogjuk.