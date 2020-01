Ők nyerhetnek milliárdokat a legnagyobb magyarországi beruházásból

Akár már az év végén megkezdődhet az ország jelenlegi legnagyobb beruházási projektjének, a legalább egymilliárd eurós bezenyei-hegyeshalmi mezőgazdasági, logisztikai és ingatlan komplexumnak a kivitelezése – mondta lapunknak Nikolai Ulrich, a beruházó német FAKT AG igazgatósági tagja a hét elején a tervet ismertető, első nyilvános mosonmagyaróvári bemutatón. A területen elköltött összeg ennél vélhetően még nagyobb lesz, hiszen lesznek olyan elemei a hatalmas projektnek, amiket más partnerek fognak megvalósítani.

A bemutatón megerősítették lapunk korábbi információit, miszerint az óriási területen (330 hektár, vagyis kb. 500 futballpálya) zöldségtermelésre üvegházakat, gyümölcsfeldolgozó egységet, logisztikai központot, kamionparkolót, motelt, szolgáltató egységeket, lakóautó parkolót, kempinget, üzleteket, éttermet, hotelt, óvodát és iskolát szeretnének létre hozni. Az ott dolgozóknak – nem tévedés – ezer új lakást is építenének a területen. Vagyis valójában egy kisváros jön létre pár év alatt.

A két település várhatóan 2022 vagy 2023-tól méretes iparűzési adóra számíthat, a bemutató után a két polgármester azt mondta a Portfolionak, hogy egyelőre csak a telekadó jön számításba, de nyilván a termelés kiteljesedése után az iparűzési adó, az ingatlanok megvalósulása után pedig az építményadó jöhet be a képbe.

Az ezer lakásos övezet látványtervének részlete

Ki és mennyit nyerhet ezzel a mega beruházással – tettük fel a kérdést a két polgármesternek. Szőke László (Hegyeshalom) és Marcus Erika (Bezenye) egyelőre nem tudta a pontos választ. Csak annyit mondtak, hogy ez későbbi egyeztetés után derül ki. Szerintünk - noha nyilvánvalóan mindkét település egybeeső érdeke a beruházás sikere - kőkemény egyezkedés, alkudozás jön. Az osztozkodás nem feltétlenül attól függ, hogy a 330 hektárból mennyi a bezenyei és mennyi a hegyeshalmi rész, a tényleges adóbefizetést egyebek között az is befolyásolhatja, hogy egy-egy projektcég hol lesz bejegyezve.

Most csak szándéknyilatkozatot írtak alá a német nagyvállalattal arról, hogy még idén megkötik a hosszú távú együttműködési szerződést. A FAKT AG jelenlévő vezetői világossá tették, hogy készek figyelembe venni a két település érdekeit és később beterjesztendő észrevételeit.

A magyar Las Vegasnak, a kaszinóvárosnak megálmodott, de most teljesen új hasznosítású területen magyar építőipari és szolgáltató cégek a kivitelezésnél és a későbbi üzemeltetésnél, magyar mezőgazdasági termelők pedig a termelő-és feldolgozó központ működése idején juthatnak nagyobb megrendelésekhez.

Gyömölcs, zöldség, akvapónia



Paprika, paradicsom és más zöldségek feldolgozására készülnek itt, de gombatermesztésben és az akvapóniában is fantáziát látnak. Utóbbi egy élelmiszertermelési eljárás, amelyben két módszer, a tengeri állatok, pl. halak vagy rákok tenyésztése és a növények termesztése talaj helyett tápfolyadék segítségével egyszerre vannak jelen egy szimbiotikus közegben. Mindez olyan termőföldeken történik, amiknek az értéke jóval alacsonyabb a kertészeti tevékenységekre bevont földekénél. Márpedig a bezenyei-hegyeshalmi telek egy része éppen ilyen.

A FAKT AG felszámolásból vásárolta meg a Hegyeshalom és Bezenye között található 330 hektáros területet. Lapunk megtudta, hogy a kikiáltási árért, vagyis 6,3 milliárd forintért vették meg a kivett státuszú ingatlant, amit már régóta vizsgáltak és elhelyezkedése miatt a legalkalmasabbnak véltek. Pár lépés csak Szlovákia és Ausztria, fontos közúti és vasúti útvonalak haladnak át rajta és mellette, így a régió legnagyobb mezőgazdasági termelő-és feldolgozó komplexumát lehet kialakítani.

Az igazgatóság tagja szerint más magyarországi helyszínt is elemeztek, s az európai export kilátások miatt akár más országba is vihették volna ezt a projektet, ám a vezetés és főleg a régóta magyar kapcsolatokkal bíró Hubert Schulte-Kemper, az igazgatóság elnöke kifejezetten magyar helyszínben gondolkodott. Arra a kérdésünkre, hogy a beruházó támasztott-e valamilyen feltételt, például kért-e adókedvezményt (mint ahogy a német autógyárak ezt megtették itteni gyáraik létesítésekor), a FAKT Hungária Kft. ügyvezetője, Tóth Károly egyértelmű nemmel válaszolt.

A mega beruházásnak az adott nagy lökést, hogy 2019 októberében, pár héttel az után, hogy a cégé lett a terület, a magyar kormány kiemelt státuszt adott, így az engedélyezési folyamat sokkal rövidebb lesz. (A kormány azonban láthatóan nem adja ki kezéből az ellenőrzést, nyilvánvalóan ezt a célt szolgálja, hogy koordinátorként a megyei kormányhivatal képviselője is részt vesz a munkában.) Nikolai Ulrich a gyorsító kormányzati döntés miatt arra számít, hogy még idén, legkésőbb 2021 elején elkezdődhet az építkezés.

Egyelőre nem tudni, hogy mekkora vállalati kör juthat itt megrendeléshez, a FAKT AG most még intenzíven keresi a partnereket (eddig 30 céggel tárgyaltak), mert mint a vezető fogalmazott: minden egyes funkciót külön kezelnek, külön projektként visznek. Az biztos, hogy eddig a KÉSZ Csoport, az E.ON és a Landgard lett partner.

„Bolondok lennénk, ha a mostani alacsony hitelkamatokat nem használnánk ki, így a saját, közel egymilliárd eurós beruházásunknál a pénz többségét, akár 60 százalékot is hitelből teremtjük elő. Azt nem tudjuk, hogy az egyes részprojekteket végző más partnerek hogyan döntenek, de ez egy akkora beruházás és olyan komoly referenciájú, tőkeerős cég vagyunk, ami a bankokat más partnerek esetében is könnyen meggyőzheti a hitelezés értelméről” – mondta az igazgatóság tagja. Az egymilliárd eurós beruházás megtérülésére vonatkozó kérdésünkre pedig kifejtette: ez egy óriási projekt, hosszú távú, kb. 10 éves megtérülés lehet reális, de a rész projekteket végző partnereknél ez rövidebb idő is lehet.

Korábban a FAKT AG 3-5 ezer új munkahely létrejöttével számolt, ebben nincs változás. A cég azt emelte ki a bemutatón, hogy nem a magyar zöldség-és gyümölcstermelők lenyomásában vagy kiszorításában, épp ellenkezőleg, "az exportpiacok hatékonyabb meghódításában" érdekelt. A beruházó együttműködési szerződést kötött a Széchenyi István Egyetemmel is.