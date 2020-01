Megszólalt az új BKK-vezér

Az új BKK-vezért a budapesti közlekedés legfontosabb teendőiről kérdezte a lap, az írásos válaszokban az e-jegyrendszer kapcsán elmondta, hogy saját kézben szeretnék tartani a BKK teljes elektronikus szolgáltatási platformját, beleértve az e-jegyrendszert is:

A cégcsoportnál jelenleg számos elektronikus alapú, egyelőre egymástól részben független rendszer működik, ezek integrációjával valós idejű, a közlekedésirányítás és szabályozás területén is versenyképes rendszert hozhatunk létre

- mondta az új vezető.

Kitért arra is, hogy szeretnék a városi közlekedésben a környezettudatos megoldásokat erősíteni, ilyen lehet az elektromos car-sharing gépjárműk támogatása, (egy ilyen autó akár 12 magántulajdonban lévő személyautót is kiválthat a legfrissebb kutatások alapján), vagy a kerékpáros közlekedés.

Jelenleg 8 milliárd forintot is meghaladó kerékpáros fejlesztés van folyamatban, és hamarosan elindul az EuroVelo hiányzó fővárosi szakaszának előkészítése is. A jelenleg belvárosi autópályáknak tekinthető útszakaszok humanizálását és forgalomcsillapítását is vizsgálják, ennek része a Nagykörút (kerékpáros szempontú) újragondolása is.

- tette hozzá. A dugódíj kapcsán elmondta, hogy a bevezetésének még jogszabályi korlátai vannak, de az elkövetkezendő pár évben határozott lépéseket kell tenni a nagy környezetterhelést okozó járművek használatával szemben.