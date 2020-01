Új fiúk a környéken: Dél-koreai és indiai ingatlan befektetők a láthatáron

Erősödnek a hazai intézményi befektetők a magyar ingatlanpiacon, de új ázsiai szereplők is környékezik a tortát.

Masszív vásárlókedv jellemzi a közép-európai térségben az egyes országok hazai befektetőit, ők nem csupán saját, hanem egymás országaiban is egyre gyakrabban vásárolnak üzleti és lakóingatlanokat, portfóliókat. Újabban viszont mind aktívabbak az ázsiai alapok is – hangzott el a Colliers International nemzetközi tanácsadó cég közép-és kelet-európai befektetési fórumán.

A teljes magyar palettán 2019-ben már 68 százalékot értek el a hazai befektetők, Csehország pedig a szintén magas 35 százaléknál tart. Nálunk egyre több cseh fejlesztő jelent meg, főleg az ipari ingatlanpiacon. A térség egészében stabil, kb. 25 százalék a nyugat-európai alapok és magán befektetők szelete, de csökkenőben van az angol és amerikai tőke aránya, viszont 9-ről 15 százalékra nőtt az ázsiaiaké: kínai, szingapúri, dél-koreai, fülöp-szigeteki és japán friss pénzek is érkeztek.

Heffner Róbert, a HIPA szakértője a Portfolionak nyilatkozva azzal toldotta meg ezt, hogy az utóbbi egy-két évben igen látványos a dél-koreai és az indiai befektetők érdeklődése. A legígéretesebbnek az iroda-és ipari ingatlanpiacot látják, a gazdag indiai családok képviselői viszont nagyobb komplexumokban, teljes városrészek felépítésében, átépítésében is fantáziát látnak, és nem csupán a főváros körzetében. Luke Dawson, a Colliers befektetési vezetője kissé borulátóbb volt a dél-koreaiakkal kapcsolatban. Szerinte a dél-koreai alapok óvatosabbak lesznek a következő években és azokat a portfóliókat részesítik előnyben, amelyeknél nagyon hosszú távra elkötelezett állami bérlők vannak többségben.

Kevin Turpin, a Colliers kutatásvezetője azt emelte ki, hogy a térségünk kitüntetett ütemben fejlődhet a következő pár évben is, d egyszerre lesznek jelen pozitív és negatív folyamatok, amikhez alkalmazkodni kell az ingatlanpiacon is. Például tovább nőnek majd a bérek, ami csökkenti a térség versenyképességét, de jót tesz a kiskereskedelemnek, hiszen a fogyasztás tovább emelkedhet. Növekedni fognak a kivitelezési költségek, de még így is jobb hozamokat lehet elérni, mint nyugat-Európában, vagyis a befektetők jól járnak. Súlyos gond viszont, hogy nincs elegendő képzett munkaerő.

Noah Steinberg, a WING vezérigazgatója ugyanakkor arra hívta fel a figyelmet, hogy sok nyugati ország fiatalja lát az otthoninál jobb munkalehetőségeket térségünkben, különösen Magyarországon. Rájuk is lehet építeni az üzleti stratégiát, ami az irodai és lakáspiacon is folyamatos lehetőségeket ad a következő évtizedben.

Az irodaházak fejlesztésében ma döntő szerepe van a HR-vezetőknek, mert a korábbi évekhez képest is sokkal fontosabb, hogy a bérlő vállalat a jól kitalált irodán keresztül is megtartsa a jó munkaerőt, illetve újakat vonzzon magához.

Tom Lisiecki, a TriGranit vezérigazgatója úgy látja, hogy a kiskereskedelmi terület már nagyon korlátos,a bevásárlóközpontok lassan elérték a csúcsot, de a kiskereskedelmi parkok kitűnően működnek, stabil a bérlői körük, folyamatosan termelik a hozamot a tulajdonosoknak. Az irodai, a lakás- és logisztikai szektor viszont továbbra is a befektetők figyelmének középpontjában marad.

