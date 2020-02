Heteken belül kiderül, mire számítanak az építőipari guruk

Tavaly nagy sikerrel zárult a Portfolio első Építőipar konferenciája, ahol a szakmai előadások és kerekasztal-beszélgetések mellett kihirdettük a Market Építő Zrt.-vel közösen alapított Év Építőipari Személyisége díj nyertesét. Idén ismét haladunk tovább, immáron második alkalommal egy teljes napon keresztül az építőipar kilátásairól, kihívásairól, digitalizációjáról és jövőjéről fognak az iparág nagyágyúi beszélgetni, és természetesen idén is díjazzuk a szakma egy kiemelkedő személyiségét.

A tavalyi évben az építőipar legnagyobb kihívásainak egyike biztosan a határidők betartása volt, illetve az ezt megnehezítő munkaerőhiány, a túlzottan lekötött kapacitások, és a nagymértékben megnőtt anyag- és bérköltségek, amelyek természetesen beszivárogtak a végső árakba is. Az idei évben a kapacitásproblémák talán enyhülni látszódnak, ezen túl a 2019-es év végével kifutott kedvezményes lakásáfa miatt a lakáspiacon is várhatóan kevesebb munkájuk lesz az építőipari cégeknek, hacsak az állam közbe nem lép a legújabb bérlakás tervekkel. Elképesztő fordulatok előtt a szektor.

Vannak azonban új kérdések, amelyekre a válaszok egyben az építőipar kilátásait is meghatározzák, többek között, hogy hogyan tartható a minőség a projekteknél egy olyan helyzetben, ahol a betanított segédmunkások aránya jóval nagyobb mint a szakmunkásoké, vagy hogyan lehet védekezni az ellen, hogy ne szálljanak el a költségek a külföldi anyagbeszerzés miatt a gyenge forint euró árfolyam környezetében, és hogyan lehet hatékonyságot növelni egy olyan iparágban, ahová csak nagyon lassan tudnak integrálódni a technológiai újítások.

Építőipar 2020 Találkozzon Scheer Sándorral, a Market Építő Zrt. vezérigazgatójával, vagy Balázs Attilával, a Bayer Construct vezérigazgatójával is a február 27-ei Építőipar 2020 konferenciánkon. Legyen ott ön is!

Egy hónap múlva, kiderül mit látnak az építőipari guruk

A lakáspiac és az újlakás-építések jövője az egyik legizgalmasabb és legfontosabb kérdés a magasépítő szektor számára is. A témában rendkívüli mozgolódás tapasztalható, a kedvezményes áfa időszakának végeztével sok kérdés áll megválaszolatlanul a lakásépítések kapcsán. Az Építőipar 2020 konferencián Banai Ádám, az MNB Pénzügyi Rendszer Elemzése Igazgatóságának vezetője a lakáspiac és lakhatási kihívások és lehetőségek témakörében mutatja majd be az MNB álláspontját.

Digitalizálódó építőipar - A stratégia új kora

Az elmúlt 3-4 évben több mint a duplájára nőttek az építőpari munkások fizetései, egy ilyen mértékű növekedés az árakban csak részben érvényesíthető, így a szektort képviselő cégek számára nagyon fontos cél a hatékonyság növelése. Ennek egyik útja, hogy a technológia gyors fejlődését használják fel és nagy hangsúlyt fektessenek az automatizációra, a digitális megoldások alkalmazására.

Az Építőipar 2020 konferencia egy teljes szekciója fog szólni az építőipar digitalizálási lehetőségeiről:

Díjazzuk a legjobbakat!

Tavaly, a Portfolio első építőiparral foglalkozó konferenciáján hirdettük ki a Market Építő Zrt.-vel közösen alapított "Az Év Építőipari Személyisége" díj nyertesét, és ez idén sem lesz másként. Az építőipar olyan kihívásokkal áll szemben jelenleg, hogy különösen fontossá vált, hogy a szakma jelentős képviselőinek a munkája ilyen módon is elismerésre kerüljön. 2019-ben a zsűri egyhangú döntése alapján, "Az Év Építőipari Személyisége" díjat Kreinbacher József, a Metál Hungária Holding Zrt. alapítója kapta.

Scheer Sándor, a Market Építő Zrt. vezérigazgatója, a vele készített interjúban elmondta, hogy miért volt fontos számukra, hogy a díj mögé álljanak:

Most vagy soha helyzet van. Az építőipar most van egy olyan nagyon kedvező helyzetben, amikor sok feladata van, most kell helytállnia, és most derül ki igazán, hogy ki az, aki ezt igazán jól csinálja. Most kell díjazni azokat, akik többet tesznek le az asztalra, mint egy átlagos szereplő. Mindenkinek kell tudnia választania hőst, hősöket, egy követendő példát, hogy az iparág megtartson, illetve bevonzzon embereket.

Részletekért és a jelentkezéshez kattintson ide!

A cikk saját termék népszerűsítését szolgálja