Ingatlanos aranybányák: 1. Debrecen robbantott, de késhet a kitermelés

Több ígéretes körzet van az országban és a fővárosban, ahol a következő 5-10 évben masszív pénztermelés folyhat az ingatlanpiacon. Most induló sorozatunk első részében Debrecen és környékének lehetőségeit és a fejődést hátráltató tényezőket tárjuk fel.

Debrecen és térsége eddig sem panaszkodhatott, az elmúlt évtizedben – részben az igen jelentős kormányzati pénzügyi és politikai támogatás miatt – töretlen volt a fejlődés. Ipari, infrastrukturális és oktatási beruházásokat fejeztek be illetve kezdtek el. A 2014-2020-as uniós költségvetési ciklusban a városi önkormányzat 103 projekthez kapott mintegy 50 milliárd forintot, ezen kívül további több száz olyan, nem az önkormányzat által jegyzett projekt nyert, amit vagy a városban vagy közvetlen környékén valósítottak-valósítanak meg.

Semmi nem mutat arra, hogy a kormány csökkentené az oda áramoltatott pénzt. Stabil háttér ez a helyi ingatlanpiac folyamatos erősödéséhez. Néhány nagyberuházás azonban évek óta késik és a kormány döntés-koncentrációjának erősödése miatt láthatóan szűkül a helyi városvezetés mozgástere. Ezt több független médiaforrás is többször kiemelte az elmúlt hetekben. Csekély vigasz, hogy a sok betelepült iparvállalattól származó iparűzési adó javíthat a helyzeten.

Új hajtás a MOME épülete is Debrecenben. forrás: Getty Images

A kormány a Modern Városok Programban (MVP) 1,2 milliárd forinttal támogatja a Déli Ipari Park fejlesztését. Az ipari ingatlanállomány bővülésének legnagyobb szelete ugyanakkor az észak-nyugati gazdaságfejlesztési övezetben lesz a 400 hektáros telken felhúzandó BMW-gyárral. (Az önkormányzat kezében több száz hektárnyi fejleszthető terület van még).

Az üzem tényleges építése február közepén kezdőik cölöpözéssel. A gyár végleges mérete még változhat, hiszen minden német autógyártó, így a BMW is kénytelen folyamatosan alkalmazkodni a piachoz. (A győri Audi és a kecskeméti Mercedes létszámcsökkentést jelentett be, a Mercedes már korábban elhalasztotta az újabb kecskeméti üzem felépítésének kezdetét). Előfordulhat, hogy a BMW mégis kisebb területet hasznosít, a fennmaradó részt ekkor más iparvállalatoknak adhatják majd bérbe, vagyis az infrastrukturális előkészítés nem vész kárba. Az viszont kétségtelen, hogy önmagában az a tény, hogy megjelent az óriáscég, árfelhajtó az összes ingatlanpiaci szegmensben.

Szintén a hajdúsági megyeszékhely profitálhat abból, hogy a kormány a Debreceni Regionális és Innovációs Tudományos Technológiai Park fejlesztését is támogatja az MVP keretében. Mintegy 2,35 milliárd forintot ad a nemzetközi repülőtér fejlesztésére (ehhez kb. 0,75 milliárd forintnyi önkormányzati erő társul) és 4 milliárd forintot a Nagyerdő program befejezésére. A lakosok és a látogatók idén májusban vehetik birtokba az új Aquaticum vízi központot, azt nem tudni, ehhez mekkora támogatást kapott a város. A szociális és szabadidős tevékenységekhez szükséges ellátottság javulóban van, ahogy azt a hellovidek.hu is megírta.

Építőipar 2020 Már csak pár hét van az év legfontosabb hazai építőipari konferenciájáig. Ne halogasd a döntést, jelentkezz MOST!

Az Új Főnix Tervben folytatják a fizikai és szociális infrastruktúra korszerűsítését. Útépítések zajlanak, ellátó központok újulhatnak meg, de például már egy évtizede késik a beígért vasúti főpályaudvar és intermodális központ. Ehhez legalább 13,4 milliárd forint kellene és ugyancsak egyelőre a képzelet szülötte a pár éve beígért elővárosi vonatjáratok – utalt rá a civiscity blog.

Ugyancsak súlyos gondokat okoz, hogy nem szélesítik ki a rendkívül forgalmas 35-ös út Józsa-Debrecen szakaszát, nem fejlesztik a lerobbant busz pályaudvart és nem fejezték be a sok éve várt Latinovits Színházat. A blog szerint az első két esetben az államra mutogat a városvezetés, mondván: állami tulajdonú és kezelésű objektumokról van szó. A kormány ugyanakkor bőkezű volt a 2019-ben átadott Nemzetközi Iskola felépítésénél, arra 3,6 milliárd forintot adott - tesszük hozzá mi.

Turisztikai szempontból szükség lenne további felső kategóriás szállodákra, de ezek egyelőre csak konferenciákon léteznek, mint kívánatos tervek. A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége által kiadott Trend Riport szerint 2021 utáni átadással 2 db négycsillagos és 1 db ötcsillagos hotel van előkészítési szakaszban, összesen kb. 300-320 szobával. A Hilton európai első embere pár hete a Portfolionak nyilatkozva azt mondta, hogy erős potenciált látnak a városban, ám még a megvalósíthatósági tanulmányig sem jutottak.

Future City 2020 A nagyvárosok jövőjéről, a digitalizációról és a környezetvédelmi programokról is szól az év legfontosabb hazai városfejlesztési konferenciája. Ne hagyd ki, jelentkezz MOST!

Nagy kérdés, hogy az ipari, turisztikai és oktatási regionális központ jelleg erősödésére miként reagálnak az ingatlanfejlesztők, az üzleti szektor gyártói, szolgáltatói, és a lakosság. Papp László polgármester a Portfolionak adott korábbi interjújában azt mondta, hogy két évtizeden belül 250 ezer főre mehet fel a mostani, kb. 200 ezer fős lakosság. Ez nagyon nagy növekedés lenne, egyúttal a lakás-és kereskedelmi ingatlanok piaca számára pótlólagos keresletet hozna. Tavaly ugyanakkor pont ellentétes volt a vándorlási egyenleg, azaz csaknem 800-zal csökkent a város létszáma a KSH szerint.

Az ipartelepítési és munkaerő piaci folyamatok azonban azt mutatják, hogy a megyén és a tágabb kelet-magyarországi régión belül vélhetően az lesz a meghatározó, hogy a jól fizető állások Debrecenben és nem más településen lesznek. Vagyis az emelkedő jövedelmekre alapozó és a kormány által különféle programokkal megtámogatott kereslet éppen itt lesz izmosabb, ami az ingatlanpiacon a kínálati oldal erősödését hozhatja. A keresletet látványosan bővítheti a havi nettó átlagjövedelem emelkedése is, a KSH szerint a megyében ez 2019-ben 200-225 ezer forint volt, Debrecenről ugyan nincs külön adat, de bizonyosan ennél legalább 20-25 százalékkal magasabb az érték.

Hajdú-Bihar megye egészét nézve a CSOK-hatás látszik abban, hogy növekszik a családi házak aránya. forrás: KSH, Fókuszban a megyék kiadvány.

A felülről nyitott és időben nem korlátozott CSOK keresletösztönző hatása kedvez a vállalkozói és a magánerős lakásépítésnek. A megyeszékhelyen inkább a társasházak felé billen a mérleg, a járási központokban és Debrecen agglomerációjában a családi házak viszik a prímet, utóbbiak aránya a megye egészében durván növekvő értéket mutat a társasházakéhoz képest.

Vagyis hiába jelentek meg a nagy társasházak Debrecenben, a kereslet zöme egyre inkább a kertvárosi városrészek és a kisebb települések felé tolódik, részben az igen magas árak miatt is. A két év múlva lejáró programok (Falusi CSOK, Babaváró hitel) után azonban újabb kormányzati és önkormányzati impulzusokra (kedvezményes hitel, helyi adókedvezmények a vállalkozóknak, bérlakás program) lesz szükség, hogy legalább szinten tartsák az ingatlanállomány megújulásának ütemét.

Vonzerő és hozamok



A tágabb régión belül Debrecen és közvetlen környezetének vonzerejét az is növeli, hogy a szociális ellátottság jobb, mint másutt. Fejlett, bár még mindig nem eléggé, a kiskereskedelmi infrastruktúra, (idén fejeződik be a Debrecen Plaza felújítása), elindult az első osztályú irodák piaca is: az első nagy, „A” osztályú irodaházat, a Forest Offices-t továbbiak követhetik, ha nem lassul le lényegesen a város gazdasági növekedése. A kereskedelmi ingatlanpiacon 2020-ra magasnak számító, 8 százalékos hozamot lehet elérni a nagyobb, helyi bevásárlóközpontokban, az irodáknál pedig 9-10 százalékot jósol a Fitch Solutions nemzetközi hitelminősítő cég. A következő 3-4 évben mindkét ágazatban hozamcsökkenés és ezzel egyidejűleg drágulás várható, ami kedvező a most indított projektek tulajdonosainak. A Fitch idén 9 százalékos hozamra számít a debreceni ipari ingatlanoknál, ez még szerinte pár évig ezen a szinten is marad.

Kevéssé valószínű ugyanakkor, hogy a belső városrészekben annyi plusz ember elfér, mint amennyivel a városvezetés számol, ez fizikai terjeszkedést vetít előre. Ha ez bekövetkezik, az súlyos közlekedési és infrastrukturális beruházásokat követel. Ha mégis inkább a belső kerületek „sűrűsödnek” és ott tovább emelkednek az árak, akkor ez taszíthatja a keresletet. A NAV-nál regisztrált tavalyi adásvételekből kiderült, hogy legalább 30 százalékkal emelkedtek az árak a cívisvárosban és a Debreceni járásban is, és csaknem ennyivel a közeli Hajdúhadházi, Hajdúböszörményi és Derecskei járásban.

A megyeszékhelyek között immár Debrecen az első a maga négyzetméterenkénti 402 ezer forintos átlagárával (új és használt lakások együtt). Az új építésű lakásoknál bőven 680 ezer forint felé ment a kínálati átlagár, az Egyetem Towernél 1,25 millióig jutott a maximális ár, ami messze a legmagasabb a megyeszékhelyek közül. A Takarékbank ábráján jól látszik, hogy Debrecen a második legjobb arányt érte el a tekintetben, hogy milyen szoros a kapcsolat a különféle lakás- és infrastrukturális fejlesztések illetve a lakásárak növekedése között. Vagyis egyértelmű, hogy a fejlesztések árfelhajtóak.

forrás: Takarékbank

A belterületeken már most is nagy dugók alakultak ki, az ide tervezett új lakóparki projektek éppen az élhetőségét vennék el a városnak, a saját célra vásárlók lassan elmenekülnének a nyugodtabb és olcsóbb környékek felé. A keresletet mindez kifelé vagy az agglomerációba hajthatja, felpörgetve az ottani árakat is.

Késik a luxusnyugdíjasok falva



Még mindig nem tudott elrajtolni a Nyugdíjas Falu-nak is hívott beruházási projekt Debrecenben. A beruházó Arbo Invest Zrt. tulajdonosa 2019 szeptemberében azt mondta a Portfolionak, hogy szeretne megállapodni az önkormányzattal a szabályozás átalakításáról, mert korábban a testület csak turisztikai célú ingatlanhasznosítást engedélyezett, lakóparkot nem. A beruházó szerint a nyugdíjasoknak szánt komplexum a teljes területnek csupán 15 százaléka lenne. A tervek szerint 200 db lakás épülne, ezen kívül gyógyfürdő és egy kórház jellegű épület intenzív ápolásra is alkalmas 10 felszerelt szobával, továbbá különféle szabadidős szolgáltatások is indulnának. A beruházó zömmel külföldről hazatelepülő idős magyarokat és az emelt szintű ellátást igénylő hazaiakat célzott meg.

Az új lakások piaca az elmúlt két-három évben lódult meg, a lakásbérleti piacon pedig évek óta masszív a kereslet. (A kiadási céllal vásárolt panelek kínálati ára - Győrrel és Szombathellyel ellentétben – még mindig emelkedőben van, bár tavaly már nagyon visszaesett az ütem és idén várhatóan stagnálás, akár enyhe csökkenés lehet.) Az Otthon Centrum 2019. december végi adatai szerint jelenleg 45 helyi új projektben kb. 1000 lakás van tervezési, előkészítési vagy kivitelezési szakaszban. Ezeknek csaknem felét már eladták.

Inkább közepes társasházak lesznek

Mivel a fontosabb megyeszékhelyeken az elmúlt évtizedekben - kissé később és eltérő mértékben, de - megismétlődtek a fővárosi ingatlanpiaci fejlemények, feltételezésünk szerint egy-két éves távlatban Debrecenben is a projektek számának csökkenése várható és valószínű, hogy a beruházókat sújtó áremelkedések (alapanyag, munkaerő) miatt további csúszások lehetnek. Az is indokolt, hogy a beruházók inkább kisebb vagy közepes (legfeljebb 40-60 lakásos) projekteket indítsanak. A belső körzetek további jelentős áremelkedése miatt a külső kerületekben és az agglomerációban a családi házak, a sorházak vagy a kis társasházak (4-8 lakás) építése nyerhet teret.

A beruházók óvatosságát egyszerre több tényező is igazolhatja: szakmai konszenzus szerint a következő 3-4 ében lassulnak Magyarország meghatározó külpiacai, erősen apadnak az elérhető EU-s források, kifut a Babaváró hitel és jóval mérsékeltebb lesz a reálbér-növekedés és a foglalkoztatottság javulása. Mindez fék a vállalkozói kedven és mivel jelentősen apaszthatja a profitrátákat, más befektetési eszköz felé tolhatja a vállalkozói tőke egy részét.

A Kelet-Magyarországon, így Debrecenben is működő építési vállalkozók ugyanakkor azzal is számolhatnak, hogy növekszik a felújítások iránti kereslet. Ezt két évig még a Falusi CSOK is tüzeli. Sokuknak megérheti átállni erre, főleg, ha a kormányzat a későbbiekben kifejezetten ösztönzi ezt kedvezményes projekt-és vásárlói hitellel vagy adókedvezménnyel.

Címlapkép forrása: Getty Images