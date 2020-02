Gigalakópark épülhet a budai luxuskerületben

Viszonylag ritkán fordul elő, hogy a budai kerületek magasabban fekvő részein száz lakásosnál nagyobb társasház épüljön. Ezúttal azonban úgy tűnik, sor kerülhet erre, ugyanis egy XII. kerületi, eddig parkolóként működő foghíjtelken megjelentek az első építkezésre utaló jelek.

Több mint három éve, 2016 nyarán írtunk arról, hogy gazdát cserélt a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. (BIF) Királyhágó tér 6-7. szám alatti telke. A megkötött adásvételi szerződése értelmében 1,3 milliárd forint + ÁFA volt a vételár, a vevő pedig az OTP Ingatlan Zrt. volt, akinek az oldalán az előkészítés alatt álló projektjei között megjelent egy 101 lakásos társasház építési terve.

A honlap szerint a projekt tervezett kezdete 2020 első negyedév, a várható átadás pedig 2022 első negyedévében várható. Ezzel egybevág, hogy a napokban a 4078 négyzetméter területű telken működő parkolót megszüntették és az olvasónktól kapott képeken némi előkészítési mozgásokra utaló jeleket láthatunk. A telekre korábban, más fejlesztő által egy 10 800 négyzetméter alapterületű irodaház építésének koncepciója is felmerült, most azonban úgy tűnik, a társasház fog megvalósulni. Tíz éve egyébként egy növényekkel befuttatott, zöld homlokzatú épület tervei is napvilágot láttak ugyanitt.

Jelentősen bővülhet a XII. kerületi kínálat

A 101 lakásosra tervezett projekt budapesti léptékben nem kimagasló, azonban a XII. kerületben nagyon ritka, hogy egy épülettömbben ekkora társasház épüljön, ráadásul az eredeti tervek nem is 101, hanem 131 lakásról szóltak és 2019. II. negyedévben indult volna el, de egy építésziroda 155 lakásos társasházra is dolgozott már ki terveket. A Budapesti Lakáspiaci Riport adatbázisa szerint 2019 őszén egyébként a kerület legnagyobb fejlesztése a két ütemben épülő Németvölgyi Residence, ott két ütemben 41 + 46, vagyis összesen 87 lakás készülhet el.

A kerületben most épülő társasházakban összesen 224 lakás áll építés alatt, amelyből tavaly ősszel 70 lakás állt szabadon. A Királyhágó téri fejlesztéssel tehát több mint duplájára emelkedhet a kerületi újlakás-kínálat. A tervezett lakások méretéről és áráról egyelőre nem találtunk információkat, az adatbázis alapján viszont elmondható, hogy a XII. kerület a második legdrágább a fővárosban, ahol az új lakások átlagos négyzetméterára tavaly év végén elérte az 1,74 millió forintot. Ennél csak az V. kerület drágább, ott 1,85 millió forint volt ugyanez.

A fent említett négyzetméterár elsőre meglehetősen magasnak tűnik, azonban a telek önmagában is 400 ezer forintos négyzetméteráron cserélt gazdát, ami 101 lakásra lebontva azt jelenti, hogy minden lakás esetében nagyjából 16 millió forintba kerül csak a telek arányos része. Az értékesítés kezdetével feltehetően további részleteket tudhatunk majd meg az egyes lakástípusokról és a várható árakról is, egyelőre azonban csak egy kisebb felbontású kép látható a fejlesztő honlapján.

