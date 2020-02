Erre számíthatunk idén a hazai lakáspiacon - Íme a legfontosabb folyamatok

Hetedik éve tart a lakáspiac felívelő szakasza, de mostanra egyértelműen a konszolidáció időszaka zajlik – hangzott el az OTP Ingatlanpont mai sajtótájékoztatóján. Az áremelkedés lassulása viszont csupán árkorrekciót jelez az ingatlanpiacon, nem recessziót, ha pedig továbbra is növekednek a jövedelmek, néhány év stagnálás után ismét felpöröghet a kereslet. A lakáspiac legfontosabb folyamatairól, az ingatlanpiaci ciklusokról és a lakáshitelezés legfrissebb számairól beszéltek a szakértők.

Nemzetközileg is nagyjából 8 éves ciklusokról lehet beszélni az ingatlanpiacon, amiből több mint 6 év telt el Magyarországon. 2017. vége óta minden negyedévben az európai dobogó élén álltunk a lakásárak emelkedésében, mostanra viszont a középmezőnybe csúsztunk vissza. Az előttünk álló időszakban a mérséklődés főleg a bérleti díjakban lesz érzékelhető, mert ez a lakásárakhoz viszonyítva még mindig magas nálunk, ráadásul az elmúlt években a befektetők is nagy számban jelentek meg a lakáspiacon, így egyes területeken tömegesen jelentek meg kiadásra kínált lakások, ami szintén a bérleti díjak csökkenési irányába hat – mondta el Valkó Dávid, az OTP Ingatlanpont vezető elemzője.

A visszaesést előre vetítő kockázatok viszont nincsenek a lakáspiacon, legfeljebb a demográfiai folyamatokat lehetne említeni. A lakásár / jövedelem mutató Budapesten már kedvezőtlen, de a jövedelmek emelkedése ezen hamarosan változtathat. A bérleti díjak / jövedelmek is magasak, de ebben is korrekció jöhet.

Adásvételek száma

A fentiek mellett a forgalom erősen visszaesett, amit a MÁP+ elszívó hatása magyaráz. 2018 első három negyedéve és 2019 első három negyedéve között 17 százalékkal csökkent a tranzakciószám, ami, ha tovább folytatódik, az árakban is meg fog jelenni. A bérek ugyanakkor folyamatosan emelkednek, a későbbiekben ez újra teret adhat a beszállásra. Most egy önkorrekció zajlik a piacon, de ez is a ciklikusság része.

A forgalom most az olcsóbb, kisebb forgalmú területek felé terelődik, amire a falusi CSOK is rásegít.

A folyamatok fő indikátora Budapest: mindig itt jelenik meg először az új ciklus, amit már 2014-ben is láttunk, most pedig a befektetési célú vásárlók eltűnése is ezt mutatja. A forgalomban Budapesten egyharmados a visszaesés, megyeszékhelyeken 15 százalék, kisebb városokban 5 százalék, a községekben viszont 1 százalékkal nőtt az adásvételek száma. Ezek viszont a teljes évre vonatkozóan még kis mértékben módosulhatnak, ahogy egyre több adat érkezik be.

Lakásárak

2019-re 2018-hoz képest 15 százalékos árnövekedés látszik (Budapesten 22 százalék), de minél későbbi negyedévet nézünk, ez annál jobban csökken. A budapesti átlagár tavaly 618 ezer forint volt négyzetméterenként, a legdrágább az V. kerület 958 ezer forinttal, a legolcsóbb a XXIII. kerület 330 ezres átlagárral. A megyeszékhelyek kapcsán érdekes, hogy Győrt több város is letaszított a trónról. A legdrágább ma 408 ezer forintos átlagárral Debrecen, amit Veszprém, Kecskemét, Székesfehérvár és Győr követ. A legolcsóbb megyeszékhely 110 ezer forinttal Salgótarján.

A jövőre vonatkozóan azt lehet mondani, hogy az olcsóbb kerületekben van még potenciál, oda koncentrálódik a vásárlóerő. A családi házak aránya a teljes forgalmon belül most 53 százalék, eddig jellemzően 50 százalék alatt volt.

Újlakás-piac

Az újlakás-piacon a forgalomban egyharmados visszaesés volt 2019-ben 2018-hoz képest. Budapesten tavaly 5800 társasházi lakást adtak el, ami 30 százalékos visszaesés, de a piacra lépő új, eladásra kínált társasházi lakások száma is 20 százalékkal csökkent. 550 már megépült, de még elérhető új lakás van ma Budapesten, ez az elmúlt években 2-300 volt, miközben a válság alatt a 3-4000-t is elérte. A 27 százalékos áfás lakásoknál kivárás van a beruházók részéről is, a 21 százalékos áremelkedés nincs benne a piacban, legfeljebb 10 százalék férhet bele. A 2020-as átadással kínált lakások átlagára 860 ezer forint, a 2021-es átadásúaknál 960 ezer ugyanez.

Az ingatlanpiaci ciklus nem válságtól válságig tart, a piac az egyensúlyra törekszik. A MÁP+ elszívó hatása sem jelent az ingatlanpiacon válságot, hanem egyfajta kiegyenlítődés indult el. A kérdés mindig az, hogy mikor mi az egyensúlyi szint. Jelenleg nem látszik, hogy az eladók alacsonyabb áron hirdetnék még az ingatlanokat, csupán a kereslet és kínálat közötti árolló nyílt ki, és az alku szerepe nőtt meg. Az alku ugyanakkor természetes része az ingatlanpiaci tranzakcióknak, éppen az alku hiánya volt természetellenes az elmúlt években. – mondta el Hartlieb Balázs, az OTP Ingatlanpont ügyvezető igazgatója.

Lakáshitelek

A hitelpiac tovább nőtt az elmúlt évben, amiben fontos szerepet játszott 2019 slágerterméke, a babaváró kölcsön. Fél év alatt 470 milliárd forintot helyeztek ki belőle a bankok, aminek markánsan pozitív hatása volt az ingatlanpiacra, miután a hitelek 70 százalékát ingatlancélra fordították az ügyfelek – emelte ki Pélyi András, az OTP Pénzügyi Pont országos értékesítési vezetője a hitelezési piacon látható folyamatokat áttekintve.

Töretlenül népszerű továbbra is a CSOK, minden második hitelfelvétel az OTP Bankhoz kapcsolódik, ráadásul a falusi CSOK tavalyi megjelenése a hagyományosan kevésbé keresett északkelet-magyarországi régióban is megmozgatta az ingatlanpiacot; 360 darab támogatási szerződéssel Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében vették fel a legtöbb hitelt. Pélyi András szerint a hitelezési piac vélhetően továbbra is növekedni fog a következő időszakban, még ha lassabb ütemben is. Az árak néhány éven belül várható lassú csökkenése pedig valamivel alacsonyabb hitelösszegeket jelenthet a jövőben.

