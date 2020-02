A jó projekt felrobbantja a környék ingatlanpiacát: mire érdemes odafigyelni?

Néhány évig még bérbeadói piac van, de nem lehet hátradőlni. A bérlők néha különleges igényekkel állnak elő, hogy megtarthassák munkatársaikat, ezért a fejlesztőknek kötelező új, akár formabontó irodai kialakításokat kitalálniuk. A legújabb irodapiaci trendekről Borbély Zoltánnal, az Atenor ügyvezetőjével beszélgettünk, aki szerint az a cél, hogy egy-egy projektjük nyomán átalakuljon a közvetlen környék is.

Ahová csak nézünk a Váci úton, darut látunk, de ugyanez a kép fogad Dél-Budán és a Soroksári úton is. Meddig tart ez az irodaépítési hullám? Lesz itt lassulás?

Ezt a kérdést egymásnak is felteszik a fejlesztők, de a válasz elég egyértelmű: továbbra is erős motor a kereslet, a nettó felszívás növekszik már sok-sok negyedévet nézve. Azt látjuk, hogy az elmúlt évek nagyon alacsony kihasználatlansági mutatója miatt – hozzáteszem, hála Istennek – a bérlők a korábbiaknál jóval a szerződésük lejárta előtt elkezdik a keresést. Egy-másfél évre vagy akár még többre előre aláírt szerződések születnek, nálunk is.

Építőipar 2020 Az építőipar jövőjéről részletesebben a 2020. február 27-én megrendezésre kerülő Építőipar 2020 konferencián beszélnek majd a szakértők.

Tehát hátradőlhetnek a bérbeadók?

Bérbeadói piac van, ez nem kétséges. Emlékszem azonban a 2014-2015-ös évekre, amikor a nagy nemzetközi ingatlanügynökségek azt állították, hogy túl sok projekt kerül a piacra, és ezért mostanra leesnek majd a bérleti díjak. Ezzel szemben mit látunk? A 3-4 évvel ezelőtti 13-14,5 euróhoz képest ma már 16 az átlag a Váci úton. Nagyon jellemző az előbérlet manapság, a most készülő irodaházaknál az átadásra már 50-60 százalék lesz a foglaltság.

Ha ez így van, akkor még fontosabb, hogy hogyan tervez egy fejlesztő. Óvatosan megvárja, míg magas lesz az előbérlet aránya, és csak azután indít új projektet, vagy nagy levegőt vesz, és az élre akar törni, minél több házzal jelen lenni a piacon, hogy levadássza a nagyobb keresőket.

Szerintem a vezető fejlesztők, így az Atenor is, az utóbbi stratégiát követik.

És mindegyik igyekszik több alpiacon is jelen lenni. Önök is. Miért pont azokat célozták meg?

Kicsit visszanyúlnék a válság legsúlyosabb éveihez. 2012-ben a Váci Greens első épületének megépítése egyfajta előremenekülés volt, de ki tudtuk adni az egész épületet. Ennek a korszaknak azonban vége, és semmiképpen nem szeretnénk még egyszer ilyen helyzetbe kerülni. Ennek érdekében több lokációban is jelen vagyunk, jelenleg négy kerületben lehet találkozni projektjeinkkel. Mindegyikre jellemző, hogy ha elérjük a kritikus tömeget, akkor a projekt hatására teljesen átformálódik a közvetlen környék, bővülnek a szolgáltatások, felértékelődnek más ingatlanok is. Ez történik a Váci Greens komplexumnál, és hasonlóra számítunk a Hungária körút egyik szakaszán is, ahol a 72 ezer négyzetméteres Arena Business Campus kivitelezése zajlik.

Borbély Zoltán Atenor Hungary, ügyvezető igazgató Tovább … Tovább

Mi a helyzet Budával?

Régi vágyunk volt átmenni Budára, ott teljesen más a piac dinamikája, és rengeteg a lehetőség. A Hengermalom útnál lesz egy 15 ezer négyzetméteres irodaházunk, illetve Óbudán, a Bécsi úton egy ettől nagyon különböző környezetben, szintén kb. ugyanekkora bérterületű irodaház létesülhet. A nagyobb változásokra a XI. kerületi projektnél számítunk. Biztos vagyok benne, hogy a Hengermalom, Szerémi út és környéke, egészen a Fehérvári útig gyökeresen átalakul, a lerobbant épületek helyére korszerű lakótömbök, irodaházak, szolgáltatóegységek és sok zöld kerül majd.

Nyilván ott is fontos lesz, hogy mennyire illeszkedik egy-egy új épület a helyi városi szövetbe, mennyire lesz része a mindennapi életnek, a környezetnek. Ezt hogyan tudják megvalósítani önök az új projektjeiknél?

Már régóta az a célunk, hogy ne egyfajta elkülönült tömböt vagy tömböket hozzunk létre, amikor építkezünk. Hozzáteszem: teljesen más a szabályozás a Váci úton és például Óbudán. Utóbbinál jó partnerre találtunk az egyik építész stúdióban, és nagyon sokat beszélgettünk, akár vitatkoztunk is a kerületi főépítésszel, míg végül sikerült megállapodni, mindenkinek az érdekei érvényesültek. Fontos fejlemény, hogy az eredeti előírástól eltérően nem kellett új utcát nyitni az új irodaházunk mögött, helyette egy szép parkot építhetünk, mindenki örömére. Egyébként a ház két irányban is nyitott, alul átjárható lesz, nem zárkózik be a Bécsi út felől. Az egész koncepciót jól fogadják a bérlőjelöltek.

FM & Office 2020 A hazai irodapiac legfontosabb kérdéseivel foglalkoznak a szakértők a május 21-én megrendezésre kerülő FM & Office 2020 konferencián.

Volt-e valamilyen különleges bérlői igény az elmúlt években, amikor felgyorsult a Váci Greens projekt?

Bérlőink nagy multinacionális cégek, mindegyik hozza a saját belsőépítészét, sőt, egyik-másik még tervező partnerét is. Szeretünk együtt dolgozni velük, mert sokat tanulhatunk tőlük. Két dolgot azért megemlítek: az egyik esetben a két, egymással függőlegesen szomszédos szintet elfoglaló vállalat azt kérte, hogy vágjunk egy hatalmas nyílást a már meglévő födémen, mert nagy, látványos csigalépcsőt akart építeni. Először bolondságnak, fölösleges beavatkozásnak tűnt, de ma már mindenki szereti, mi is. A másik bérlő a két szintjét egy külső lépcsővel kötötte össze, ami áthalad a bérleményükhöz tartozó teraszokon. A lépcső a teraszokkal együtt tényleg különlegesség, egymáshoz úgymond könnyen átjárhatnak rajta a munkatársak. Ezek az újdonságok azért jók, mert nekünk, fejlesztőknek felhívja a figyelmünket az új igényekre, megoldásokra, és ezeket már alkalmazhatjuk a következő projektjeinknél.

Úgy is értelmezhetjük ezt, hogy egyfajta egészséges ösztönző nyomás van a fejlesztőn, bérbeadón, hogy még jobb ötletekkel álljon elő majd akkor is, amikor lassul a gazdaság, és nehezebb lesz bérbe adni az irodákat.

Nyolc európai országban vagyunk jelen, mindenütt más a munkakultúra. Itt Magyarországon jelenleg főleg a szolgáltatóközpontok elhelyezésére van növekvő igény, nekünk az Atenornál ezt kell kiszolgálni. Ezeknek a központoknak az üzemeltetői, vagyis maguk a multicégek hihetetlenül erős versenyben vannak a munkaerő megtartásáért, és ebben nagy szerepet játszik a munkahely fizikai kialakítása és a kapcsolódó szolgáltatások, úgyhogy erre egyre nagyobb arányban hajlandók költeni a bérlők. Túl drága nekik a jelentős fluktuáció.

Ezt a megtartóerőt növelheti, ha az épületben vagy a közelben a mindennapi életvitelhez kapcsolódó szolgáltatások is elérhetők. De hajlandó-e az Atenor olyan szociális pluszberuházásra, amit egyebek között legutóbb a Habitat for Humanity is felvetett a fejlesztők és a helyi önkormányzatok kapcsolatát elemezve?

Nemhogy hajlandók vagyunk, de eleve így is működünk. Például a Váci Greens környezetében megújítottuk a közterületeket, kicseréltük a közvilágítást, utcabútorokat helyeztünk el. Ha valaki most sétál itt az épületeink között, akkor nem tudja megmondani, hogy hol van a közterület, és hol a magánterület. Éppen ez a cél, hogy az összefolyás, az illeszkedés hatására magukénak érezzék az itt lakók ezt a környéket. A Hungária körúti épületnél sokkal messzebb mentünk. Azzal kezdtük, hogy felújítottuk a szomszédos óvoda kertjét, mert nagyon ideje volt már. A továbbiakban az első irodatömb földszintjén egy 500 négyzetméteres, modern gyermekorvosi rendelőt építünk, ott a belső kialakítás költségeit átvállaltuk.

Címlapkép forrása: Sebestyén László