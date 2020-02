A kérdés mindig az, hogy ki fizeti a révészt

Rekord alacsony üresedési ráta, a bérleti díjakra nehezedő erős nyomás és a következő években mintegy félmillió négyzetméternyi bérbeadható terület átadásával lehetne a leginkább jellemezni a budapesti irodapiacot. A jövőre vonatkozó várakozásairól, illetve a cég bővítési stratégiájáról kérdeztük Gulyás Edét, a CA Immo Hungary ügyvezető igazgatóját.

Csúcson van a hazai irodapiac. Mit vár a következő 2-3 évre?

A gazdaságkutatók rendre recessziót prognosztizálnak, és szakmai berkeken belül is egyre nagyobb hangot kap ennek a lehetősége. De mivel a recesszió még nem következett be, és az ingatlanpiacon ennek beköszönte a piac tehetetlenségéből adódóan eleve csak 1-2 év késéssel köszönt be, így a következő 2-3 évre stagnálást, de inkább további, esetleg lassabb bővülést, élénkülést várok. A Brexit hatásait még nem árazta be a piac, de az abból adódó tőkeáthelyezések is tovább élénkíthetik a piacot. Mindezekért 2-3 éves távlaton én mindenképpen bizakodó vagyok.

Közel félmillió négyzetméter új iroda kerül a piacra a következő években. A meglévők komoly előnye, hogy sokkal kedvezőbb áron épültek. Mi lesz így az árazással?

Az elmúlt 1-2 évben tisztán látszott, hogy az építőipari árnövekedés a meglévő irodák árait is magával rántotta. Ez két fő összetevőből adódott, egyrészt a meglévő irodaházak felújításának, vagy ezekben az épületekben új irodaterületek kialakításának költsége emelkedett. Egy meglévő házban ugyanannyiba kerül kiépíteni egy irodaterületet, mint egy újban, sőt sokszor a bontások miatt még drágább is lehet. Másrészt, az ingatlanhasznosítók látták, hogy a keresleti piac miatt a bérlők készek magasabb bérleti díjat is fizetni az irodaterületekért, ráadásul az új épületekben, a legtöbb esetben már az átadás előtt elkeltek a területek, vagy kisebb, 500-1000 négyzetmétert igénylő bérlőkkel nem is tárgyaltak, így lehetőség nyílt az árak emelésére ott, ahol volt szabad irodaterület. Ez a tendencia az építőipari árak emelkedésének megállásáig biztosan még folytatódni fog. A félmillió négyzetméternyi terület ezt nem képes visszahűteni.

Hogyan alakulhatnak a bérleti díjak és a kihasználatlanság a következő időszakban?

Két-három éves idősíkon az árak legfeljebb stagnálására, vagy további emelkedésére számítok. A kihasználatlanság egy fogós kérdés. Pár éve azt mondtam volna, hogy jelentősen megnő, hisz komoly kínálat jön a piacra új épületek formájában, sőt számtalan épület meg is ürült. De éppen ezek az épületek világítottak rá, hogy nem ez történt. Mi például a megürülő City Gate irodaházunk szabad területeinek 70 százalékát bérbe adtuk nem egész 1 év leforgása alatt, és ha lettek volna még nagy szabad felületeink, akkor azt is gond nélkül sikerült volna kiadni. Ezt nagyszerűen bizonyítja, hogy a jelenlegi – 5,6%-os – üresedési ráta, minden idők legkedvezőbb értéke a budapesti iroda-piacon. Az elkövetkezendő átadások mindenképpen emelni fogják az üresedés mértékét, de ha a meglévő bérlők bővülése, az új belépők, és azok a trendek, amik szerint az irodák már nem csak ’embergyárak’ és nem az az egyik legfontosabb cél, hogy 6 négyzetméterre le lehessen ültetni egy dolgozót, hanem HR eszközként új munkavállalók szerzésére és a meglévők megtartására is használják, akkor a már meglévő bérlői állomány is csak egy nagyobb felszínen helyezhető el, vagyis felszívhatja ennek az új kínálatnak egy jelentős részét.

Véleményem szerint ez a félmillió négyzetméter, ami a jelenlegi üres területek több mint duplája, nem fog 1:1-ben üres területként megjelenni. A piac felszívó hatása miatt nem számítok az üresedési ráta szignifikáns emelkedésére. 2-3 éves távlatban még 10% alatt maradhat.

Melyek a legkomolyabb kihívások most az irodapiacon? Például az üzemeletetésben, energiahatékonyságban, technológiai újításokban, Z generációs igények kialakításban, vagy a munkakörnyezetben?

A meglévő bérlőink terület igényének a kielégítése a legkomolyabb kihívás. Több új, vagy meglévő bérlőt kellett visszautasítanunk azért, mert a meglévő bérlőink bővültek, vagy éppen azért, mert nem tudtunk a bővülésüket kiszolgálni az ingatlanon belül. De említhetném a közüzemi kapacitást is, mivel az elektromos mobilitás komoly kihívásokat támaszt a meglévő épületeinkkel szemben. A 10-15, de akár csak az 5 évvel ezelőtt átadott épületekben is még más tervezési szempontok alapján készült a transzformátorok méretezése. Ha az elkövetkezendő években a bérlők akár 10%-a már elektromos autóval fog járni, és azt a házainkban szeretné majd tölteni, fizikailag komoly kihívás lesz az elektromos áram mennyiséget biztosítani a részükre.

A Z generációs igények: ezek a legtöbb esetben megoldhatók, a kérdés mindig az, hogy ki fizeti a révészt, de amíg a bérlők az ezzel járó extra kialakítási költségeket készek megfizetni, addig ezek az igények megvalósíthatók, a ház és a vonatkozó jogszabályi előírások nyújtotta korlátok között.

Az elhúzódó kialakítási időt nehéz elfogadtatni a bérlőkkel. Az építőipari nehézségek miatt, például a hosszabb szállítási határidők, vagy nem elégséges humán kapacitás okán, a kialakítási idő a korábbi 2 hónapról 3-4 hónapra nőtt. Ezt még nem kész az összes bérlő elfogadni. Frankfurtban 6 hónap kiviteli időtartamról beszélünk, szóval van még a piacban tartalék.

Milyen fejlesztéseket tervez a cég a portfólióján belül, például az IP West-ben vagy egyéb épületekben?

A jó gazda gondosságával, és hosszú távú befektetésként tekintünk az irodaházainkra. Folyamatosan és körültekintően végezzük a karbantartásokat. A házainkat zöld szempontból most minősíttetjük újra. Mindig nyitottak vagyunk a bérlői kéréseket meghallgatni, és keressük, hol tudunk azoknak megfelelni. Ha ésszerű és rentábilis a kérés, igyekszünk megvalósítani azt.

Tervezik a CA Immo a portfóliója átstrukturálását, bővítését a közeljövőben?

A budapesti portfólió jelenleg a legnagyobb a CA Immo közép-kelet-európai régiójában, de természetesen aktívan figyeljük a piacot és az elvárásainknak megfelelő termékeket megvizsgáljuk befektetési szempontból. Épületeink jellemzően jó lokációjú, jó minőségű és jól bérbeadható épületek, tehát nincs rajtunk kényszer bármelyik értékesítése kapcsán, de adott egy ésszerű méretű ingatlanállomány, így ha új épületek vásárlására szánjuk el magunkat, az természetesen felveti az átstrukturálás szükségességét, de mindezt a jelenlegi, jól működő rendszerünkben csak opportunista jelleggel tennénk meg.

