Nemzetközi seregszemlén Magyarország: ezekkel a projektekkel nyűgöznénk le az ingatlanbefektetőket

Rekordarányú állami beruházással mutatkozik be a magyar ingatlanfejlesztési szakma az idei MIPIM-en, Cannes-ban, a világ első számú ingatlanszakmai kiállításán. A március 10-13 között zajló expó jó alkalom arra, hogy az ország ismertesse az ingatlanfejlesztési projekteket a több mint 100 országból érkező érdeklődőknek.

A nemzetközi seregszemlén Magyarország tovább erősítheti pozícióját a befektetésekért folytatott küzdelemben. Tavaly rekordot döntött az országba érkező beruházások mértéke, amelyen belül 26 százalékos az állami beruházások aránya, amivel toronymagasan vezetjük az uniós rangsort. A Magyarország-Budapest-stand szervezői – a Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA), a Budapest Fejlesztési Központ (BFK), az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület (IFK) és a Liget Budapest Projekt – 5 milliárd eurós magyarországi fejlesztést mutatnak be.

Takács Ernő, az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület (IFK) elnöke kiemelte: a magyar gazdaság teljesítménye 2010 óta mintegy harminc százalékkal nőtt, hazánk Közép-Európával együtt a fejlődés motorjává vált a kontinensen. A 2009-es mélyrepülést követően 2016 végére elérte a piac az évi 1,7 milliárd eurós forgalmat, és azóta is ezen a szinten mozog. Az ingatlanfejlesztési piac 2019-ben is dinamikusan bővült a 2018-as és a 2017-es rekorderedmények után, az elmúlt három év átlagát tekintve stabilan a válság előtti szint felett vagyunk. Az IFK elnöke beszámolt róla, hogy tavaly 1,72 milliárd euró befektetési tőke érkezett a hazai ingatlanpiacra. A külföldiek mellett a tőkeerős magyar befektetők továbbra is rendkívül aktívak, az utolsó negyedévben a teljes volumen 90 százalékát adták, míg éves szinten 74 százalékos volt a részesedésük.

Milyen projekteket mutat be Magyarország?

A Budapest Fejlesztési Központ (BFK) a már elkészült vagy a közeljövőben elkészülő budapesti projekteket prezentálja, ilyen a 2019 végén elkészült új Puskás Aréna, de bemutatják a Budapest Déli Városkapu Fejlesztési Programban valósuló Atlétikai Központ terveit és a kapcsolódó városrész-fejlesztéseket, valamint a MOME Campus – Kreatív Innovációs és Tudáspark fejlesztést és a Ludovika Campus városfejlesztést. A BFK portfóliójában szerepel az elmúlt években megvalósult sportfejlesztések keretében megépült Duna Aréna, a 2017-es FINA Világbajnokság fő helyszíne, valamint a Groupama Aréna.

A HIPA népszerűsíti Debrecen új üzleti központjában épülő “A” kategóriás Forest Offices Debrecent, és a szintén “A” kategóriás irodaházat, az Agora Office Debrecent. Miskolcról az Avas Szálló érkezik a Magyarország-Budapest-standra, míg Szegedről a ELI-ALPS Kutatóközpont és az Új Tudományos és Innovációs Park, valamint a közvetlen szomszédságukban épülő 40 000 négyzetméters vegyes fejlesztés egy 3*-os 100 szobás üzleti hotellel, irodákkal és szabadidő parkkal.

Az Atenor, a Futureal-csoport, a TriGranit és a WING – a legfrissebb, folyamatban lévő fejlesztéseiket prezentálják:

Az Atenor 4 projektjével lesz jelen, a 6 épületből álló, 130 000 négyzetméteres Váci Greens irodaparkkal, a 4 épületből álló, 72 000 négyzetméteres Aréna Business Campussal, továbbá a 15 000 négyzetméteres Bécsi úton elhelyezkedő RoseVille és a 18 000 négyzetméteres Hengermalom úton elhelyezkedő BakerStreet fejlesztésekkel.

A Futureal-csoport a 65 000 négyzetméteres Budapest ONE irodapark második és harmadik ütemének fejlesztését készíti elő, valamint bemutatja az 55 ezer négyzetméteres szerkezetkész Etele Plazát. A cégcsoport ugyancsak elindította a több mint 30 000 négyzetméter bérelhető irodaterületű Corvin7 irodaház fejlesztését.

A TriGranit a 37 000 négyzetméter bérbeadható területtel rendelkező Millennium Gardens-szel képviselteti magát, a Müpa és a Nemzeti Színház szomszédságában épülő irodaházat, 2021 második negyedévében adják át.