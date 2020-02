Ingatlanos aranybányák 4.: itt durranhat be, de nagyon a pesti piac

A következő évtized nagy ingatlanos ígéretei között feltétlenül ott van a Dél-Pest gerincútjának számító Soroksári út és környéke. Még akkor is, ha eseteg csak 10 év múlva lesz olyan állapotban, hogy a magántőkének megérje felfedezni. Sorozatunk újabb részben az itteni lehetőségeket és az ezek kiaknázásához szükséges feladatokat vesszük górcső alá.

A pesti rozsdaövezetek "negatív bajnoka" a Rákóczi hídtól délre húzódó terület. Ezt a címet leginkább lerobbantsága miatt érdemelte ki. Egy világvárosi rangra törekvő fővárosban vállalhatatlannak tűnik, ám adottságai miatt az egyik nagy ingatlanpiaci ígéret lehet. Kormányzati és fővárosi segítség nélkül azonban az is marad, de már most látszik, hogy a magántőke azért kóstolgathatja.

Dönt a tőke

Átfogó állami beavatkozás kell, főleg a közlekedési infrastruktúra javítása, a területrendezés, a szabályozási környezet megtisztítása szükséges. A magántőke vélhetően csak akkor jelenik meg érzékelhető mértékben, ha egy előkészített terepre érkezik. Az is valószínű, hogy ennek dinamikája bőven elmarad majd az elmúlt két évtizedben általuk kedvelt fővárosi térségekétől. Ám, ha például tényleg beindulnak a terület északi csücskére tervezett állami beruházások, az lökést adhatna a magántőkének is.

Az öt éve elfogadott Integrált Területfejlesztési Stratégia (ITS) is aláhúzta, hogy a Rákóczi hídtól délre eső Duna-part potenciálisan az egyik legértékesebb alulhasznosított terület a IX. kerületben. Elhelyezkedése, mikrokörnyezete, a Dunával való kapcsolata magas színvonalú lakóterületek kialakítását tenné lehetővé. Például az övezet északi részén, a volt nagyvásártelep műemléki védettségű épületének környékén, persze sok-sok közösségi funkcióval. Az ITS készítői szerint

a Ráckevei-Soroksári Duna ág és a hozzákapcsolódó területek összehangolt fejlesztési koncepciója jelentősen lendítene a terület hasznosításának sikerén.

Szóval még messze nem aranybánya, de az lehet a Rákóczi hídtól délre húzódó terület, a Soroksári út dunai és városi oldala, a Ráckevei folyóág felső szakasza és Csepel északi-keleti csücske. Mindent meghatároz a folyó közelsége és az, hogy a barnaövezetben számtalan fejlesztési lehetőség rejlik, legyen szó lakásokról, kereskedelmi vagy szociális és szabadidős ingatlanokról.

A rozsdaövezetek hosszútávra szóló teljes átalakítását évtizedek óta sürgetik a szakértők, de eddig egyetlen kormányzat sem tett komoly lépést efelé szabályozási oldalról és állami programok sem indultak. A magántőke kisebb területekre betört, alkalmi hasznosításokat elvégzett, de nem volt és most sincs összehangolt állami vagy önkormányzati rozsda-politika, ami átgondolt hasznosítást eredményezne.

A fővárosi önkormányzat 2014-ben elfogadott egy barnamező-megújítási programot (Barnamezős Tematikus Fejlesztési Program, BTFP), ám ez egyelőre csak papíron létezik. Az új fővárosi városvezetés erősen elkötelezett a barnaövezetek zöldítése mellett, de még nem alakultak ki a főbb vonalak, így csak egyes közlekedési tervekről tudni. Ezek egy része érinti a dél-pesti régiót is, egyebek között a ráckevei és csepeli HÉV belvárosig való elvezetése került napirendre.

Ferencvárosban nagyméretű barnamezős területek állnak rendelkezésre, melyek elősegíthetik, hogy ne

zöldmezős beruházások valósuljanak meg. A nagy kiterjedésű területek megújítása a fenntarthatósági

szempontokat figyelembe véve is jelentős pozitív potenciált hordoz magában. (Integrált Településfejlesztési Stratégia, 2015)

A jelek szerint a kormány nem titkoltan árnyék fővárosi önkormányzatot épít (fővárosi és agglomerációs államtitkárság, Budapest Fejlesztési Központ). Vezetője Vitézy Dávid lett, aki egyebek mellett a HÉV-ek meghosszabbítását szeretné elérni 10 éven belül. Ha ez megvalósul, az jelentősen felértékelné a térképünkön is jelzett területet, s így nem lenne meglepő, ha a mostantól számított 5-6 éven belül ingatlanfejlesztők horizontjára kerülne ez a nagy övezet. Azzal, hogy a tényleges tervezést legkorábban 6-7 év múlva kezdenék el, az első projektek kivitelezése pedig 8-9 év múlva indulhatna.

A Snohetta tervező iroda elképzelése a Déli Városkapu övezetéről, alul a Galvani híd csepeli és soroksári részével. Forrás: Snohetta

A BTFP-ben Kvassay-mezőnek nevezett terület (volt VITUKI irodaház és a hozzá tartozó telkek) és a Ráckevei-Soroksári Duna-ág, valamint Csepel szemben lévő vége zömmel részben használaton kívüli, műemléki épülettel nem terhelt, vegyes célú hasznosításra kifejezetten alkalmas térség. Közel van a belvároshoz, a főváros és a kormány is érdekelt abban, hogy a markánsan fejlessze a közlekedési összeköttetést a belvárossal, erről már vannak kész tervek, a folyópart nagy vonzerő lehet a fejlesztőknek.

A területen halad át a tervezett Galvani híd (részleteket itt olvashat), ami egyrészt a korábbiaknál hatékonyabban bekapcsolja a területet a IX. kerület déli részeinek vérkeringésébe, másrészt Dél-Budát könnyen elérhetővé teszi, és ez által felértékeli a híd dél-pesti, soroksári körzetét. Forgalomvonzó, s ezért erős környezetterhelést okozó jellegét azonban ellensúlyozni kell, erre különféle programokra lesz szükség. Egyelőre nem tudni kidolgozott elképzelésekről.

A Kvassay-mezőt azonban nem vehetik birtokba az ingatlanfejlesztők, a kormány ugyanis itt képzeli el a nagy atlétikai központot, s ezt legfeljebb egy szűk vállalkozói kör építheti fel, más ingatlanprojekt aligha kaphat ott zöld utat. A másik két alövezet viszont még szabad, meghódítása várat magára, de több tényezőnek is függvénye. Nézzük, mit terveztek hat évvel ezelőtt és mi valósult meg ebből.

A 2014-es Programban 5 milliárd forintot szántak az M5-ös metró déli szakaszának üzemmódváltási előkészítésére. A soroksári folyóágban sport és szabadidős fejlesztésekre, gyaloghídra, fürdőfejlesztésre kb. 4 milliárd forintot láttak szükségesnek. A válság előtt a folyóág csücskére tervezték a Duna City nevű vegyes funkciójú óriás komplexumot, amiben több ezer lakás, irodaházak, kereskedelmi központ, üzletek, éttermek és szabadidős ingatlanok lettek volna.

A bukott projekt helyén most „Diákvárost” szeretne látni a kormányzat, főleg lakó és szabadidős ingatlanokkal, egyelőre a tervezési szakaszban vannak. Bármelyik elemről legyen szó, a hat évvel ezelőtti költségek legalább megduplázódására számítunk. A Diákváros lökést adhatna az egész térségnek, egyfajta hitet a fejlesztőknek abban, hogy érdemes feltárni Csepel észak-keleti csücskének lehetőségeit.

Projekt-tervek Dél-Pestre (2014)

M5 metró kapcsolódásának előkészítése (5 mrd HUF)

jódos-és gyógyfürdő (1,5 mrd HUF)

gyaloghíd és találkozó tér (0,33 mrd HUF)

sportingatlanok (0,77 mrd HUF)

Molnár-sziget fejlesztése (2 mrd HUF)

forrás:BTFP, 2014, budapest.hu

A magántőke még nem jutott ebbe a magasságba, egyelőre megállt a Soroksári út és a Rákóczi híd kereszteződésében (Millenniumi Városközpont utolsó egységei, a lebontott vágóhíd helyére álmodott központ (lakások, irodák, üzletek), de nem kérdés, hogy a gerincút folytatódó szakaszától kifelé haladva a jobb oldalon, a mostani MÁV-területen hatalmas beruházások indulhatnának. A TriGranit új vezérigazgatója pár hete a Portfolionak adott interjújában azt mondta, hogy egy teljesen új alpiac születésének küszöbén vagyunk.

Érvelése az irodapiacban fantáziát látó fejlesztők megfontolásaival is alátámasztható. Nem véletlen, hogy a Soroksári út keleti oldalán új fejlesztések jelentek meg, illetve jó pár, elbontandó felépítménnyel bíró ingatlan és használaton kívüli telek van, ami irodaház építésére alkalmas.

A Soroksári út kifelé tartó baloldala jelenleg termelő és raktározási funkcióknak helyet adó, zömmel lerobbant ipari ingatlanokkal, telkekkel van tele. Ezek egy kisebb részét kereskedelmi célra hasznosították, de a tulajdonosok nem költenek rájuk, kivéve az Illatos út és a Soroksári út kereszteződésében létrejött kereskedelmi és irodakomplexumot (Illa center, 3000 négyzetméternyi bérterület) és a közeli, vállalhatatlan, új munkásszállót.

A „bátrabb, szabadabb” ingatlanfejlesztést segítheti, hogy a három alövezetben (Kvassay-mező, Soroksári Duna-ág, Északkelet-Csepel) nincs kialakult városszerkezeti elem, amit úgymond megsértenének. Az ipari jelleg miatt teljesen közművesített, vagyis ezeket legfeljebb felújítani kell, de nem a nulláról kell építkezni.

A jelentős környezetterhelést eredményező termelési és raktározási funkció fokozatos megszüntetése, kifelé tolása azonban indokolt, sürgős. Igen komoly akadály viszont az, hogy rendkívül sok ingatlan erősen szennyezett és sok esetében rendezetlenek a tulajdonviszonyok. Egyes ipari épületek ugyanakkor könnyedén izgalmas lakóépületekké, közösségi terekké alakíthatók, vonzva ezzel szolgáltatások tucatjait.

Jöhet a környezetbarát hasznosítás

Hasonló állásponton vannak a Cushman & Wakefield nemzetközi ingatlan tanácsadó cég szakértői is. Mint hangsúlyozták: rövid-közép távon a terület ipari hasznosításának a megszüntetése és magasabb értékű hasznosítása lehet csak a cél. Ennek pedig a logisztika, vagy az e-kereskedelmet kiszolgáló raktározás jó alternatívája. A jó megközelíthetőség és a városközpont elérhetősége vonzó célterület az olyan cégek számára, amelyeknél a gyors és hatékony elérhetőség fontos szempont. Logisztikai szempontból a terület funkcióváltása ezért nem, de az ingatlanállomány felfrissítése és modernizálása mindenképpen kívánatos és szükséges dolog.

Ez a tendencia számos európai nagyvárosban már megfigyelhető, és sikeresnek bizonyult. Az ún. „last-mile delivery” ma már egy értékes és környezetbarát ingatlanhasznosítási forma. A terület rehabilitálása nagy anyagi és időbeli ráfordítást igényel, de tény, hogy kereslet mind fejlesztői, mind pedig felhasználói szempontból erős lenne erre az alpiacra.

Utaltak arra is, hogy a Soroksári út “belvárosi” szakasza ma már egy modern fejlesztési környezet, iroda, lakó és vegyes funkciókkal. A fő út baloldala jelenleg az, amit a fejlesztők aktívan fejlesztenek. A terület kiskereskedelmi ellátottsága alacsony, de a jelenlegi budapesti bevásárlóközpont ellátottság elegendő, ezért új projektet nem valószínűsítenek a területen.

Odébb kell tenni a MÁV-vonalat

Hiába ugyanakkor a majdani fejlesztői aktivitás, hátrányos, hogy a MÁV-vonal erősen elválasztja a Külső-Ferencváros nyugati részét a Dunától. A kerület által öt éve rögzített Településfejlesztési Koncepció sürgeti a Kelebia vasútvonal áthelyezését a Ferencvárosi rendező pályaudvarra. Ez teljesen logikus lépés lenne, hiszen megnyithatnák a teret a folyó közvetlen birtokbavétele számára. Nagy ívű lakó és szolgáltató ingatlanfejlesztések jöhetnének, és fásított, közösségi zöld területeket lehetne kialakítani. Utóbbi azért is fontos lenne, mert javíthatná a levegő minőségét.

Ez a vasúti fejlesztés azonban az állam és az önkormányzatok együttműködését feltételezi. Kíváncsian várjuk, hogy a nagy vehemenciával kiépített kormányzati főváros fejlesztési agytröszt és az új fővárosi önkormányzat, valamint a kerületek képesek-e valóban együttműködni és ha igen, milyen hatékonysággal ennek érdekében.

Címlapkép forrása: Chapman Taylor