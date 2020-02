Prágában terjeszkedik a magyar autómegosztó

Február 20-tól Prágában is élesben indul a GreenGo autómegosztó szolgáltatása. Az első hónapokban a cseh fővárosban 200 autóval kezdenek, míg Budapesten jelenleg 300 elektromos autóból álló flottát üzemeltet a cég.

A csehországi GreenGo-ra a magyar és cseh mellett angol nyelven is lehet regisztrálni az applikáción keresztül. A prágai GreenGo-zóna a cseh főváros 1-10. kerületét foglalja magába. A parkolás, csakúgy mint nálunk, Prágában is ingyenes, de csak az appon belül jelölt kék és a lila zónákban. Az autó bérleti díja a magyarhoz hasonlóan perc alapon működik: percenként 7 cseh koronába kerül, ami mintegy 88 forintnak felel meg, de teljes napra is lehet autót bérelni, ami körülbelül 10 ezer forintba kerül.

Címlapkép forrása: GreenGo