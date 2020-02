Új minigarzont vennél? - Ilyen árakra számíthatsz

A már sokszor emlegetett lakáspiaci rali következtében sok lakásvásárlónak kellett visszavenni az elvárásaiból, különösen igaz ez a még most nézelődők helyzetétére, akik már a 27 százalékos áfa mellett vásárolnak új lakást. Nem véletlen, hogy a jelenlegi környezetben sokan érdeklődnek a kisebb alapterületű lakások iránt, ebből fakadóan megnéztük, hogy hol, és milyen áron érhetőek el a legkisebb alapterületű, minigarzonok a budapesti újlakás-piacon.

Azok, akik a kisebb új lakások iránt érdeklődnek, leginkább a III. és a VIII. kerületre számíthatnak, a főváros többi részén ugyanis aligha van érdemi kínálat a 30 négyzetméternél kisebb alapterületű lakásokból. A IX., XI. és XIII. kerületekben egyenként 20-40 darab ilyen lakás áll fejlesztés alatt, a többi kerületben csupán pár darab, néhol pedig egyáltalán nincs új építésű minigarzon.

Az egy négyzetméterre jutó árak a kislakásoknál mindig magasabbak, mint egy átlagos két-három szobás, vagy még annál is nagyobb lakóingatlannál, ez az újak esetében sincs másként: a legolcsóbb XVI. kerületben is 600 ezer forintos fajlagos árral kell számolnia a lakáskeresőknek, míg a VII. kerületben az 1,4 millió forintot is meghaladja az egy négyzetméterre számított átlagos ár. Hozzá kell tenni azonban, hogy azokon a területeken, ahol nagyon kevés minigarzon épül, az átlagos négyzetméterárak inkább tekinthetőek néhány projektre jellemző átlagnak, mintsem az egész kerületet leíró átlagnak, a nagyon alacsony darabszám miatt.

III. és VIII. kerületek kínálata

Érdemi kínálat tehát két kerületben van az új építésű kislakásokat nézve, a nyolcadikban a Budapesti Lakáspiaci Riport legalább 10 lakásos társasházakat tartalmazó adatbázisa szerint az árral rendelkező projektek 24-52 millió között mozognak (52 milliós ár valamelyest kiugró példának számít, a 30 négyzetméteres lakáshoz egy 18 négyzetméteres kert is tartozik, de az ugyanekkora alapterületű, nem kertes megoldású lakás az adott társasházban 44 millió forintba kerül).

A III. kerületben a 30 négyzetméter alatti minigarzonok ára 23 és 34 millió forint között ingadozik, a legkisebb alapterület 26 négyzetméter, amihez még egy néhány négyzetméteres erkély is tartozik. Így jön ki a 850 ezer-1 millió forint közötti négyzetméterár a legkisebb lakásoknál a kerületben.