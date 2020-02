Képeken a Közvágóhíd bontása

Grandiózus tervek vannak a tágabb értelemben vett Közvágóhíd és környékének átalakítására, miközben magáról a 138 ezer négyzetméteres vágóhíd sorsáról aligha lehet hallani. Az biztos, hogy a bontási munkálatok már egy ideje elkezdődtek, most pedig képek is kikerültek a jelenlegi állapotáról.

Hatalmas átalakuláson megy keresztül jelenleg a Közvágóhíd környéke, új iroda-, és lakóépületek épülnek, tervben van az ipari területek zölddé alakítása, a Déli Városkapu program részeként pedig az atlétikai stadionon túl, a csepeli területek átalakításáról is már konkrét elképzelések és látványtervek jelentek meg.

A mintegy 138 ezer négyzetmétere terület a vágóhíd funkcióját 1984-ben veszítette el, ezt követően 2017-ig egyfajta vegyes funkciójú területként működött: kis- és nagykereskedelmi egységeknek, szórakozóhelyeknek, üzemeknek, vendéglátóhelyeknek, raktáraknak adott helyet. Ezt követően számoltunk be róla, hogy Adnan Polat cége, az APD Real Estate Kft. megevette a Közvágóhíd egy 4,8 hektáros területét, ahová vegyes használatú ingatlanfejlesztéseket valósított volna meg. A projektről látványtervek is kikerültek, amelyek alapján lakások, vendéglátóhelyek, park is helyet kaphatott volna itt:

Azóta a projektről nincs újabb információ (se arról, hogy valóban megépülne, se arról, hogy nem), az új főépítész, Erő Zoltán egy korábbi interjújában még arról beszélt, hogy a Közvágóhíd esetében például el lehetett volna gondolkodni, hogy a régi épületek megtartásával odatelepüljön a bulinegyed, ezzel tehermentesítve a belső lakóövezeteket.

A Közvágóhíd félig lebontott állapotáról azonban vannak új képek, így néz ki most az 1872-ben megnyílt vágóhíd:

