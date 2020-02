Gyökeres átalakulás előtt a dél-pesti városrész

Nem vitatható, hogy bármilyen irodaházról is legyen szó, az elsődleges tényező egy bérlő számára, hogy milyen környéken, és milyen közlekedési lehetőségek közelében helyezkedik el, vagyis egyszóval a legfontosabb a lokáció kérdése. Ezen túl azonban az ingatlan-, és irodapiaci fellendülésnek köszönhetően a bérlő cégek sokkal szofisztikáltabbak lettek egy irodaház kiválasztása során, így olyan szempontok is előtérbe kerülnek manapság, mint a rugalmasság - vagyis, hogy mennyi bővülést, átalakulást enged egy irodaterület - vagy például az irodaházban elérhető szolgáltatások, amelyek az ott dolgozók elégedettségét igyekeznek lekövetni. Irodapiaci sorozatunk első részeként a Könyves Kálmán körút fejlesztéseit, valamint a környék jellemzőit járjuk körbe. Vajon Dél-Pest lesz az új Váci úti irodafolyosó?

Miután Budapest belső részein aligha akad lehetőség, a fejlesztők lázasan keresik az alternatív helyszíneket, ennek következtében keresetté válnak az olyan alternatív lokációk, ahová akár több tízezer négyzetméter teljesen új irodaépületek is fejleszthetők, természetesen maximális mértékben a nagy bérlők igényeire szabva. Irodapiaci összeállításunkban elsőként annak jártunk utána, hogy milyen potenciál van, a város egy valamivel kijjebb eső részén, Dél-Pesten, ahol egyre több projektet látunk mostanában.

A lokáció és az egyéb szolgáltatások megléte között talán abból a szempontból van egy kisebb átváltás, hogy egy új irodaházban a kényelmi szolgáltatások és a flexibilitás megteremtésének csak a képzelet és az anyagi korlátok szabnak határt, míg egy meglévő irodaház esetében ezeket nehezebb megteremteni, az új bérlői igényeknek megfelelően átalakítani. Megfordítva a dolgot, a régebbi irodaházak gyakran a város lehető legközpontibb részén helyezkednek el, míg az újak a telekhiány miatt a központtól kifelé haladva kapnak helyet, cserébe jelentős terjeszkedési potenciállal. Utóbbi egy teljesen megszokott városfejlődési mechanizmus, aminek köszönhetően, hosszabb időtávlatban új városközpontok alakulnak ki, új funkciót kapnak a város egyes részei. Az egyik már beteljesült példa erre az Észak-Pest irodapiac, vagyis az ipari övezetből átalakult Váci úti irodafolyosó, valamint már érezhető a Dél-Pest régió átalakulása, ami az utóbbi években robbant be igazán. A Könyves Kálmán körút és környékének teljes átformálódása még a jövő zenéje, az viszont biztos, hogy egyre több fejlesztő választja ezt a lokációt, amiben vélhetően a Váci út telítettsége is közrejátszik.

Nézzük, hogyan alakult Dél-Pest irodapiaca!

Irodapiaci sorozatunk első részeként a dél-pesti irodapiacot vesszük szemügyre, melynek az egyik meghatározó csomópontja a Könyves Kálmán körút és környéke. Ezen a részen körülbelül 600 ezer négyzetméter iroda érhető el, ezeknek kevesebb mint az 5%-a áll üresen, ami valamelyest kisebb mint az egész budapesti piacon számított 5,6%-os kihasználatlansági ráta.

Hamarosan elkészül ebben a régióban a több mint 20 ezer négyzetméteres első irodaépülete az Aréna Business Campusnak, a 37 ezer négyzetméteres Millennium Gardens és a 40 ezer négyzetméteres Liberty irodaház, ezzel 100 ezer négyzetméterrel növelve a dél-pesti régiót.

A környék infrastruktúrája, vagy az adott helyszín presztízse a lényegesebb?

"Több külső és belső tényező határozza meg egy adott projekt, illetve részpiac sikerességét. A külső tényező alatt elsősorban a jelen piaci helyzetet – erős bérbeadói piac – értjük, azt, hogy a rekord alacsony üresedési ráta következtében bizonyos népszerű részpiacokon 6-12 hónap távlatában nem, vagy csak nagyon korlátozott bérbeadható, modern irodaterület lesz elérhető. Ez nyilván pozitív hatással van a feltörekvőben lévő és üres területekkel rendelkező részpiacokra. További ilyen faktor az is, hogy az irodafejlesztés szempontjából legnagyobb és legnépszerűbb Váci úti folyosón jelentősen csökkent az elérhető fejlesztési területek száma, így mind több hazai és nemzetközi fejlesztő fordul egyéb részpiacok felé (pl. Dél-Pest). Ezek a helyszínek ezidáig nem minden fejlesztőt érdekeltek, noha hasonló környezetet tudnak kínálni a bérlőknek, mind szolgáltatás, mind a tömegközlekedéssel való megközelíthetőség szempontjából. 15–20 évvel ezelőtt a Váci út is inkább rozsdatemetőre emlékeztetett, semmint Magyarország és így Budapest legfőbb iroda sugárútjára. Fentiekből következően maguk a bérlők is – bizonyos méret felett különösen – valójában kénytelenek ezen felfejlődő lokációk felé fordulni, ha új területet keresnek maguknak" - mondta el dr. Würsching Péter a JLL bérbeadási igazgatója, és Major Krisztina, a JLL iroda bérbeadóképviseleti vezetője.

Major Krisztina

A szakértők azt is hozzátették, hogy a dél-pesti régióban bőven van megfelelő minőségű, elérhető termék, másrészt – jó bérlőképviselet esetén - ezeknél némi bérleti árelőny is elérhető, hiszen maguk a fejlesztők is igyekeznek bevezetni ezeket az új lokációkat.

A Dél-pesti részpiac gyakorlatilag ugyanazon vagy jobb paraméterekkel bír, mint a Váci út (metró, villamos, helyi és távolsági buszjáratok, vasúti kapcsolat tekintetében), miközben itt az üresedések következtében jelenleg is vannak ’A’ kategóriás irodaházban elérhető, nagyobb egybefüggő területek (ilyen lehet a myhive Haller Gardens), illetve az épülő irodaházak, mint a Liberty.

- tette hozzá dr. Würsching Péter és Major Krisztina.

Fontos a metró, de mi kell még?

"A bérlőket a megközelíthetőségen túl a bérbeadó által kínált szolgáltatások minősége, a fenntarthatóság, a megbízható referenciákkal rendelkező fejlesztői háttér, illetve a környéken elérhető sportolási, étkezési lehetőségek érdeklik. Fontos továbbá az egyetemek, felsőoktatási intézmények távolsága, elérhetősége is, hiszen a nagyvállalatok előszeretettel alkalmaznak innovatív, fiatal pályakezdőket (jellemzően az SSC szektorban). A munkavállalók számára komoly hozzáadott értéket jelent, hogy az irodaház a kényelmüket magas színvonalon szolgálja, a bérlők pedig vonzó munkaadóként léphetnek fel a munkavállalói piacon. (ilyenek lehetnek a különböző rendezvények, a concierge szolgáltatás, a közösségi terek, a fitneszterem, futópálya, esetleg skybar)" - mondták a szakértők.

A különböző részpiacokon 5-15% eltérés érzékelhető az új építésű irodaházak ajánlati bérleti díjai között. Ez akkor is igaz, ha egy azonos, vagy egymáshoz közeli részpiacon elhelyezkedő új irodaház díját hasonlítunk össze egy korszerűen felújított irodaházéval. A pontosan kidolgozott pénzügyi konstrukció több szempontból is kiemelt fontossággal bír mindkét esetben, mert a fejlesztők által az elvárt bérleti díjhoz rendelt kiépítési hozzájárulás mértéke, ill. a standard irodai kialakítás tartalma, színvonala is jelentősen befolyásolja egy-egy projekt árazását.

A Hungária-Könyves Kálmán körút menti terjeszkedés tehát egy jó előjelzése annak a hosszabb folyamatnak, aminek a végeredményeként egy új Váci úti irodafolyosóval találhatjuk szemben magunkat, a főváros egy teljesen más részén. Természetesen a most kedvelt lokációk sem veszítenek értékükből, egészen egyszerűen több alternatívát tud biztosítani Budapest egyre érettebb irodapiaca.

A cikk megjelenését a JLL támogatta.