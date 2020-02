Ingatlanos aranybányák 5.: az évtized kérdése, hogy lesz-e valaha elit környék a dél-budai Duna part?

Elit vagy csak drága? Élhető vagy túlzsúfolt? Vízparti vagy domboldali? Lakni vagy csak dolgozni jó? És ha mindkettőnek megfelel? Még nem tudjuk a válaszokat. Ám Dél-Budán már vannak előjelek, kezdeményezések és vannak kormányzati és önkormányzati szándékok arra, hogy tovább gyorsuljon az ingatlanhasznosítás, a régió gyökeres átformálása. De sok még a terv és sok a kérdőjel is. Az aranybányászok viszont gyorsan akarnak pénzt. Nem keveset, sokat. Sorozatunk mostani részében megnézzük, milyen terepen mozoghatnak, mire számíthatnak a következő évtizedben a XI. kerület Dunához közeli oldalán.

Mi most főleg a Szerémi út és a Duna közötti területet vizsgáljuk azzal, hogy Albertfalvának a keleti, folyóhoz közli részét is az ígéretes dél-budai körzetbe soroljuk. Azért ezeket az övezeteket, mert a főváros déli irányú nyújtózkodása Budán csak itt képzelhető el, mivel itt van egy olyan laza barna és vegyes övezet, ami méretes bontásokkal, de nagy károkozás nélkül minőségi javulást hozhat e kerületésznek és a főváros egészének is.

A Lágymányosi öböl lassan beépül, de ettől délre még hatalmas vízparti és a Dunához közeli fejlesztési terület vár hasznosításra.

Más dél-budai környékek már túlépítettek, masszív városi szövetet alkotnak. Itt viszont rengeteg a teljesen közművesített, ám alulhasznosított, vagy parlagon heverő terület. Azt azonban minden aranybányásznak tudnia kell, hogy a zömmel ipari ingatlanoknak helyet adó partközeli telkek egy része szennyezett, egyes esetekben feltáratlanok, főleg a tárgyalt terület albertfalvai szakaszán. Maguk a partok ugyanakkor könnyen megközelíthetők, kisebb keresztirányú útfejlesztések komfortosabbá tehetik a két gerincútról (Szerémi út, Budafoki út) való elérést.

SOROZATUNK EDDIGI ELEMEI:

Ennek az ígéretes övezetnek az északi határán, a Rákóczi híd lábánál már felvonultak a korai bányászcsapatok és javában teszik zsebre az aranyrögöket. A Kopaszi gátnál és a Budafoki, valamint a Szerémi út érintett szakaszán korszerű irodaházak jelentek meg, szinte mindegyik kihasználtsága átlagon felüli (tehát legalább 75-80 százalékos). Előfordul, hogy egyszerre több ezer négyzetméternyi iroda ürül meg egy nagyobb bérlő kikötözésekor, de az elmúlt két-három évben az ismét szabad területek zömét sikerült megtölteni a jelentős kereslet miatt.

A Kopaszi gátnál található öböl nyugati felén több ezer lakás néz majd farkasszemet egymással és a délebbre húzódó forgalmas iparterülettel. Idővel, délebbre haladva, újabb lakótömbök jelenhetnek meg, természetesen azután, hogy az övezet tulajdonviszonyait rendezik, megtörténik a szennyezett iparterületek rekultivációja és a fejlesztőknek kedvező szabályozást léptetnek életbe.

A két gerincút további szakaszán, a Galvani utca vonaláig túlnyomó részt barnaövezet vár megújulásra, vélhetően eltűnik sok raktár-és üzemépület, üres telephely. Mindkét út mentén újabb irodaházak lesznek, (néhány tervről már tudni), ám beljebb (jobbra és balra ezektől) a lakófunkció kerekedik felül jelentősebb, fejlesztett zöld területekkel, a folyópart teljes gyalogos és kerékpáros birtokbavételével. Szükség lesz az 1-es villamos leágazására és az új ág déli irányba történő továbbépítésére, valamint a közúti forgalom csillapítására és a terület albertfalvai határán P+R parkolókra, hogy megfékezzék az agglomerációból és Budafokról érkező gépkocsi áradatot.

Nem nehéz megjósolni, hogy ha a kerületi és a fővárosi önkormányzat tényleg megvalósítja a sok évvel ezelőtt megfogalmazott hosszú távú településfejlesztési stratégiáját, akkor újabb, vélhetően 150-200 lakásosnál kisebb társasházak és szolgáltató, rekreációs és sportlétesítmények nőnek ki a földből, pár száz méterre a Dunától. Azzal a feltétellel, hogy a vállalkozói tőkével még a beruházás megkezdése előtt megkötött településrendezési szerződésekben infrastrukturális beruházásokat is vállaltatnak a fejlesztőkkel.

Nagyot dobhat a területen a Galvani híd



A Galvani híd tervezésére kiírt nemzetközi pályázatot egy holland sztárépítész nyerte, aki éppen egy éve a Portfolionak nyilatkozva kiemelte: 2023 környékén adhatják át az átkelőt. Utalt az akkori főpolgármester és a nemzetközi bírálóbizottság érvelésére. Eszerint a híd hasznos lesz, mert feltár több olyan dél-budapesti területet, ami már régen azért kiált, hogy jobban bevonják a város vérkeringésébe. Az innovatív jellege abban van, hogy a kétpilonos kialakítású szerkezet két szárazföldi végén mindenkinek lesz elegendő és biztonságos tere: autóknak, villamosnak, kerékpárosoknak és gyalogosoknak. És az elfogadott terv szerint még költséghatékony is lesz a megvalósítás.

A hatalmas társasház beruházások nyomán már rövidtávon (1-2 év) is sok ezer új lakóval bővül a Szerémi úttól keletre található környék. Sürgősen szükség lesz a szociális infrastruktúra-bővítésre. A kiskereskedelmi ellátottság már most elégtelen, az egyetlen Új Buda Center (ÚBC) nem képes kiszolgálni az igényeket. Ráadásul a fejlesztők által lakóparkoknak hívott óriási társasházakban lakást vásárlók többsége az átlagot meghaladó vásárlóerejű, fiatalabb generációkból kerül ki, akik az ÚBC-nél magasabbra pozícionált központra vágynak. (A magasabb jövedelmükre utal, hogy sokan képesek és hajlandók is kifizetni az egymillió forint körüli négyzetméteráron kínált új lakások árát.)

Építőipar 2020 Pár nap múlva itt az év legfontosabb hazai építőipari konferenciája. Ne hagyd ki, rengeteg újdonságról értesülhetsz!

Ez a dél-budai ingatlanos aranybánya nem működhetne, ha legkésőbb középtávon (10-15 éven belül) nem épülne meg a régóta tervezett Galvani híd, illetve az ettől délebbre megálmodott Albertfalvai híd, ami átvezetne Csepel szigetre. A hosszú távú fővárosi tervekben egyrészt a kelet-nyugati átjárhatóság és a belvárosi, valamint a kapcsolódó újbudai területek tehermentesítése miatt nevezték ezeket kulcsfontosságúnak.

TERVEZETT EGYÉB BERUHÁZÁSOK

(forrás: Dunamenti Tematikus Fejlesztési Terv, budapest.hu)

Tematikus kerékpárút (Albertfalva folyóparti része és az M0-híd között) – 0,5 Mrd Ft.

Hamzsabégi sétány – n.a.

Budafok-Csepel közforgalmú rév - 1,5 Mrd Ft

Albertfalvai híd előkésztése – 4 Mrd Ft

Rekreációs program Budafok folyópartján – 0,6 Mrd Ft

A mi területünk szempontjából a barnamezős övezetek felértékelődésével járhat a két híd megvalósítása és ésszerű további vonalvezetése Dél-Budán. Közvetlen közelükben Újbudán és Albertfalván – a nagyobb társasházakon kívül - az úgynevezett tudásklaszterek alakulhatnának ki, ahol főleg irodaházak és szolgáltató központok létesülhetnének, enyhítve ezzel a később megépülő folyóparti lakó-és rekreációs övezetek környezetterhelésén, viszont megteremtve a kapcsolatot a tudástőke és a humán tőke között.