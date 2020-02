Eddig soha nem látott számok derültek ki az új Puskás Arénáról

2019 novemberében készült el az 50 méter magas, 208 ezer négyzetméter alapterületű Puskás Aréna, amihez összesen 150 ezer köbméter betonra és naponta egy 1000 fős szakmunkás brigádra volt szükség. A végül mintegy nettó 150 milliárdból épült multifunkciós intézményt azonban nyilván nem két fillér fenntartani sem, de ha jól működtetik, akkor akár nyereségesen is üzemelhet. Erre voltunk kíváncsiak, így a Nemzeti Sportközpontoknál kérdeztünk utána, akik most vették át az üzemeltetést, hogy milyen terveik vannak a komplexum fenntartására, milyen programokat, eseményeket szerveznek, és mekkora árbevételre, illetve kiadásra számítanak az idei évben.

Tavaly novemberben adták át a 68 ezer ember befogadására alkalmas Puskás Arénát, amit a nagyközönség november 15-én, a magyar labdarúgó-válogatott és Uruguay közötti találkozó alkalmával látogathatott először.

A nyitómeccs

Több mint 65 ezer néző vett részt a Puskás Aréna nyitómeccsén, amelyből közel 4 ezer VIP és páholy vendég volt, ezzel lényegében ezek a magasabb árkategóriába sorolható helyek is teltházzal kezdtek. Azon az egy napon, több mint 4000 ezren dolgoztak a stadionban, de ami talán még meghökkentőbb szám, az a sörfogyasztás és a büféből származó bevétel volt (az eladott sör mennyisége szumma ugyan magas, de bőven 1 korsó alatt maradt az átlagfogyasztás):

A nyitómérkőzésen 44 800 korsó sör fogyott el, a büfék bevétele pedig több mint 100 millió forint volt.

A 690 forintos sör ára alapján, így a bevételek negyedét, majdnem harmadát a csapolt Soproni eladása tette ki. A mérkőzés után nem sokkal egy U21-es találkozónak is helyet adott a komplexum, így a nyitás óta összesen 77 ezer nézőt számol az NSK, amihez ha még hozzáadjuk az itt megrendezett egyéb rendezvény (pl. céges karácsonyi bulik) vendégeit, még további 5 ezer fővel nő a látogatói szám ez idáig a stadionban.

Néhány érdekes tény magáról a komplexumról

A Puskás Aréna az ország eddigi egyik (egy épületben) legnagyobb beruházása volt, ami miatt mindenképpen érdemes néhány adatot is felsorolni, mert ezekből lehet aztán bevételt generálni, hogy a Puskás lehetőleg mielőbb önfenntartó és nyereséges projekt legyen (a bekerülési költséget nem számolva):

36 ezer négyzetméter lelátó;

11 ezer négyzetméter küzdőtér;

1200 négyzetméter öltözői terület;

1000 négyzetméter irodaterület;

3500 négyzetméter médiaterület;

16 000 négyzetméter páholy szint;

4200 négyzetméter rendezvénytér;

75 000 négyzetméter közönségforgalmi terek;

18 000+ négyzetméter parkoló;

40 000+ négyzetméter üzemi területek;

44 ezer négyzetméter külső térburkolat

27 db lift;

56 db büfé;

Mekkora bevétel lesz mindebből? És a költségek?

Körülbelül 10-15 nagyobb rendezvényt (meccs, koncert) terveznek a stadionban, az MLSZ-szel kötött megállapodás alapján évi 5 meccs biztosan itt fog helyet kapni, ezen felül 100-120 kisebb céges rendezvény, konferencia is be van tervezve a Puskás Aréna naptárába, amelyekből a fő bevételekre számítanak, az NSK elmondása alapján. Ehhez jön hozzá még az összesen 80 páholy bérbeadásából származó bevétel, amiből 57-et már kiadtak hosszú távra, ezekben eddig több tucat kisebb eseményt rendeztek. Az idén pedig a 2020-as labdarúgó Európa-bajnokság esemény is segíti majd a bevételi oldalt.

Mindezekkel összesen 2,3 milliárdos bevételre számítanANAK idén év végéig.

A költség oldalon a legmeghatározóbb összeg a működtetéssel kapcsolatos kiadások, amit mintegy 2 milliárd forintra becsült az NSK, ez egészül ki közel 250 millió forintos személy jellegű ráfordítással, ami lényegében az ott dolgozóknak kifizetett béreket jelenti. Ezek alapján közel azonos összegű bevételre és kiadásra (50 millióval, enyhén pozitív egyenlegre) számítanak az üzemeltetők ebben az évben.

Bár éves szinten több, mint 2 milliárd forintba kerül a Puskás működtetése, már az első évben enyhe plusszal zárhat. Tekintettel arra, hogy nagyon kevés régiós versenytársa akad az új nemzeti stadionnak, a tervezett események és bevételek reálisak lehetnek, sőt, ha sikerül berobbantani az intézményt, akkor a következő években ennél sokkal sűrűbb is lehet a Puskás Aréna naptára. Így, ha jól működik a menedzsment és az üzleti logika érvényesül, akkor a Puskás Aréna üzemeltetése az állam és az adófizetők számára is nyereséges vállalkozás lesz.