Ennyit számít a fűtési mód a lakás vételárában

Továbbra is a fa tüzelésű ingatlanok átlagos négyzetméterára a legalacsonyabb a piacon, míg a legmodernebb, megújuló energiát felhasználó fűtéssel szereltek akár hatszor többe is kerülhetnek. Az Otthon Centrum, legfrissebb adatokat feldolgozó elemzése szerint a legnépszerűbb továbbra is a hagyományos gáz cirkó fűtésű építmény, ami árban a fatüzelésű és a megújuló energiát felhasználó ingatlanok között helyezkedik el.