Átadtuk "Az Év Építőipari Személyisége" díjat

A Portfolio második építőiparral foglalkozó konferenciáján hirdettük ki a Market Építő Zrt.-vel közösen alapított díj nyertesét. Az építőipart jelenleg érintő kihívások miatt különösen fontossá vált, hogy a szakma jelentős képviselőinek a munkája ilyen módon is elismerésre kerüljön. Scheer Sándor, a Market Építő Zrt. vezérigazgatója, a díjátadón elmondta, hogy a nyertes Balás Ákosra azért esett a zsűri választása, mert a terepen végzett feladatoknál is folyamatosan jelen van, aktív részese volt többek között a Puskás Arána megépülésének. Scheer Sándor egy korábbi interjúban elmondta, hogy miért volt fontos számukra, hogy a díj mögé álljanak:

Most vagy soha helyzet van. Az építőipar most van egy olyan nagyon kedvező helyzetben, amikor sok feladata van, most kell helytállnia, és most derül ki igazán, hogy ki az, aki ezt igazán jól csinálja. Most kell díjazni azokat, akik többet tesznek le az asztalra, mint egy átlagos szereplő.

A díjátadó előtt egy hattagú szakmai zsűri döntött a díjazott személyéről:

A zsűri tagjai: Bán Zoltán Portfolio vezérigazgató

Ditróy Gergely, Portfolio ingatlandivízió-vezető

Koji László, ÉVOSZ elnök

Kreinbacher József, a Metál Hungária Holding Zrt. alapítója (2019-es "Év Építőipari Személyisége" díj nyertese)

Scheer Sándor, Market Építő Zrt. vezérigazgató

dr. habil. Stocker György docens, tanszékvezető Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar, Építőanyagok és Magasépítés Tanszék

A zsűri döntése alapján, "Az Év Építőipari Személyisége" díjat Balás Ákos, a Magyar Építő Zrt. projektvezető-helyettese kapta.

Az év építőipari személyisége díj nyertese: Balás Ákos

A 2020-as év "Építőipari Személyisége"

Balás Ákos 1991-ben került a Magyar Építő Rt-hez, ahol kezdetben technikusként anyagbeszerzés, felmérés volt a feladata, majd megbízható munkájának köszönhetően 1997-ben kinevezték építésvezetőnek. A korábbi meghatározó munkái között volt Villányban a Csányi borászat kivitelezése, gépesítéssel és a mellette felépülő szálloda kialakításával együtt, később 2004-től az EGISZ Gyógyszergyárnak végzett tablettaüzem, injekcióüzem és irodaház kivitelezési munkáiban is részt vett, valamint főépítésvezetőként jelentős szakmai tapasztalatot szerzett a váci, a miskolci és a fővárosi Honvédkórház nagyberuházásaiban. 2017 elején kinevezték a Puskás Aréna projektvezető helyettesének, vagyis a terepen zajló operatív irányításért felelt, amely magába foglalta a stadion földmunkáit, a cölöpözést, a stadion épületében zajló falazást, a teljes körű szakipari, épületgépészeti, épületvillamossági munkák projektvezetését.

Gratulálunk a győztesnek! Jövőre folytatjuk.