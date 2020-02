Rákapcsolt a NAV az építőipari feketemunka ellenőrzésére

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Pest megyei munkatársai idén is ellenőrzik a megyében zajló építkezéseket, amelyeken gyakran találnak feketén foglalkoztatott munkavállalókat - közölte a NAV pénteken az MTI-vel.

Pest megyében tavaly 95 vállalkozás 267 dolgozójának foglalkoztatását ellenőrizték a NAV munkatársai építkezéseken, a foglalkoztatók nem minden esetben jelentették be a dolgozókat, legyen szó akár munkaviszonyról, megbízási jogviszonyról, vagy egyszerűsített foglalkoztatásról.

A munkáltatók figyelmen kívül hagyták az adótraffipax jelzéseit is, ahol a NAV előre jelezte ellenőrzéseit. 2019-ben a munkaadók az esetek több mint 40 százalékában nem szabályszerűen jelentették be a foglalkoztatottakat, ezek a mulasztások csaknem 10 millió forintjába került a vállalkozóknak - ismertették. A hivatal tájékoztatása szerint a visszaeső mulasztók alkalmazottanként akár 1 millió forintos bírságot is kockáztatnak.

A tegnapi Építőipar 2020 konferencián Czinege Attila, a NAV ellenőrzési szakfőigazgatója tartott egy igazán jó hangulatú előadást a résztvevők számára, az általa tapasztalt feketemunkáról, adócsalásról és a NAV legújabb ellenőrzési újításáról. Az előadásról készült beszámolót egy-két nap múlva olvashatják a Portfolio oldalán.

Czinege Attila Nemzeti Adó- és Vámhivatal, ellenőrzési szakfőigazgató Czinege Attila jelenleg a NAV ellenőrzési szakfőigazgatója, a szervezetnél 1997-től dolgozik, 2016-tól foglalja el jelenlegi pozícióját. Korábban a Nagyiváni Művelődési Központ és a Nagyiváni Általáno Tovább … Tovább Czinege Attila jelenleg a NAV ellenőrzési szakfőigazgatója, a szervezetnél 1997-től dolgozik, 2016-tól foglalja el jelenlegi pozícióját. Korábban a Nagyiváni Művelődési Központ és a Nagyiváni Általáno

Címlapkép forrása: Shutterstock