Ezt minden vállalkozónak tudnia kell - Ez történik, amikor bejövő hívásod van a NAV-tól

Minden vállalkozót érintő nagy bejelentések, szórakoztató történetek, hasznos tanácsok és a jövőre néző meghökkentő tervek hangzottak el Czinege Attila, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal ellenőrzési szakfőigazgatójának előadásán az Építőipar 2020 konferencián.

Július 1-től egy program jelzi, ha gyanús a vállalkozásunk

A legkisebb alvállalkozók is azonnali adatszolgáltatásra lesznek kötelezve július 1-jétől, vagyis minden tranzakcióra – adózási, vállalkozási formától és áfatartalomtól függetlenül – rá fog látni az adóhivatal. De nemcsak a tranzakciókövetés lesz így könnyebb az adóhatóság számára, hanem minden céget elkezdenek minősíteni.

A tavaly elfogadott törvénymódosítás értelmében 2020. július 1-től eltörlik a 100 000 forintos jelentési értékhatárt. Ez azt jelenti, hogy onnantól az összes, belföldi adóalanyok közötti ügyletről adatot kell szolgáltatni, függetlenül az áfa összegétől. Eddig ugyebár elég volt a 100 000 forint feletti áfatartalmú számlákat jelenteni, de július 1-től már az összes, vállalkozások számára kiállított számlát jelenteni kell. Olyan adózókra is vonatkozik majd az online számlajelentési kötelezettség, akik belföldi fordított adózás alá tartozó vagy áfamentes ügyletekről állítanak ki számlát. Jövő évtől, 2021. január 1-től pedig már mindegyik belföldi teljesítési helyű számlát jelenteni kell, akkor is, ha természetes személy a vevő.

Vagyis hamarosan minden számla néhány napon belül bekerül a NAV adatbázisába, erre készülve a hivatal kifejlesztett egy olyan programot, amely a látott számlák és egyéb céges adat alapján 99 százalékos biztonsággal kidobja azt, hogy kihez kell kimenni ellenőrizni. Azokra is rálátnak, akik külföldön rendelkeznek valamilyen vállalkozással, ugyanis minden ország cégnyilvántartásával rendelkeznek, vagyis a Seychelle-szigeteki, vagy Kajmán-szigeteki bejegyzéseket is látják. Czinege Attila a kockázatelemző rendszerrel kapcsolatban elmondta azt is az előadásban, hogy 40-45 ország akarja tőlük megvásárolni a fejlesztést.

A működése viszonylag egyszerű: a kockázatelemző rendszerbe beérkezik a számla, ez alapján beminősíti a vállalatokat, és ha az eredmény az, hogy gyanúsnak tűnik a vállalkozás, akkor kimennek ellenőrizni a kollégák. Ezt a minősítést minden kis értékű számlánál megcsinálják, függetlenül a társasági formától és az adózástól.

Az előadás során a szakember elmondta azt is, hogy minden egyes nap 10 millió nyugta, és 10-100 ezer számla érkezik be a NAV-hoz, ami hatalmas adatmennyiséget jelent.

Ha elfelejtettél valamit bevallani…

Czinege Attila az előadásban egy korábbi esettel szemléltette, hogy mi történik akkor, ha az ellenőrzések során valami nem stimmel a bevallott adó és az egyéb országokban, helyeken pihentetett pénzügyi vagyonnal:

Az ellenőrzések során feltűnt, hogy egy úriembernek tavaly 4 millió forintos adóbevallása volt, miközben egy Kajmán-szigeteki számlán 1,7 milliárd forintot tartott. Felhívtam és megkérdeztem tőle, hogy van-e külföldön számlája.

Czinege Attila

A telefonbeszélgetés így zajlott:

- Van külföldön számlája? - C. A.

- Nincs.

- És a Kajmán-szigeteken? - C. A.

- Ja, ott van.

- És mennyi pénz van rajta? - C. A.

- 100 dollár.

- Én azért többet látok. - C. A.

- Elfelejtettem, az alszámlán még 400.

- Én 1,7 milliárdot látok. - C. A.

A beszélgetés ezután úgy folytatódott, hogy az úriember megkérdezte, hogy mit lehet ilyen esetben tenni, elmondtam, hogy önellenőrzéssel most is befizetheti az adót és így nem kell a 200 százalékos büntetést kifizetni. Ezt hívjuk mi motivációs telefonbeszélgetésnek.

A következő napokban valóban beérkezett az eddig be nem fizetett adó, csupán egy apró malőr volt a történetben, hogy egy svájci számlától érkezett az utalás, így az úriember figyelmét fel kellett hívni arra is, hogy a svájci számlán lévő összeg után sem ártana befizetni az adót, ha már így kiderült, hogy ott is van számlája.

A feketemunkára is vannak módszerek

113 ezer magánszemélynek a foglalkoztatási jogviszonyát rakták rendbe eddig, ennek része a teljes építőipari vertikum, ahol az egyik leghatásosabb módszer, ha kimennek az építkezésre, és megnézik, hogy ki kezd el szaladni, ahogy meglátja a NAV-os autót.

Az építőiparban 3-4 ezer plusz foglalkoztatási bejelentés érkezett, az építkezések meglátogatásával. Az építőipari szolgáltatást nyújtó adózóknál 6120 vizsgálat volt 2019-ben összesen. Felhívta arra is a figyelmet, hogy a be nem jelentett foglalkoztatottak alkalmazó vállalkozásokat feltüntetik a NAV honlapján, így ezekről bárki értesülhet.

A jövőre vonatkozó tervek

A szakember az előadása során arról is beszélt, hogy hosszú távon a cél, hogy:

minden vállalkozás minden könyvelési adatához hozzáférjenek.

Erre jelenleg egy pilot program van kialakítás alatt, a könyvelések bekerülnének egy adatfájlba és egy standardizált program megnézné, hogy van-e valamilyen hiba a könyvelésben. Így lényegében mindenki kaphat egy házi adóellenőrt. Hozzátette azt is, hogy első körben a céljuk, hogy felhívják a hibákra a figyelmet, a büntetést akkor alkalmazzák, ha visszaélésszerű esetről van szó.

