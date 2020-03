Hatalmas a különbség a fejlesztésre és a saját célra épített irodaházak felszereltsége között

A fejlesztési folyamat végén a vevők vagy bérlők igényei, elvárásai jelennek meg. A térhasználati igények, a vállalati irányelvek vagy a munkavállalói elvárások is hatással vannak az épített környezetre. A Fit out és a Design and build gyakorlatáról az Építőipar 2020 konferencián Mester Nándor, a Portfolio Ingatlan vezető elemzője kérdezte a szakértőket.

A "design and build" a "fit out"-tal főleg a költségek kiszámításánál jelentős. Fontos, hogy a terméknek magas legyen az építészeti értéke és az idomuljon a vállalkozó igényeihez, miközben a kivitelező a lehető leggazdaságosabban szeretné azt megoldani. Nálunk az elsődleges tevékenység az ingatlanfejlesztés, aminek a műszaki lebonyolítását házon belül végezzük el, de ha fitout kivitelezőként megjelenünk, akkor megjelenik a szinergiák előnye, hiszen fejlesztőként is gondolkodunk. Az irodapiacon a legnagyobb hangsúly az alkalmazottmegtartó hatásnál jelentkezik olyan munkaterek kialakításával, ahol szívesen dolgoznak a munkavállalók, vagy akár már az állásinterjún is tetszik a jelöltnek az iroda – mondta el Biró Ákos, Managing Partner, Forestay Project Management Kft.

A járműiparhoz hasonlóan az építőiparban is vannak termékek. Van, ahol ez egyértelműbb, például egy logisztikai csarnok műszaki tartalmánál, máshol viszont az egyediség miatt sokkal nehezebb megfogni a projektet, így ott egy egységárral kell dolgozni. A generál üzletág az ügyfeleink kérésére alakult ki, a saját fejlesztés a tulajdonosok döntése volt, hogy a megtermelt profitot saját beruházásokba fektessék. Ma az építőipari volumen közel felét az elektromosság adja. Bár az ár is nagyon fontos, a bérlők ma már az iroda kiépítésének költségeire is szívesebben áldoznak, mert rájöttek, hogy ez elenyésző a munkabérekhez képest, a munkaerő megtartásában viszont nagyon fontos eszköz az iroda – hangsúlyozta Havas Dávid, fejlesztési igazgató, Fitout Zrt.

A design and build egyfajta szolgáltatástöbbletet jelent, ami a buroklatoktól a gépészeten át a világítástechnika előzetes egyeztetését is magba foglalja. Ez a későbbiekben racionalizálni tudja a szolgáltatási költségeket. A ház üzemeltetésének hatékonysága szempontjából azonban nem biztos, hogy érdemes nagy szabadságot adni a végfelhasználónak – emelte ki Nagy Zoltán, Projektvezető, Kiemelt Beruházási Projektek Igazgatósága, NEO Property Services Zrt.

Mi általában a folyamat elején találkozunk az igényekkel, amikor először megfogalmazódik, hogy egy cég be szeretne költözni egy új irodába. Úgy gondolom, a design and build nincs kellően definiálva. Mi open book jelleggel gondolkodunk, de végigvisszük a folyamatot, a kivitelezést is. Az épület műszaki újdonságai kapcsán meg kell különböztetni a fejlesztőket és a végfelhasználókat.

Nagyon sok olyan fejlesztést látunk, ahol semmilyen újdonságot nem építenek be, valószínűleg azért, mert a piac nem követeli ezt meg. A minősítéshez sem kellenek különleges műszaki dolgok és szükség sincs mindig rájuk.

Ahol viszont végfelhasználóknak dolgozunk, ott nagyon sokat költenek erre és használják is ezeket az eszközöket. Nemrég például egy illatosított levegőjű rendszert építettünk be, ami nagy siker lett – mondta el Pintér Dániel, társigazgató, Eston International.